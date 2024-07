Giuseppina Forte: ricerca e prassi per un’architettura e un’urbanistica sociale.

Dai primi scambi di messaggi e email risalenti al 2021, agli incontri, a qualche confronto aspro, fino a questa intervista –anche una meritevole lezione di architettura e urbanistica e un viaggio nelle periferie – è stata chiara e radicata la convinzione che Giuseppina Forte, nel rigore della scienza, sappia efficacemente infondere la proposizione politica, nel senso nobile del termine, alle scelte e alle soluzioni che riguardano comunità e ambiente, in particolare nel Sud del Mondo. Scelte che passano anche attraverso il suo impegno per il contrasto alla disparità di genere.

Giuseppina Forte, professoressa di architettura e studi ambientali al Williams College, è specializzata in storia dell'urbanistica, con focus sul Sud globale, e in teoria e progettazione architettonica per la giustizia sociale. Durante il suo dottorato all'Università della California, Berkeley, ha svolto ricerche approfondite e ha vissuto in insediamenti auto-costruiti in Brasile, esaminando le relazioni tra ambiente costruito, ecologia, identità urbane e architettura e urbanistica dal periodo della dittatura militare a oggi. Giuseppina è curatrice del volume Embodying Peripheries e sta lavorando al libro The Self-Built City: Material Politics and Ecologies of Difference in São Paulo. I suoi gruppi di ricerca includono “Ecologies of Difference” presso l'Università della California, Berkeley, e “Justice by Design” a Williams. Come membro del consiglio direttivo di AIDOS, si impegna nella promozione dei diritti di genere.

Chi è Giuseppina Forte, in particolare fuori dal mondo accademico?

Mi sono formata come architetto in Italia e ho praticato architettura per diversi anni, fondando due studi professionali. Nel primo, mi occupavo di progettazione residenziale, uffici e retail. Ho messo poi l'esperienza maturata a servizio dell'architettura sociale. L'architettura, di fatto, è tutta sociale, ma qui mi riferisco a un trend che è (ri)emerso dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 in risposta a un'architettura concentrata su interessi economici e politici di fascia alta. Nel mio secondo studio, ci dedicavamo a una progettazione finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni svantaggiate. Abbiamo progettato il Centro per il Benessere delle Donne (CBF – Centre pour le Bien-être des Femmes) a Ouagadougou, in Burkina Faso; progetto premiato in diversi concorsi internazionali di architettura, arrivato finalista all'Aga Khan Award for Architecture e esposto alla Biennale di Venezia. Il CBF offre servizi di consulenza legale, assistenza sanitaria e formazione per le donne Burkinabé che intendono interrompere le pratiche di mutilazioni genitali femminili, iniziando dalle loro figlie. Questa esperienza mi ha segnato profondamente come architetto, ricercatrice e futura professoressa. Ho deciso di approfondire temi legati alla giustizia sociale e all'ecologia, soprattutto nel Sud globale, formandomi a UC Berkeley con un master e un dottorato in architettura nel programma Storia, Teoria e Società.

Ho sempre avuto a cuore la questione del Sud del mondo, che ho sperimentato sin da piccola. Mio padre è di origine albanese, delle comunità emigrate in Calabria nel 1500. Passavamo le vacanze estive e invernali a Spezzano Albanese, a contatto diretto con il sapere contadino. Mia madre proveniva da un ambiente industrializzato, Piombino, dove il mio bisnonno belga partecipò alle sommosse operaie nelle acciaierie. Esisteva una tensione nelle rispettive famiglie tra nord, “moderno e sviluppato”, e sud, “tradizionale e arretrato”. I miei sono stati i primi a mettere in discussione questa prospettiva. Io e mia sorella, nate a Roma, abbiamo sfidato queste e altre visioni in vari modi. In particolare, io mi sono ispirata alle mie nonne, entrambe fervide opponenti del fascismo e del patriarcato. La nonna paterna, insegnante, fu mandata al confino per non aver prestato giuramento di fedeltà a Mussolini – mentre mio nonno combatteva in Nord Africa. Mia nonna materna, nel frattempo, nascondeva soldati americani in casa. Tutto questo ha influito sulla mia educazione, multiculturalità e forte desiderio di conoscere il mondo. Nel 2012 ho deciso di trasferirmi negli Stati Uniti, seguendo le orme dei fratelli di mia nonna paterna prima, emigrati a San Francisco e in Brasile, e mio padre dopo, migrante per anni in Svezia, Belgio e Francia. Vivo e insegno in Massachusetts, faccio ricerca a San Paolo e New York, e mantengo contatti personali e professionali in Italia. Nonostante sia complessa da gestire, considero la mia posizione attuale, distribuita su tre continenti, un tributo alle varie migrazioni della mia famiglia di origine.

Come sono i suoi rapporti con le Università italiane? Hai mai pensato di ritornare in Italia? Individuerebbe una differenza sostanziale tra il mondo accademico americano e quello italiano?

Ho provato a insegnare appena laureata, come assistente all'Università La Sapienza e Roma Tre. Fin dall'inizio, ho avuto difficoltà ad accettare alcune realtà, dal patriarcato accademico allo sfruttamento del lavoro sottopagato, dalla scarsità di finanziamenti per la ricerca e agli incentivi limitati per le donne. Ho preso distanze dal mondo universitario quando ho aperto il mio primo studio di architettura: la professione mi sembrava meno burocratica e mi consentiva uno stipendio dignitoso. Sono poi tornata all'università negli Stati Uniti, come maestranda, dottoranda e professoressa. Le condizioni di lavoro qui sono più dignitose, a mio avviso. Mi sono gradualmente avvicinata a colleghi accademici italiani con cui condivido approcci pedagogici e di ricerca. Collaboro attualmente a diversi progetti con colleghi al Politecnico di Milano, l'Università di Trento e l'Università di Firenze. Tornare in Italia, per il momento, mi sembra difficile. Negli Stati Uniti ho conosciuto un modo di fare ricerca e un approccio all'educazione stimolanti. Le risorse per la ricerca sono più abbondanti rispetto all'Italia, e c'è un maggiore riconoscimento per le donne. Inoltre, Williams College è una realtà particolare: ho colleghi fantastici, studenti stimolanti e una comunità di amici accogliente. Torno in Italia appena posso, soprattutto l'estate, e me la godo a pieno: la qualità delle mie relazioni con la famiglia e gli amici, i sapori, i colori e la bellezza dell'ambiente mi riempiono di gioia.

A livello di istruzione post-universitaria, trovo che gli Stati Uniti siano all'avanguardia dal punto di vista di pedagogia e ricerca. La maggior parte della produzione scientifica nel mondo è in lingua inglese; il che facilita la produzione accademica ma, allo stesso tempo, riproduce un imperialismo culturale – mi hanno invitato a scrivere un libro in italiano sul mio lavoro di campo in Brasile e lo farò quanto prima. Negli Stati Uniti esistono differenze nell'ambito dell'istruzione, soprattutto tra istituzioni private, pubbliche e tra grandi università e liberal arts colleges. Ho insegnato a UC Berkeley, un'istituzione pubblica, dove il numero degli studenti per classe in architettura è dieci volte superiore a Williams, che è un'istituzione privata. Mentre a Williams le occasioni per esperimenti multidisciplinari tra colleghi sono superiori, UC Berkeley è una università R1, dove si fa molta ricerca e innovazione, soprattutto al livello di dottorato.

In numerose classifiche, Williams è considerato il primo liberal arts college negli USA, un luogo di eccellenza dove il pensiero liberale è promosso quotidianamente. Qui, l'esperienza universitaria per gli studenti è totalizzante: studiano, si allenano, mangiano, dormono, si svagano e addestrano la loro leadership all'interno del campus universitario. Questo è differente dall'Italia dove, nella mia esperienza, l'università era uno dei diversi ambiti della mia vita, non l'unico attorno al quale cui ruotava il resto. Sia in Italia che in Brasile, ho trovato studenti maggiormente equipaggiati ad affrontare critiche sul loro lavoro. Il problema dei voti negli USA esiste, poiché il GPA (Grade Point Average) è un criterio fondamentale per l'ammissione ai master e dottorati delle università più prestigiose. Ottenere un voto B negli Stati Uniti è considerato un problema. La competizione per l'eccellenza è alta, e questo può causare agitazione nei laureandi. Fortunatamente, esistono diverse strategie messe in campo dalle università per la cura della salute psico-fisica degli studenti, come i centri che promuovono attivamente il rispetto delle differenze di genere, etnia, razza, età e abilità fisica. Queste istituzioni condannano atteggiamenti razzisti, omofobi, patriarcali e classisti. Non ricordo ce ne fossero di simili in Italia quando frequentavo l'università, ma immagino l'istruzione sia avanzata molto, soprattutto negli ultimi dieci anni.

È trascorso un anno dall'inizio del nuovo mandato presidenziale di Lula, pur con tutti i limiti di un governo che include anche forze moderate e un parlamento diviso, registra dei cambiamenti e in che direzione rispetto agli anni di Bolsonaro?

Lula si è attivamente impegnato a ripristinare i programmi sociali smantellati da Bolsonaro, tra cui Bolsa Família, il Mais Médicos e il Minha Casa, Minha Vida. Questi programmi hanno svolto un ruolo cruciale durante i mandati precedenti di Lula, aiutando quasi 40 milioni di cittadini brasiliani a superare la soglia di povertà. Ora il presidente deve prestare attenzione alla classe media e al suo potere d'acquisto, una classe che sta affrontando difficoltà a causa delle politiche passate del paese. Inoltre, nei primi mesi del suo mandato, Lula ha concentrato gli sforzi nel ripristino delle relazioni internazionali, interrotte durante il governo di Bolsonaro. La strategia sembrerebbe quella di agire da intermediario dei BRICS, tra Russia e Cina da un lato, e India dall'altro.

Per quanto riguarda la politica urbana, Lula ha collocato le periferie al centro dell'agenda di governo. A tal fine, ha istituito la Segreteria Nazionale delle Politiche per i Territori Periferici, che è collegata al Ministero delle Città. Questa segreteria ha come obiettivi primari l'urbanizzazione delle favelas e l'intervento nelle aree a rischio ambientale – inondazioni, allagamenti e frane, a cui sono esposti circa 4 milioni di cittadini brasiliani.[1] Guilherme Simões, a capo della Segreteria e membro del coordinamento nazionale del Movimento dei Lavoratori Senza Tetto, ha sottolineato l'importanza di includere le classi meno abbienti nelle decisioni di bilancio, un concetto sostenuto anche da Lula.

Per quanto riguarda l'agenda d'azione ambientale, in ottobre il Brasile ha aggiornato i suoi impegni sul cambiamento climatico presso le Nazioni Unite, proponendo di ridurre le emissioni del 53% nel 2030 rispetto ai livelli del 2005. Sebbene il Paese abbia istituito la Segreteria Nazionale per la Transizione e Pianificazione Energetica, al momento manca una chiara politica di transizione energetica. Sulla questione delle terre indigene, è emerso che tra l'agosto 2019 e il luglio 2021 (grosso modo i primi tre anni di governo di Bolsonaro) più di 8 milioni di acri di foresta amazzonica sono stati persi, senza considerare le perdite causate dagli incendi boschivi naturali. Lula si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di deforestazione zero entro il 2030, il che implica che le autorità ambientali affrontino con urgenza il problema dell'abbattimento illegale degli alberi.

Il governo Lula ha assunto un impegno nel sostenere le popolazioni indigene, che rappresentano il 5% della popolazione mondiale e proteggono più dell'80% della biodiversità globale. A tal fine, sono stati stanziati circa 12 milioni di Reais alla Fondazione Nazionale dei Popoli Indigeni per l'acquisto di materiali, attrezzature e strumenti destinati alla lavorazione della farina. L'obiettivo è ripristinare la capacità produttiva delle comunità Yanomami nella regione amazzonica. Eppure, lo scorso giugno, il Congresso Nazionale ha approvato una legge che ha tolto al Ministero dell'Ambiente la responsabilità del catasto rurale e della gestione delle acque reflue, assegnando queste aree ad altri ministeri. La legge ha anche privato il Ministero dei Popoli Indigeni del potere di delimitare le terre indigene, trasferendolo invece al Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica. Questo deriva dal fatto che il partito di Bolsonaro rappresenta da solo 96 dei 513 rappresentanti nella camera bassa del Congresso, e sarà difficile per il Partito dei Lavoratori di Lula costruire una maggioranza.

Lei è membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana per le Donne nello Sviluppo (AIDOS) e promuove i diritti di genere. Qual è il ruolo delle donne nel mondo universitario statunitense? E qual è la realtà delle donne tra i ceti popolari brasiliani?

Nel mondo accademico statunitense, le donne hanno raggiunto posizioni di prestigio in vari settori a livelli di istruzione, ricerca e amministrazione universitarie. Hanno contribuito in modo significativo alla ricerca scientifica, alle scoperte e alle innovazioni in diverse discipline. Tuttavia, rimangono ancora sfide da affrontare per garantire una piena parità di opportunità e una rappresentazione equa delle donne in tutti i campi dell'ambiente accademico, specialmente quelle appartenenti a minoranze etniche e di razza. Per esempio, a Williams, le valutazioni degli studenti a fine semestre tendono ad essere detrattive per le donne, soprattutto quelle di colore. Le donne continuano a essere principalmente responsabili della cura della famiglia, una dinamica emersa chiaramente durante la pandemia di COVID-19, quando si è osservata una marcata diminuzione nelle pubblicazioni accademiche da parte delle donne rispetto agli uomini. La questione del sostegno durante e dopo la gravidanza deve ancora essere migliorata, non solo per quanto riguarda il congedo di maternità, ma anche l'accesso ad asili nido e servizi di baby-sitting economici. Nel campo dell'architettura e dell'urbanistica negli Stati Uniti ci sono programmi e organizzazioni che promuovono l'accesso delle donne a opportunità di studio e di carriera e la loro partecipazione attiva nelle posizioni di leadership. Alcuni esempi sono l'Associazione per le Donne nell'Architettura e nel Design, le Donne nella Pianificazione Urbana e il Comitato Donne nell'Architettura all'interno dell'Istituto degli Architetti Americani.

Cambiando geografia e status, molte donne brasiliane appartenenti a ceti popolari sono singole e con figli – in Brasile, nel 2022, 38 milioni di capifamiglia erano donne, a fronte di 32 milioni di uomini. Tra queste, le donne nere e di colore costituiscono il 38% della popolazione in condizioni di povertà. Molte di loro vivono nelle periferie delle grandi città, esposte a livelli elevati di disoccupazione, precarietà lavorativa e mancanza di accesso a servizi di base come sanità, istruzione e trasporto. Le donne impiegate, ufficialmente o non, lavorano nell'economia del care per persone dipendenti (bambini, anziani, malati o persone con disabilità). Questi servizi, svolti per il 65% dalle donne, aggiungerebbero almeno l'8,5% al PIL brasiliano. Le periferie brasiliane sono inoltre caratterizzate da alti tassi di violenza di genere, tra cui violenza domestica, abusi sessuali e femminicidi. Nonostante queste sfide, nelle periferie ci sono anche movimenti sociali e organizzazioni che lavorano per combattere la violenza di genere, promuovere il potenziamento individuale femminile, fornire supporto sociale ed economico e avanzare la partecipazione delle donne nelle decisioni comunitarie.

Lei ha partecipato a sessioni di pianificazione partecipativa che coinvolgono le favelas brasiliane, e ha dedotto che i piani di progettazione ambientale potrebbero riprodurre le disuguaglianze che mirano a superarle. Può farci degli esempi concreti?

La pianificazione partecipata in Brasile, come altrove, è mediata da esperti. Spesso mira a raggiungere un consenso, talvolta quasi orchestrato. Un esempio è la narrativa emersa durante il Consiglio Popolare dei distretti Tremembé/Jaçaña riguardo gli squatters che hanno occupato le aree nella Serra della Cantareira, nella periferia nord di San Paolo. La presenza degli squatters è stata introdotta come un rischio per le persone e l'ambiente, senza considerare le difficoltà strutturali, come la povertà e il razzismo, che rendono impossibile per queste persone accedere a una residenza dignitosa a San Paolo. Il governo, in questo contesto, incolpa gli squatters per mettere a rischio le proprie vite, un processo in cui le vittime vengono colpevolizzate. Il rischio geo-idrologico di alluvioni e smottamenti di terra viene normalizzato, e la rimozione delle favelas nelle aree a rischio diventa una conseguenza inevitabile per ridurre il rischio causato da eventi “naturali”. In altre parole, il rischio viene depoliticizzato diventando una categoria tecnica avanzata attraverso soluzioni tecno-manageriali a problemi politici, in cui gli algoritmi riducono le persone a numeri. Il problema delle rimozioni è che causano la distruzione non solo fisica delle favelas, ma anche del tessuto socio-economico sviluppatosi nel tempo in quegli insediamenti. Spesso, le persone vengono allontanate senza compensazione o con un aiuto insufficiente per permettere l'affitto di una nuova abitazione a prezzi di mercato.[2]

La rimozione degli squatters nelle aree di rischio a San Paolo procede assieme alla creazione di parchi verdi lungo i fiumi. A livello di pianificazione, queste zone verdi fungerebbero da cuscinetto, disincentivando la formazione delle favelas lungo gli argini. Nei distretti Tremembé/Jaçaña, i 25 membri del consiglio popolare, rappresentanti di circa 80.000 residenti in condizioni precarie, hanno votato a favore della creazione di parchi fluviali, e quindi per la rimozione di alcune favelas. Poco importa che la maggior parte dei consiglieri sono stati squatters negli anni '80 e '90, poi diventati leader comunitari che hanno acquisito una posizione socio-economica migliore. Negli anni '80, questi leader avevano come priorità la costruzione delle loro case a scapito dell'ambiente. Ora, le priorità dei membri del consiglio sono cambiate, con un maggiore focus sulla preservazione delle risorse naturali. Questo paradosso evidenzia come i fenomeni di urbanizzazione si ripetano, coinvolgendo il nuovo precariato urbano e riproducendo diseguaglianze sociali all'interno delle periferie stesse.

Rimaniamo sul tema ambientale. Da architetta e urbanista, pur con le dovute differenze nazionali, quale pensa sia la direzione più urgente da prendere, sia da un punto di vista normativo che da quello progettuale sui territori, per poter contrastare efficacemente il cambiamento climatico? Sono convinto che per quanto riguarda le aree come l‘Amazzonia la risposta passa necessariamente dal riconoscimento dei diritti sulle terre delle comunità Indigene che da sempre, sono coloro che hanno meglio difeso l‘ambiente. È mia opinione che andrebbe abbandonata la politica dei Parchi che spesso significa espellere, anche violentemente, le popolazioni Indigene. Che cosa ne pensa?

Il cambiamento, o meglio collasso climatico rappresenta un “wicked problem“, come affermava l'urbanista e accademico Horst Rittel. Cioè, il problema è caratterizzato da mancanza di chiarezza nelle soluzioni, dalla presenza di molti stakeholders, dalla sua persistenza nel tempo e dalla mutevolezza delle sue condizioni. Per questo non credo che le tecnologie verdi siano la panacea, come talvolta vorrebbero farci credere, anche perché sono spesso spinte da interessi capitalistici. Accademici e attivisti come Adrian Parr e Ozzie Zehner hanno dimostrato che alcune tecnologie verdi, come i pannelli solari, non solo non sono autonomi dalla rete, ma possono causare danni ecologici significativi a monte e a valle del loro processo produttivo. Pensiamo ad esempio alle batterie Tesla, sia all'estrazione di metalli pesanti come litio, cobalto, nichel, alluminio e manganese, che alla difficoltà del loro riciclo. Il fenomeno del greenwashing rende difficile discernere le soluzioni veramente efficaci ed eco-friendly.

La necessità di cambiare abitudini culturali e quotidiane, specialmente in società ad alto consumo come quella nordamericana, è sempre oggetto di dibattito. Un cambiamento del genere già avviene parzialmente attraverso i meccanismi tipici dei governi neoliberali, gestendo le risposte emotive anziché plasmando direttamente gli individui. Le email che ricevo mensilmente da Williams College sulle emissioni di carbonio causate dai miei spostamenti aerei può servire come un deterrente a viaggiare. Tecnologie come gli indicatori di consumo nelle auto forniscono un feedback costante ai guidatori, che, in risposta, possono modificare il loro stile di guida. Il design per il cambiamento comportamentale e persuasivo va in questa direzione. Queste tecnologie rappresentano intrecci tra governo, modulazione degli affetti e dinamiche ambientali, anche esemplificati dalle smart cities. Nel paradigma neoliberale, la “realtà” accettata è il mercato, che costituisce anche il limite delle capacità regolatorie dello stato.

Al contrario, in governi meno democratici, emerge una sorta di “ambientalismo autoritario”, osservabile per esempio in Cina, attraverso un controllo governativo che non solo impone restrizioni ai cittadini, ma guida attivamente le trasformazioni del territorio. L'agenda ambientale cinese si traduce in iniziative che vanno oltre la mera conservazione, coinvolgendo la trasformazione dei villaggi rurali in hub ecologici avanzati. Questi sforzi includono progetti di riforestazione, implementazione di pratiche agricole sostenibili e l'introduzione di tecnologie innovative per ridurre l'impatto ambientale. Parliamo tuttavia di una pianificazione centrale che spesso spinge la popolazione a conformarsi a un modello di sviluppo ambientale predefinito. Questo modello si sviluppa parallelamente al fenomeno delle città fantasma cinesi, dove oltre 50 milioni di unità abitative sono vuote. Varie città cosiddette eco-sostenibili, specialmente in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, sono spesso considerate opportunità di branding più che progetti riusciti dal punto di vista della sostenibilità; mentre molti paesi del Sud globale continuano a essere le discariche dei rifiuti del Nord. Questo evidenzia una significativa incoerenza nell'approccio allo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Recentemente, ho anche osservato un'autorità tecnocratica emergere a New York dopo l'impatto dell'uragano Sandy lungo l'East River Park. A causa dell'urgenza di un'”urbanistica climatica” e delle allocazioni di fondi federali, la partecipazione pianificata per ripensare il parco è stata interrotta in favore di un approccio top-down tecno-manageriale – che purtroppo considera la tecnologia neutra e apolitica. L'urbanistica climatica, che include interventi in contesti urbani per mitigare o adattarsi agli impatti del collasso climatico, è politica, come lo sono le tecnologie adottate. Spesso, questi approcci ingegneristici trascurano le necessità delle popolazioni più esposte al rischio, causando ingiustizia climatica, non solo ambientale, come nel caso dell'East River Park.[3]

Guardando da un punto di vista normativo architettonico e urbanistico, l'introduzione di certificazioni ambientali per gli edifici è un approccio valido. Il settore edilizio contribuisce a circa il 40% delle emissioni totali di gas serra a livello globale e rappresenta più del 35% del consumo energetico complessivo. Ha inoltre un ruolo significativo nel 50% delle estrazioni di materie prime e nel consumo di un terzo dell'acqua potabile mondiale. Tuttavia, la scelta della certificazione giusta è critica. Prendiamo ad esempio la sfida del “Living Building Challenge” (LBC), che rappresenta una valida alternativa al sistema di certificazione volontaria LEED. La LBC, rispetto alla LEED, si basa su una visione più ampia, che mira a trasformare gli edifici in agenti attivi di rigenerazione ambientale e a promuovere uno stile di vita sostenibile a livello globale.

Se poi guardiamo alla progettazione sui territori, alcuni dei progetti infrastrutturali ingegneristici del ventesimo secolo per la mitigazione del collasso climatico risultano già inadeguati. Un esempio è quanto accaduto a New Orleans con l'uragano Katrina, dove alcuni degli argini ricostruiti negli anni '80 non hanno tenuto, o le 2,5 miglia di argini costruiti negli anni '50 lungo l'Hoosic River in Massachusetts che stanno cedendo. In entrambi i casi, l'infrastruttura grigia, non adeguatamente mantenuta, ha subito un decadimento rapido, soprattutto considerando l'aumento delle condizioni meteorologiche estreme. Un altro esempio è la costruzione di un nuovo parco, due metri e mezzo più in alto rispetto al vecchio East River Park a New York per prevenire altre inondazioni tipo quelle causate da Sandy, perché tale intervento sembrerebbe essere efficace solo fino al 2050. E non parlo del progetto Mose a Venezia, che ha mostrato altre inefficienze nelle grandi opere di difesa idrogeologica.

Per finire, rispondo al suo commento iniziale condividendo la preoccupazione per le disuguaglianze perpetuate dalla politica dei parchi. È un problema complesso, per cui alcune comunità subiscono per prime gli impatti negativi delle decisioni ambientali. Gli sgomberi degli squatters dalla Serra della Cantereira a San Paolo non coinvolgono i proprietari delle residenze di lusso, che hanno costruito nella stessa Serra prima che la legislazione ambientale entrasse in vigore nel 1974. In Amazzonia, la riduzione delle terre indigene evidenzia le disuguaglianze generate dalle politiche ambientali. Per le popolazioni indigene, l'apocalisse è una realtà già vissuta, aggravata dallo sfruttamento delle risorse naturali, le incursioni nei loro territori, le violazioni dei diritti umani, e l'erosione dei loro stili di vita sostenibili; tutto eredità del colonialismo.

Nei suoi lavori e nei suoi scritti, come in “Design for Climate Change in the Neoliberal Present. Gentrification, Ecocide, and the Loss of Urbanity in New York City“, è costantemente presente il concetto di urbanistica democratica. Vuole darne una spiegazione? Potrebbe farci un esempio di una realizzazione riuscita di urbanistica democratica? Questa realizzazione che lei porta ad esempio potrebbe essere esportata anche in altri Paesi?

L'urbanistica democratica promuove la partecipazione pubblica, la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale. Da un lato, riguarda la creazione di un ambiente basato sulla giustizia nella distribuzione di infrastrutture, servizi e opportunità. Dall'altro, include processi decisionali partecipativi. Questo approccio riconosce gli spazi urbani non solo come luoghi fisici ma anche come ambienti sociali, richiedendo il coinvolgimento attivo delle persone nelle politiche e pratiche di pianificazione urbana. Tuttavia, l'urbanistica democratica non è esente da tensioni sociali perché non esiste forma di consenso politico che non implichi esclusioni. Queste esclusioni, a mio avviso, vanno riconosciute e compensate. Nei miei corsi, insegno che la collaborazione nel design non significa raggiungere un consenso assoluto, ma piuttosto accogliere la coesistenza di pluralità agonistiche, come proposto dalla teorica politica Chantal Mouffe, ovvero pluralità basate sul confronto costruttivo e non sull'antagonismo.

Il bilancio partecipativo di Porto Alegre, in Brasile, è un esempio di urbanistica democratica. Introdotto nel 1989, coinvolge i cittadini nella definizione delle priorità di spesa comunale. Assemblee di quartiere e delegati eletti collaborano per allocare risorse pubbliche seguendo le priorità cittadine. Questo processo ha rafforzato la partecipazione pubblica e ridotto le disuguaglianze, influenzando decisioni di bilancio. L'esportazione della partecipazione al bilancio dal Brasile è stata differenziata. In Europa, il bilancio partecipativo varia nelle procedure e richiede un'analisi metodologica per comprendere le diverse esperienze. Ad esempio, il modello di consultazione sulle finanze pubbliche in Germania fa parte di una modernizzazione complessiva della burocrazia locale, anche se la partecipazione dei cittadini costituisce un'appendice di questo processo, senza un rapporto diretto con i problemi sociali e il rinnovamento della politica. Il modello partecipazione di prossimità, diffuso in Francia, può favorire la discussione tra cittadini e amministrazione/membri del consiglio, ma difficilmente produce effetti di modernizzazione a livello della città.

Diverse città negli Stati Uniti, come New York City, Chicago e Boston, hanno implementato processi di partecipazione al bilancio. Sono inoltre diffusi i Community Land Trusts (CLT), o fondi fondiari comunitari, in città come Burlington, Vermont e Oakland, California. Questi modelli promuovono la gestione partecipativa della terra, influenzando la pianificazione urbana e la stabilità abitativa. In Europa, i CLT affrontano sfide come la sostenibilità finanziaria a lungo termine, la mancanza di normative specifiche, la resistenza delle comunità e la difficile collaborazione con le autorità. In sintesi, queste realizzazioni di urbanistica democratica possono essere adattate e applicate in altri paesi, ma è fondamentale considerare le specificità culturali, politiche e istituzionali di ciascun contesto.

La scorsa estate ha presentato il libro da lei curato, Embodying Peripheries all'interno di un seminario dell'Off Campus San Siro, un laboratorio di ricerca-azione del Politecnico di Milano. Il volume per ovviare a visioni e analisi errate delle periferie ha adottato alcune strategie. «La prima strategia è stata un approccio etnografico alla ricerca, un metodo per cui il ricercatore si avvicina alle persone, ai luoghi, alle storie. […] La seconda strategia per raccontare le periferie in maniera non egemonica è stata quella di connettere i fenomeni locali con una dimensione globale». Partendo da questa sua premessa, secondo lei, esiste e qual è la lettura egemonica delle che viene dato oggi delle periferie?

Le letture egemoniche delle periferie possono variare a seconda del contesto. Tuttavia, è possibile identificare alcune narrazioni comuni che spesso caratterizzano la percezione delle periferie, come deprivazione e marginalità. Le periferie sono spesso associate a ciò che non sono (rispetto alle centralità), a condizioni di povertà, degrado e mancanza di risorse; da problemi sociali come criminalità, disoccupazione e cattiva qualità abitativa. Sono anche percepite come omogenee dal punto di vista culturale, con una prevalenza di determinati gruppi sociali o etnici. Ciò porta a stereotipi e generalizzazioni che non riflettono la complessità e la diversità delle identità urbane e delle periferie come processi sociali – non solo geografie. Le periferie sono, tra l'altro, luoghi di resistenza, creatività e comunità solidali. Una comprensione più approfondita e articolata delle periferie può contribuire a promuovere politiche e interventi più equi e inclusivi. Durante le campagne elettorali, in Brasile come in Italia, si discute molto sulle periferie, ma spesso gli interventi reali non corrispondono all'intensità delle propagande politiche. L'architetto e urbanista Raquel Rolnik ha definito questa dinamica come il “patto territoriale” tra politici rampanti e abitanti delle periferie: i miglioramenti nelle periferie vengono trasformati in voti e i leader comunitari in procacciatori di voti. Il paesaggio frammentato e decadente lasciato da queste interventi non coordinati denuncia un regime di governo che ha lasciato le periferie in balia degli interessi privati.

Parlando invece della connessione tra locale e globale, può chiarire questa relazione?

La distinzione tra locale e globale non esiste, perché in ogni momento, il locale produce il globale e viceversa. È importante analizzare come episodi “locali” nelle periferie possano risignificare il “globale” affinché questa interpretazione possa influenzare l'immaginario politico. Perché importa sapere che a Hong Kong, come mostra Diego Caro in Embodying Peripheries, la periferia musicale, quella che è suonata negli scantinati o in edifici abbandonati, è al centro di una lotta per lo spazio urbano? Più i signori del real estate colonizzano lo spazio in una maniera neoliberista e predatoria, più i musicisti underground reclamano usi diversi per Hong Kong. L'ambiente costruito democraticamente è un ambiente continuamente contestato e reclamato da diversi gruppi.[4] Questo è vero a Hong Kong come in Italia, ed è importante scambiare esperienze. Caro è andato ad Hong Kong, il libro oggi ha un suo capitolo, lo ha presentato al seminario dell'Off Campus San Siro, i presenti hanno tracciato paralleli con la periferia musicale di San Siro, ne avete scritto sulla vostra rivista,[5] le università ne parlano e il globale è già all'opera. Il concetto di “worlding“, o “l'arte di essere globali” secondo Ananya Roy e Aiwa Ong, si riferisce a come i concetti vengono interpretati nel contesto globale – il che comporta la traduzione di forme culturali da un contesto all'altro. Le storie subalterne sono state fondamentali per ogni worlding delle periferie, spesso identificate come spazi di subalternità. Tuttavia, tali pratiche di worlding corrono il rischio di trascurare eterogeneità storiche e geografiche. Le periferie non possono essere ridotte né a processi esclusivamente modellati da dinamiche globali capitaliste e coloniali né a spazi abitati da classi lavoratrici, persone subalterne e soggetti postcoloniali. Le storie delle persone e dei luoghi nelle periferie sono critiche per capire come possano influenzare realtà più ampie. E le dinamiche globali dovrebbero aiutarci a valorizzare le specificità e le storie uniche delle periferie, evitando di ridurle a semplici stereotipi o generalizzazioni.

Questo approccio di ricerca come può essere concretamente utilizzato da chi interviene sulle periferie?

Introdurre nei bandi di concorso la necessità di collaborare a fianco di antropologi e sociologi può permettere di rilevare le priorità – chi opera nelle periferie potrebbe non avere una conoscenza approfondita del territorio. Ad esempio, a San Paolo, durante la progettazione di interventi nella periferia nord, gli architetti hanno visitato le aree con elicotteri e interagito solo con alcuni leader comunitari selezionati dall'Agenzia per la Casa. Queste relazioni filtrate, a mio avviso, mirano a semplificare il contesto in cui gli architetti lavorano, anche perché gli incontri con alcuni abitanti potrebbero causare situazioni imprevedibili. D'altra parte, l'obiettivo di progettare un luogo isolato dalle dinamiche locali, dove architetti e urbanisti possano ripensare la periferia in modo asettico e confinato, è altamente problematico. Si rischia di creare spazi disconnessi dal contesto sociale, di considerare gli abitanti delle periferie come riceventi e gli esperti come facilitatori. Horst Rittel parlava della simmetria di ignoranza tra esperti e non, suggerendo che la conoscenza dovrebbe essere condivisa. I tavoli di scambio, anche se richiedono più tempo, rappresentano un approccio che garantisce un'appropriazione a lungo termine dello spazio costruito e l'impegno costante dei residenti nel migliorarlo.

Mi sembra che per rendere sempre più inefficace la presenza del pubblico negli spazi urbani una delle strategie, accompagnata da una narrazione costante e ben sostenuta da tutti gli ambienti coinvolti, sia quella della collaborazione tra pubblico e privato. Il risultato è una continuazione sotto mentite spoglie di una politica neoliberista che sostiene le rendite di posizione e la costante estromissione, dai servizi essenziali ma anche dalle realtà abitative per chi ce l‘ha, degli abitanti di intere aree urbane. Non è il caso di tornare almeno a separare pubblico e privato nei progetti di programmazione territoriale? Magari anche facendo arretrare il privato in caso di necessità?

I partenariati pubblico-privati rappresentano strumenti intrinsecamente contraddittori, come lei sottolinea, spesso mascherati da politiche neoliberiste che perpetuano le rendite di posizione. La crisi idrica di San Paolo del 2015, ad esempio, ha lasciato molti residenti senza acqua corrente, mettendo in luce i limiti di Sabesp, l'azienda parzialmente privatizzata responsabile della gestione dell'acqua. La gestione inefficace del consumo d'acqua da parte di Sabesp, il suo focus sui profitti e la mancanza di trasparenza hanno evidenziano le carenze del modello di partenariato pubblico-privato nella gestione di risorse essenziali come l'acqua per l'uso urbano.

Partendo dal presupposto che la distinzione tra pubblico e privato è essenziale per l'articolazione dell'interesse pubblico, riconsiderare questa separazione nella programmazione territoriale potrebbe favorire trasparenza, responsabilità e un maggiore orientamento al servizio pubblico. Limitare il coinvolgimento del settore privato in progetti relativi a servizi essenziali o diritti fondamentali potrebbe assicurare che le necessità della comunità prevalgano sul profitto. Tale approccio contribuirebbe a riequilibrare gli interessi verso il bene comune e a ridurre il rischio di esclusione sociale e di disuguaglianza. In questo scenario, l'amministrazione pubblica avrebbe un ruolo centrale nella definizione e realizzazione dei progetti, con l'obbligo di una gestione efficiente delle risorse pubbliche e l'impegno a raggiungere risultati tangibili.

È da considerare, tuttavia, che i finanziamenti pubblici potrebbero rivelarsi limitati, influenzando la capacità di investire in iniziative di trasformazione urbana. Il che potrebbe tradursi in una progressione più lenta nei miglioramenti territoriali complessivi. Pertanto, un ridimensionamento del ruolo del settore privato implica la necessità di finanziamenti pubblici adeguati a obiettivi a lungo termine, esplorando opzioni innovative quali bond municipali, collaborazioni con enti non-profit, partecipazioni a programmi sovranazionali, crowdfunding e micro-finanziamenti per progetti locali.

Lucia Tozzi nel suo libro L‘invenzione di Milano, in una nota del testo, fa un‘osservazione di carattere generale che ora le leggo e di cui vorrei conoscere la sua opinione, e soprattutto se la ritiene una tendenza non solo italiana, viste le sue numerose esperienze internazionali. «Il problema delle ricadute politiche e sociali di certe forme di ricerca sul campo è stato posto in modo molto chiaro da Stefano Portelli in Fare politica o fare ricerca, in “Lo stato delle città“, n. 3, ottobre 2019. “ La conoscenza deve essere portata dall'alto verso il basso, non dal basso verso l'alto“, afferma Portelli riferendosi soprattutto ai rapporti con l'attivismo, ma il ragionamento vale anche per le relazioni sempre più strette tra Università e reti del terzo settore, “mentre le Università parassitano i movimenti, anche i movimenti cercano di legittimarsi, o di difendersi, attraverso la conoscenza, finendo spesso per mimare le Università con i panel, i cartellini con i nomi, i relatori. Ma queste sono strutture pensate per l'autopromozione, non per il pensiero collettivo e non certo per stimolare all'azione“. L'asimmetria di questi scambi ha un ruolo rilevante nel depotenziamento della militanza».

L'osservazione di Lucia Tozzi solleva un punto interessante riguardo le dinamiche di potere tra istituzioni accademiche e movimenti sociali. In molti casi si osserva l'uso strumentale della conoscenza da parte delle istituzioni accademiche. D'altronde Pierre Bourdieu, in Homo Academicus, discute i meccanismi attraverso cui gli accademici riproducono e difendono il capitale culturale nelle università. Se gli attivisti si istituzionalizzano, rischiano di perdere potere di azione; se gli universitari si radicalizzano, rischiano di non essere riconosciuti nell'ambiente accademico – caso dell'antropologo/attivista David Graeber, ora defunto, a cui fu negata la cattedra a Yale. Tuttavia, la generalizzazione delle “Università” di Stefano Portelli, come entità omogenee, rischia di riprodurre narrative dominanti che impediscono qualsiasi azione. Mi preoccupa anche la possibile percezione dei movimenti come passivi o mimetici rispetto all'università, che detiene maggiore capitale culturale.

Esistono e sono esistite una varietà di relazioni tra ricerca accademica e attivismo. Durante i primi anni '70, i filosofi francesi Michel Foucault e Henri Lefebvre si dedicarono all'attivismo politico, rispettivamente contro il sistema carcerario e a supporto delle proteste studentesche del 1968. Gli accademici militanti di sinistra in Brasile sono stati e continuano ad essere fondamentali nel denunciare le ingiustizie strutturali. Molti, come Erminia Maricato e Nabil Bonduki hanno contribuito all'integrazione del diritto alla città nella Costituzione del 1988. In alcuni casi, le università collaborano attivamente con i movimenti sociali, cercando di condividere conoscenze e risorse in modo più equo possibile. Ad esempio, l'Istituto Luskin Institute on Inequality and Democracy presso l'Università della California a Los Angeles organizza conferenze, workshop ed eventi pubblici che facilitano la discussione e la collaborazione su temi di disuguaglianza sociale e urbana tra accademici e attivisti, che lavorano a stretto contatto.

Un esempio attuale di tensione tra mondo accademico e attivismo si manifesta negli Stati Uniti riguardo al movimento Black Lives Matter, che ha portato dibattiti critici sulla razza nelle aule universitarie. Gli oppositori della teoria critica della razza sostengono che non si dovrebbe insegnare agli studenti che l'America è razzista. I sostenitori affermano che la legge federale ha preservato il trattamento diseguale delle persone sulla base della razza, e che il paese è stato fondato sul furto di terre e lavoro. In risposta ai nuovi curricula pedagogici, onde reazionarie sono avanzate, come in Florida, dove il Consiglio di Educazione dello Stato ha vietato l'insegnamento della teoria critica della razza nelle scuole pubbliche. Fred Moten e Stefano Harney descrivono il sistema universitario statunitense da come un'istituzione coloniale, razzista, etero-patriarcale e capitalista. In The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study, gli autori affermano che l'università è un luogo di rifugio per nuove solidarietà intellettuali oppositive, che sfuggono facili categorizzazioni, e nuove forme di conoscenza, che resistono alla professionalizzazione accademica. Allo stesso tempo, Moten e Harney contestano l'idea che l'università sia necessariamente un luogo di illuminazione intellettuale. Di fronte a queste condizioni, propongono un approccio sovversivo: “infiltrarsi” nell'università per acquisire ciò che è possibile, approfittare delle risorse disponibili, mettere in discussione la sua missione e, in un certo senso, essere presenti ma non appartenere, seguendo il percorso dell'intellettuale sovversivo. Questa prospettiva non è semplice, ma potrebbe rappresentare un orizzonte a cui mirare. Mi interessa il campo di azione che è possibile all'interno delle istituzioni. Credo che il cambiamento debba avvenire trasformando l'università anziché abolirla. Questo significa, per me, spingere i limiti della pratica di insegnamento, prendendo ispirazione da pratiche pedagogiche radicali passate e contemporanee e, allo stesso tempo, utilizzare in modo strategico le risorse disponibili.

Pasquale Esposito

[1] Forte, Giuseppina. “Houselessness, infrastructural exclusion, and stigmatization.” Radical Housing Journal 4(1), 2022.

[2] Forte, Giuseppina. “‘Uninhabitable' Spaces of Flooding in an Urban South,” Lo Squaderno 60, 2021.

[3] Forte, Giuseppina, and Leonardo Chiesi. “Design for Climate Change in the Neoliberal Present. Gentrification, Ecocide, and the Loss of Urbanity in New York City.” Social Sciences, 11(10), 2022.

[4] Cfr. https://www.mapofsongs.com/ and https://www.youtube.com/watch?v=O5dE6xg9e20

[5] Falcone, Gianfranco. “Off Campus a piazzale Selinunte esplora le periferie.” Mentinfuga, June 15, 2023.

