Governo Meloni: finanziaria a destra e non disturbare chi produce

history 1 minuti di lettura

La manovra finanziaria del Governo Meloni va esplicitandosi nei suoi interventi e si chiarisce sempre più la collocazione di destra e classista. La Finanziaria è di un valore complessivo di 35 miliardi per coprire i quali 21,6 miliardi vengono da nuovo debito. Il resto – per contribuire alle spese dovute al caro bollette, a coprire i mancati introiti per la flat tax e per la tassa sugli extraprofitti, della rottamazione delle cartelle esattoriali, per interventi sulle pensioni e altre voci – viene dai risparmi sul Reddito di cittadinanza, sul superbonus, ma anche dai tagli alla spesa pubblica. I tagli riguarderanno l’Agenzia delle Entrate, le carceri, le spese per comunicazioni e per le intercettazioni telefoniche, la cancellazione di InvestItalia che supporta la Presidenza del Consiglio. Poi tante per esser chiari su dove va questa destra al governo, la Presidente del Consiglio all’assemblea di Confindustria Veneto oggi ha dichiarato. “Sin dal mio insediamento ho sottolineato due principi fondamentali: non disturbare chi produce, e rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi”.

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie