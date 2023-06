Francesco Giasi: Gramsci tra passato e presente

history 18 minuti di lettura

Abbiamo chiesto allo storico Francesco Giasi, Direttore della Fondazione Gramsci, di parlarci di alcune stagioni e cesure della vita di Antonio Gramsci. Abbiamo dialogato con Giasi, tra l'altro, sul perché l'intellettuale sardo è ancora così letto, sugli scritti elaborati durante il periodo del carcere e sul ruolo di Palmiro Togliatti nel valorizzarli, sulle scelte politiche compiute all'inizio degli anni '20, sul suo rapporto con Piero Sraffa e con la cognata Tatiana Schucht.

Perché Gramsci è così tanto letto e tradotto, in che cosa è attuale secondo te e quali sono le ragioni del suo straordinario “successo” in questa prima parte del terzo millennio?

Si registra un interesse crescente e una nuova attenzione verso Gramsci, ma certo conta anche il passato. È un autore che ormai non si può ignorare. Non è possibile ripercorrere la storia della cultura italiana del Novecento eludendo Gramsci e gli intellettuali influenzati dal suo pensiero. Dal dopoguerra, per almeno un trentennio, la storia degli studi e dei dibattitti culturali in Italia è stata anche storia della ricezione delle “opere” di Gramsci. Allo stesso tempo, è stato un autore popolare, letto da più generazioni di militanti politici e non solo in Italia. Dopo l'89 non è finito in soffitta come appartenente a un mondo ormai scomparso, protagonista di una storia controversa e finita malamente. Anzi, è cresciuta la sua influenza internazionale. Sono emerse in modo ancora più chiaro la ricchezza e l'originalità del suo pensiero. Non serve certo attualizzarlo con forzature che non ci aiutano a capire, né il passato né il presente. Le sue domande si riferiscono a questioni non trascurabili; le sue risposte sono in grado di indirizzarci verso la comprensione di fenomeni nuovi; le sue categorie ci consentono di inquadrare e analizzare processi e fatti che riguardano la storia corrente. Continua a darci da pensare perché mai non scrisse mai pagine banali, sia quando interpretò i grandi fenomeni storici sia quando si soffermò sui comportamenti individuali. Risultano sempre più interessanti le sue analisi sulle classi subalterne. Gramsci era mosso dalla volontà di cambiare il mondo e ciò non è irrilevante se vogliamo capire perché oggi risulta così seducente. In più, è stato un grande scrittore. Innanzitutto, un giornalista colto e brillante che si rivolse ai suoi lettori con una prosa che è ancora in grado di suggestionarci. I suoi scritti del carcere sono appunti, schemi e noterelle caratterizzati dalla forza espressiva e da un'evidente coerenza, nonostante l'incompiutezza e la varietà dei temi trattati. Le lettere sono divenute un classico anche grazie alla loro qualità letteraria.

Nonostante i grandi passi avanti compiuti dalla ricerca, mi pare che vi siano ancora alcune cose importanti da chiarire, per esempio sull'ultima fase della vita di Gramsci. Che idea ti sei fatto su quel periodo?

Dall'agosto 1935 non ci fu alcuno scambio di lettere tra Gramsci e la cognata Tatiana Schucht. Erano entrambi a Roma e Tatiana andava a trovarlo quasi ogni giorno. Non avevano più la necessità di scriversi. Nella clinica Quisisana non riprese a svolgere i temi trattati nei suoi quaderni. Scrisse soltanto poche lettere alla moglie e ai figli. È senz'altro il periodo meno documentato della sua vita. Ci sono preziose testimonianze, come quelle di Piero Sraffa, e indizi che ci consentono di risalire alle sue letture. La fonte principale resta Tatiana. L'intera sua corrispondenza verrà pubblicata finalmente nei prossimi mesi grazie a un complesso lavoro di recupero dei documenti e di preparazione editoriale. Sapremo qualcosa in più sull'ultimo anno della vita di Gramsci e sui suoi pensieri. Intendeva raggiungere i familiari a Mosca dopo un soggiorno in Sardegna e intanto sperava di riabbracciare la moglie Giulia a Roma. La sua era anche una mossa preventiva. Temeva che potesse accadergli ciò che era già successo ad altri: una condanna al confino dopo aver scontato la pena. A parte le condizioni di salute, le sue principali preoccupazioni furono due: mettere in salvo i quaderni ed evitare altre misure restrittive.

Piero Sraffa, personaggio chiave con la cognata Tatiana Schucht della biografia di Gramsci, non ha forse detto tutto quel che avrebbe potuto su questo periodo caratterizzato per lo più dal silenzio. Che ne pensi?

Non c'è da avere dubbi: Sraffa ha detto ben poco e sapeva molto. Non è mai stata rinvenuta la relazione sulle ultime volontà di Gramsci chiestagli da Togliatti all'indomani della morte e, in verità, neppure sappiamo se la scrisse. Ci ha lasciato soltanto informazioni scarne, accordandosi di volta in volta con Togliatti e in seguito con i principali dirigenti del PCI. Come si sa, Sraffa non era il tipo che amava apparire e pronunciarsi. In merito a tutte queste vicende, temette l'uso scandalistico delle verità di cui era a conoscenza e non volle mai oscurare l'immagine di Gramsci costruita nel corso degli anni dal PCI. Certamente non ha voluto far luce sul suo ruolo e ha tenuto per sé gran parte delle verità che avrebbero generato scalpore.

Rimane il fatto che Gramsci, a un certo punto, non scrisse più nulla. Questo avvenne solo perché era controllato e in pessime condizioni di salute o vi furono anche ragioni politiche? Ebbe coscienza delle prime purghe staliniane, mi riferisco in primis al processo dei Sedici (tra cui Kamenev e Zinov'ev) dell'agosto 1936? E prima, durante il periodo in cui fu emarginato per la sua opposizione alla “svolta” e scomparve anche dalla stampa di partito per tre anni, secondo te come si poteva inquadrare politicamente? Un comunista eterodosso perché non in linea con l'Internazionale Comunista?

Preferisco partire dalla fine. Gramsci non è stato un comunista eterodosso. Dal 1917 in avanti si è considerato un seguace di Lenin. Si può tuttalpiù affermare che è stato un seguace dell'“eresia” di Lenin. Ma per non complicare le cose, è meglio non evocare l'ortodossia e l'eterodossia su cui egli stesso ha scritto pagine interessanti. Conviene soffermarsi sulle sue critiche a ogni tentativo di dogmatizzare il pensiero di Marx. Negò che nella formulazione dei giudizi e nel corso della lotta politica potesse valere il principio di autorità. Basta citare i suoi pronunciamenti dell'ottobre 1926 sui capi bolscevichi che egli aveva considerato suoi “maestri”, ma poi incapaci di guidare il movimento comunista internazionale. Rimase fedele ai metodi dell'Internazionale di Lenin. Si oppose apertamente alla cosiddetta “svolta” del 1930, non credendo affatto che il fascismo stesse per crollare e giungendo a tenere delle lezioni che suscitarono scandalo e riprovazione nella maggior parte dei detenuti comunisti del carcere di Turi. Sì, all'indomani del congresso di Colonia nel 1931 il suo nome scomparve dalla stampa comunista sino al 1933 inoltrato. Il motivo è soltanto uno: il suo dissenso ovvero l'opposizione alle direttive imposte da Stalin e approvate dall'Internazionale Comunista. Neppure poté figurarsi la ferocia dello Stato di polizia messo in piedi da Stalin, ma dei processi seppe attraverso la stampa italiana e francese. Provava a informarsi in ogni modo sulla vita in Urss e sull'attività dell'Internazionale Comunista. Dalle lettere di Tatiana sappiamo anche dei suoi apprezzamenti verso i Fronti popolari. Non sappiamo perché non riprese tra le mani i quaderni, ma non intravedo nessuna ragione politica. Vanno sempre considerate le sue condizioni di salute, ma credo che a Roma prevalse la cautela e che Gramsci non volle mettere a rischio quanto aveva già scritto e messo in salvo dopo aver lasciato Formia.

Hai scritto e detto più volte delle scelte compiute da Togliatti a proposito della gestione dei quaderni (che Gramsci iniziò a scrivere all'inizio del 1929) e delle lettere dal carcere nel secondo dopoguerra. Schematizzo: da un lato, per costruire una storia “coerente” del PCI rispetto al PCd'I, Togliatti ha fatto di tutto per usare i documenti in modo tale da esaltare la continuità della classe dirigente del partito (e delle sue scelte politiche) agendo in modo strumentale ma, dall'altro, ha favorito e stimolato la ricerca storica “salvando” documenti fondamentali senza i quali Gramsci sarebbe quasi scomparso. Ha pesato di più il Togliatti politico, difensore di se stesso e della causa comunista, scelta che contemplò sempre il mantenimento, sia pure in una forma diversa, del legame con l'URSS anche dopo la morte di Stalin? Oppure è stato più importante il Togliatti intellettuale e amico di Gramsci che, a conti fatti, pur nelle differenze di vedute, lo tutelò anche rispetto a Stalin se partiamo dalla famosa lettera dell'ottobre 1926 che, pur sollecitata dall'Ufficio politico del PCd'I, non fu inoltrata al CC del Partito comunista sovietico proprio per scelta di Togliatti, che la giudicò “inopportuna”?

Togliatti va giudicato per quello che ha fatto dopo l'arresto di Gramsci e nel valorizzare la sua eredità letteraria, politica e morale. Sugli anni della prigionia disponiamo soltanto di documenti che certificano il suo interesse a tutelarlo e a soccorrerlo. La clinica di Formia e la costosa Quisisana furono pagate interamente da Mosca attraverso Tatiana. Nelle premure verso Gramsci e la famiglia credo che c'entri anche l'amicizia. Per quanto riguarda la sua figura e il suo lascito, direi che tutto ciò che Togliatti ha fatto lo ha fatto per Gramsci e per il partito comunista allo stesso tempo. Diciamo così: non ha mai separato il PCI da Gramsci e viceversa. Dopo aver letto i quaderni fu certo che la loro pubblicazione avrebbe enormemente giovato al partito. Appena mise piede a Napoli nel marzo del 1944 avvalorò l'immagine di Gramsci capo della classe operaia italiana e di grande pensatore marxista. Giunse a mitizzare la sua figura. Fu ingiusto verso Bordiga, sino a celare il suo ruolo di fondatore e primo segretario del partito. Il capolavoro di Togliatti fu la pubblicazione delle lettere e dei quaderni portata a termine nel giro di pochissimi anni. Dopo la stagione agiografica, Togliatti stesso compì scelte decisive per una ricostruzione più fondata della biografia gramsciana. Curò la pubblicazione di testi inediti, avallò l'edizione critica dei quaderni e si occupò personalmente della prima edizione integrale delle lettere, vincendo le resistenze dei familiari e innanzitutto di Carlo Gramsci. Poco prima di morire, fece anche i conti con la lettera dell'ottobre 1926 pubblicata in 2000 pagine di Gramsci, ma già nota da decenni. In verità, Gramsci accettò che la lettera, scritta a nome dell'Ufficio politico, non venisse inoltrata al Comitato centrale del partito russo (questo ormai è certo), ma reagì con la durissima risposta a Togliatti. Insomma, Togliatti non fece di testa sua, ma fu autorizzato dallo stesso organismo che risultava firmatario della lettera. Gramsci non riuscì a partire per Mosca e i due non poterono più ridiscuterne. Resta il fatto che il loro ultimo dialogo testimonia una divergenza su questioni di non poco conto.

Puoi indicarmi due grandi intuizioni e due limiti (oppure errori se preferisci) di Gramsci fino all'arresto? Per esempio, secondo te ci fu anche da parte sua un ritardo decisivo nella comprensione del fenomeno e del pericolo fascista? Nel 1920, l'anno dell'occupazione delle fabbriche concluso con un accordo patrocinato dai dirigenti riformisti della CGdL, Gramsci scrisse chiaramente che avrebbe vinto la rivoluzione proletaria o che si sarebbe scatenata una reazione “terribile” e senza precedenti. Poi, dopo il definitivo consolidamento della frazione comunista nel PSI e la fondazione del PCd'I, sembrò quasi dimenticarsi di questa sorta di profezia quando, a più riprese negli anni successivi, parlò in modo sprezzante dei vertici socialisti, non soltanto riformisti, e delle altre forze antifasciste. Cosa ne pensi?

Gramsci intuì l'importanza storica della Rivoluzione d'ottobre. Quando le notizie sugli eventi russi erano scarse e contraddittorie, capì che pensiero e azione dei bolscevichi puntavano a rigenerare l'intero movimento socialista e che il successo della Rivoluzione russa avrebbe assunto un significato mondiale ed epocale. Anche l'altra intuizione riguarda il carattere universale della Rivoluzione russa. Lesse lo scontro tra i successori di Lenin nel 1926 come sintomo di una profonda crisi di carattere culturale e politico. Errori? Egli stesso se ne addebitò tanti. Due errori rilevanti riguardano la nascita e i primi anni del Partito comunista d'Italia. A Livorno decise di eclissarsi e di non far emergere i tratti peculiari dell'ordinovismo. Quel ritrarsi dalla battaglia politica in seno al nuovo partito pose fine all'esperienza del gruppo torinese, che egli provò poi a ricostituire nel 1924 attorno a un nuovo programma. Aggiungerei che nel 1922 gli era stato chiesto di assumere un ruolo dirigente, ma tentennò per troppo tempo continuando a preferire Bordiga ai socialisti disposti a dar vita a un partito unificato. Non sottovalutò il fascismo. Valutò la sua capacità di espansione, le continue metamorfosi e cercò via via di prevedere le mosse di Mussolini. Impresa ardua! A proposito di rivoluzione e reazione, il documento del maggio 1920 che hai citato sembra davvero una profezia. D'altronde lo tenne sempre a mente ed ebbe modo di citarlo in più occasioni negli anni successivi. Sui capi della CGdL non cambiò mai idea. Li considerò avversari quando la rivoluzione era all'ordine del giorno. Quando pensò al massimo allargamento delle alleanze considerò i riformisti della CGdL come portatori di una cultura politica incompatibile con le sue istanze e per di più ambigui di fronte alle avances di Mussolini. Sul socialismo italiano e sulle sue correnti vale più di ogni altro pronunciamento quanto scrisse nel 1926, in chiave autocritica, in morte di Giacinto Menotti Serrati. A proposito di parole sprezzanti, la lotta politica tra comunisti e socialisti era feroce e da entrambe le parti venivano colpi durissimi che oggi fanno impressione. Gramsci era particolarmente pungente, ma i socialisti non furono affatto teneri nei suoi confronti.

Quanto influì sulla sua capacità di inquadrare la realtà italiana il periodo trascorso a Mosca (dove in sanatorio conobbe Giulia Schucht madre dei suoi due figli) come rappresentante del PCd'I presso l'Internazionale Comunista (o III Internazionale) e a Vienna tra il 1922 e il 1924?

I due anni trascorsi fuori dall'Italia, prima a Mosca poi a Vienna, significarono la sua completa sprovincializzazione. Lavorò al vertice dell'Internazionale e fu a contatto con dirigenti comunisti provenienti da tutto il mondo. Ebbe conoscenza diretta della Russia sovietica e una visione mondiale delle lotte politiche del suo tempo, che allora forse soltanto da Mosca si poteva avere. Seguì i dibattiti sulle arti e sulla letteratura, la ripresa degli studi su Marx, gli esperimenti nel campo dell'istruzione, dell'emancipazione femminile e ciò che riguardava la vita degli operai. A Mosca aderì convintamente alle tesi dell'Internazionale sul fronte unico e sulla politica verso i contadini, che egli seppe tradurre e arricchire pensando innanzitutto alla questione meridionale.

Sulla questione meridionale come questione nazionale (come sulla descrizione dei caratteri della società del Mezzogiorno), mi pare innegabile un collegamento diretto tra le analisi di Gramsci e quelle elaborate prima da Salvemini. Peraltro entrambi si mostrarono ostili al protezionismo e, sul piano politico, distanti da un altro intellettuale di primo piano come Croce, anche se Salvemini se ne allontanò sempre di più in un secondo tempo rispetto ai primi anni Dieci. Ora, al di là dell'obiettivo ultimo, quali erano secondo te le differenze tra i due che, pure, ebbero un rapporto indiretto quando il PSI, soprattutto grazie a Tasca, tentò di candidare Salvemini a Torino prima della Grande Guerra?

Hai ragione. Sulla questione contadina e sul Mezzogiorno è giusto richiamare Salvemini. L'idea dell'unità tra operai e contadini meridionali maturò in Gramsci grazie a Salvemini, che ebbe un ruolo molto significativo nella sua formazione politica. Fino allo scoppio della Grande Guerra Gramsci si nutrì della critica salveminiana al PSI e dei suoi scritti sul Mezzogiorno. Inoltre, Salvemini rappresentò per Gramsci una moderna e affascinante figura di intellettuale. La Voce di Prezzolini prima e L'Unità di Salvemini poi gli offrirono modelli a cui si ispirò. La guerra determinò una divaricazione e certamente il distacco si accentuò dopo la Rivoluzione russa. Il manoscritto di Gramsci sulla questione meridionale, che è per molti versi un testo autobiografico, contiene in forma polemica molti chiarimenti sulle differenze. La più importante, al di là degli obiettivi non coincidenti, mi pare questa: Gramsci era impegnato a costruire un partito in grado di dirigere operai e contadini; Salvemini non credeva più nel socialismo e nei partiti.

Nei quaderni Gramsci trattò di moltissimi temi, nazionali e non solo. Secondo te diede un peso sufficiente al potere in sé e ai suoi meccanismi intrinseci come fattori centrali per la comprensione della realtà e, anche, della degenerazione della rivoluzione?

Direi che si tratta delle sue principali preoccupazioni. La prospettiva del movimento socialista e comunista non è mai stata l'opposizione al potere. Il partito politico è un soggetto che si candida a governare. Ci si trova all'opposizione per effetto di una sconfitta, perché non si è riusciti a prevalere nella lotta politica. Il problema dell'egemonia si può ridurre all'osso, cioè ai rapporti di forza e al potere che va conquistato e conservato. Non trascurò certo questi temi e quanto stava accadendo in Unione sovietica.

Mussolini fu molto attento a Gramsci anche dopo il suo arresto, ne scrisse in modo sgradevole anche pensando alle volgari considerazioni sui suoi problemi di salute, ma alla fine gli consentì di scrivere. Non gli fu quindi impedito, nella pratica, di far “funzionare il cervello”, come disse il pubblico ministero Michele Isgrò alla fine della requisitoria contro Gramsci il 4 giugno 1928. Vedi una contraddizione in questo?

Si può dire che alla fine Mussolini fu beffato da Gramsci. I Quaderni del carcere e le Lettere restano la testimonianza più vivida dell'intelligenza e della moralità dell'antifascismo. A Mussolini non conveniva che Gramsci divenisse un eroe e, con la morte, un martire. Di fronte all'incalzante campagna internazionale per la sua liberazione, fu costretto a cedere poiché effettivamente le condizioni di salute di Gramsci erano gravi e incompatibili col carcere. Era interessato a mettere la sordina ai prigionieri politici e a mostrare, allo stesso tempo, la sua fermezza e la sua magnanimità. Il permesso di scrivere non fu un privilegio concesso da Mussolini. Molti altri detenuti lo ottennero. Era previsto dal regolamento e l'autorizzazione veniva dal direttore del carcere. Certo Mussolini non poteva lasciarlo andare. La voce di Gramsci reduce dalle prigioni lo avrebbe soltanto danneggiato. La morte però provocò un danno maggiore: Gramsci divenne un simbolo e una leggenda.

Si dice che la storia non si possa fare con i SE e con i MA. Tuttavia Vittorio Foa, non unico, pensava che comprendere anche perché le cose non sono andate in un certo modo possa aiutare a capire come effettivamente si sono svolte, possa cioè produrre una proposta interpretativa più convincente e meno “deterministica”. Capisco che sia difficile ipotizzare scenari alternativi a quelli che si sono verificati ma, se Gramsci non fosse stato arrestato e avesse lasciato l'Italia prima, secondo te quale ruolo si sarebbe potuto ritagliare di fronte al trionfo dello stalinismo alla luce delle posizioni assunte poi dal carcere? Personalmente ho seri dubbi sul fatto che Gramsci sarebbe stato capace di barcamenarsi bene in determinati scenari come riuscì a fare Togliatti che, passami l'espressione, aveva forse più “pelo sullo stomaco”. Magari, nel partito, avrebbe seguito un percorso in qualche modo avvicinabile a quelli di Terracini e Ravera? Cosa ne pensi?

Né Umberto Terracini né Camilla Ravera ebbero esperienza diretta dello stalinismo. Terracini finì in prigione ancor prima di Gramsci, la Ravera nel 1930, dopo aver condiviso la “svolta” insieme alla maggioranza del gruppo dirigente comunista. Dei quattro soltanto Togliatti conobbe l'Urss degli anni del Terrore. Davide Lajolo ha scritto di aver rivolto a Togliatti più o meno la tua domanda e che egli rispose affermando che Gramsci si sarebbe fatto uccidere. Non metto in dubbio la testimonianza di Lajolo e aggiungo che Togliatti conosceva bene Gramsci. Fidiamoci di lui.

Andrea Ricciardi

