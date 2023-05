Guerra in Ucraina: la diplomazia fa qualche passo

history 1 minuti di lettura

Quaranta minuti di colloquio a Roma tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Papa Francesco. La Santa Sede sta lavorando da mesi a una missione di pace per arrivare ad un accordo che fermi il conflitto. Qualcuno a fatto riferimento ad una soluzione come quella tra Corea del Nord e Corea del Sud che congeli la guerra e lo status territoriale senza una pace. Le parti sono distanti perché l’Ucraina vuole che venga condiviso il suo piano di pace. Intanto Papa Francesco si impegnerà per trovare la via del ritorno dei bambini ucraini portati in Russia e ha sottolineato l’urgenza di «gesti di umanità». Lunedì 15 maggio Li Hui, rappresentante speciale del governo cinese per gli affari eurasiatici sarà in Europa; prima in Russia, e a seguire in Ucraina, Polonia, Francia e Germania per “comunicare con tutte le parti in merito a una soluzione politica alla crisi”.

