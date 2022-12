Governo Meloni: finanziaria criticata in Commissione Bilancio

history 1 minuti di lettura

Abbiamo in più di un occasione scritto che il governo Meloni sta di fatto portando avanti una manovra di classe. Le audizioni della Banca d’Italia, Istat e Cnel alla Commissione Bilancio di Camera e Senato. Hanno visto più di una norma contestata. Anche il taglio del Reddito di Cittadinanza che secondo Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, si abbatterà sui «nuclei familiari difficilmente in grado di trovare una fonte di reddito alternativa sul mercato del lavoro, per di più in un contesto di rallentamento dell’economia e con un costo della vita in significativo aumento». Sono state contestate anche le misure che favoriranno l’«economia sommersa»: l’aumento a 5.000 euro per l’uso del contante, la rimozione delle multe a carico di esercenti che non permettono l’uso della moneta elettronica fino a 60 euro. Critiche velate alla Flat Tax, una misura che indebolisce la progressività del sistema fiscale progressivo voluto dalla Costituzione. Il Presidente del Cnel Tiziano Treu si è soffermato sul voucher il cui ampliamento nella sua applicabilità rischia «di sostituire occupazione più garantita e tutelata».

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie