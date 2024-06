I bambini di Gaza, di Loris Lai. Alla ricerca della pace

Dopo diversi cortometraggi e passando per alcuni spot pubblicitari di un certo rilievo, Loris Lai – romano con molte connessioni negli USA – si propone per la prima volta al grande pubblico con un film impegnativo e drammaticamente attuale, dal titolo I bambini di Gaza.

Non è il primo italiano che sceglie di esordire affrontando questo tema. Mi torna alla mente Saverio Costanzo, che col suo Private (2004) scelse di raccontare una storia drammatica collocata all'interno del conflitto israelo-palestinese. D'altro canto, le vicende attuali –aperte sostanzialmente già durante il primo conflitto mondiale, con la nota dichiarazione di Arthur James Balfour del 2 novembre 1917, favorevole alla costituzione di un focolare ebraico nella Palestina ottomana – hanno più di un secolo di storia: così che anche il cinema palestinese – e quello sulla Palestina – non è più un ambito così sguarnito, con decine di titoli di riguardo, anche se non sempre facilmente reperibili e visibili – se non frammentariamente – alle nostre latitudini [1].

La storia messa in scena da Lai è ambientata a Gaza negli anni della seconda Intifada e prende ispirazione dal racconto di una autrice italo-svizzera di letteratura per ragazzi, Nicoletta Bortolotti, che col suo Sulle onde della libertà [2] aveva narrato – nel 2013 – la vicenda di Dorian “Doc” Paskowitz [3]. Paskowitz (1921-2014) è stato un uomo piuttosto originale: nato in Texas, figlio di un ebreo russo emigrato negli USA, studi in medicina, rimase ad un certo punto folgorato dal surfing, che diventerà per lui una vera e propria filosofia esistenziale, senza impedirgli di allargare lo sguardo al mondo e di cercare vie di riconciliazione che passassero attraverso la pratica di questo sport. Così, nel 2005, Paskowitz lanciò il progetto Surfing For Peace per fornire tavole da surf alla piccola comunità arabo-israeliana di surfisti di Gaza. Riuscì a consegnarne alcune e – collaborando con OneVoice Movement, un'organizzazione pacifista per la convivenza israelo-palestinese – lanciò un gruppo di sostenitori per utilizzare l'esperienza di navigazione condivisa e superare le barriere culturali e politiche.

Il racconto di Nicoletta Bortolotti è collocato nel 2003. L'anno successivo Israele avrebbe avviato il ritiro unilaterale da Gaza, ma ancora esistevano presenze ebraiche nella Striscia; sicché poteva darsi il caso che due ragazzi delle diverse comunità si potessero incontrare in spiaggia, magari tentando di cavalcare le onde. Nel libro, Mahmoud sopravvive tra mille difficoltà a Gaza City, mentre Samir vive isolato, con i propri genitori, in un insediamento non lontano: sono entrambi appartenenti a due mondi ostili, eppure affratellati di fatto dalla loro passione per cavalcare le onde. In questo contesto, si materializza un giorno uno strano anziano maestro di surf, di nome Bill, che gli racconterà storielle amene e insegnerà loro a dominare il mare, ma anche la rabbia e l'ostilità reciproca.

Lai ha coltivato per un decennio – compresa la parentesi Covid – l'idea di portare sullo schermo questo racconto: produzione italo-belga, casting in Cisgiordania, riprese in Tunisia. Il contesto del racconto cinematografico è analogo a quello del libro di Nicoletta Bortolotti, con alcune importanti varianti: Doc Paskowitz assume il volto giovane di Dan (Tom Rhys Harries), soprannominato “il fantasma di Gaza”, ex campione di surf con la carriera stroncata da un infortunio e dipendente dagli antidolorifici, che si procura più o meno lecitamente. Quello che però più colpisce nel film è la descrizione del clima di Gaza, vista quasi sempre dalla parte dei più piccoli: la vita in edifici precari e quella nei tunnel – dove si compra di tutto e ci si sposa persino – e il gioco dei ragazzi palestinesi che imita la guerra (arabi contro ebrei); il reclutamento islamista di giovani intrisi di odio e trasformati in kamikaze, le aspirazioni alla normalità in un mondo infero, dominato dalle macerie e dalla vita precaria, dove il ritrovamento di un Gameboy malmesso è un evento indimenticabile, con cimiteri che sono luoghi di introspezione e di dialogo tra l'aldilà e l'aldiquà. E poi ci sono gli adulti, sospesi tra l'insicurezza del presente sempre incerto e la cappa dell'odio che spinge alla diffidenza, alla vendetta, alla violenza. Una violenza spontanea od organizzata che attrae i piccoli ed è alimentata in una spirale infinita. Senza dimenticare la presenza militare armata, anch'essa produttrice di ostilità e di morte.

La spiaggia e le onde modeste di Gaza – dove i ragazzi e il loro improbabile istruttore straniero si ritrovano tra alterne fortune – non sono la California; eppure, diventano il terreno di una svolta e di una scelta (difficile) per crescere rigettando l'odio, nonostante tutto, e decifrare meglio quello che alberga nel cuore di ciascuno.

Le riprese del film, terminate nel 2022 ed avviate alla post-produzione nel corso del 2023, si sono incrociate – a lavoro già ultimato – con l'attacco di Hamas del 7 ottobre e le tragiche conseguenze che ne sono seguite. «Questi fatti imprevedibili – ha dichiarato Lai – hanno fatto sì che i temi trattati […] diventassero ancora più delicati, e la speranza di pace ancora più importante». Ho deciso così di raggiungerlo e porgli alcune domande che mi sono portato dentro dopo la visione del suo lavoro bello e toccante.

Cortometraggi, video musicali, alcuni prestigiosi spot pubblicitari; e ora questo primo film su un tema così importante. Come sei arrivato alla scelta – difficile e coraggiosa – di raccontare una storia ambientata a Gaza vent'anni fa?

Sono sempre stato molto sensibile a quello che succede in Medioriente, in particolare tra Israele e Palestina. Poi, ho studiato all'American Film Institute: lì ho avuto modo di conoscere diversi israeliani che frequentavano la mia stessa scuola. Fra questi, un ragazzo che studiava fotografia, di Tel Aviv. Lui aveva prestato servizio militare durante la fine della seconda Intifada, verso la fine del 2004, proprio nella Striscia di Gaza. Il suo compito era quello di pattugliare e sorvegliare un insediamento composto di una solo famiglia: padre, madre e due figlie. Mi ha raccontato tante cose; la famiglia israeliana che si vede nel film riprende proprio quelle storie. Ho pensato molto a quel mondo, dove sono stato ripetutamente. Sono riuscito a entrare a Gaza tanti anni fa come fotoreporter – asseritamente del London Times – anche se in realtà non sono proprio fotoreporter. Questo mi ha permesso di vedere e capire meglio, oltre a fare diverse foto. Sono riuscito a parlare con molti di questi ragazzini. Infine, ho letto poi il libro di Nicoletta Bortolotti, che riassumeva molte cose che amo: non ultimo il surf, ma anche il contesto che lega la storia di questi due ragazzini. C'è anche l'archetipo – un po' shakespeariano – di un amore impossibile: in questo caso, l'amore attraverso lo sport. Sono tutti elementi che – messi assieme – fanno parte della mia vita e che mi hanno spinto a riprendere questa storia e a farla mia.

Hai scelto di partire da una storia concepita da una autrice di letteratura per ragazzi per rivolgerti ad un pubblico senza distinzione di età. Cosa vuol dire trasportare una storia come quella raccontata da Nicoletta Bortolotti in un racconto per immagini? Ne hai discusso con l'autrice?

Sì, anche se lei mi ha lasciato libero di dirigermi dove volessi. Il libro di Nicoletta Bortolotti ha diversi strati, però è evidentemente più “edulcorato” da determinate dinamiche, più leggero Non ci sono uccisioni e finisce con i due ragazzi che vanno a prendere un gelato. Nell'elaborazione del mio racconto ho cercato di essere credibile. Il fatto per esempio che un bambino israeliano entrasse in una città palestinese e andasse sulla spiaggia era un fatto molto difficile, ma non impossibile. Ho discusso molti aspetti con un giornalista di Gaza che ha seguito sia la prima che la seconda intifada e che mi ha aiutato moltissimo nella ricostruzione, per evitare di raccontare sciocchezze: e abbiamo concluso che sarebbe stato possibile che un ragazzino molto coraggioso fosse andato al di là dei blocchi stradali, trasportato da questa energia, da questa passione. Mentre l'arrivo del padre sulla spiaggia sarebbe stato piuttosto improbabile. Ricorderai che alla fine del film, quando i ragazzi sono sulla spiaggia, appena ripescati dall'acqua, Mahmud (Marwan Hamdam) si rende conto che sono circondati da un gruppo di palestinesi che potrebbero, se Alon (Mikhael Fridel) – il ragazzo ebreo – aprisse la bocca, identificarlo come tale. E parla per lui, dicendo: «stiamo bene, stiamo bene, tutto a posto grazie». E lo protegge, anche lì, in qualche maniera.

Nel film – a differenza che nel libro, ovviamente – si può ascoltare il suono delle lingue dei protagonisti (arabo ed ebraico), oltre all'inglese (reso purtroppo con l'italiano nella versione doppiata) come una sorta di koinè, di lingua comune…

Eh sì, nella versione originale – che consiglio – si può sentire questo inglese di Mahmoud, col suo accento. All'inizio del film la madre gli parla e gli dice di imparare l'inglese, che questo gli può cambiare la vita. Sarà poi il modo con cui riuscirà a comunicare sia con l'americano che col ragazzino ebreo, in una lingua che in qualche modo li affratella.

Ho letto le cose che hai raccontato sul laborioso casting dei bambini palestinesi e sul loro complicato arrivo in Tunisia per le riprese. Che cosa è accaduto invece per gli attori che nel film rappresentano l'ebraismo (Fridel, Löwemberg e Rosenfeld, se non mi sbaglio)?

Senza i bambini palestinesi non avrei potuto fare il film. Il casting lo avevo svolto in tutti i territori occupati, dalla Cisgiordania al Golan, dove ho viaggiato con un palestinese israeliano che mi ha accompagnato nelle scuole oppure al Free Theatre di Jenin, un posto molto bello e che organizza delle cose fantastiche con i giovani. Un'esperienza – questa del casting palestinese – che si è svolta proprio nei giorni del 2022 in cui è avvenuta l'uccisione della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh. E così siamo passati dalla calma (apparente) ad un clima tesissimo. Posti di blocco ovunque. Dovevo girare col passaporto sul petto dicendo in continuazione di essere un filmmaker italiano… E poi – una volta scelti – la rocambolesca storia dei loro passaporti: Sono dovuti passare per Amman, in Giordania, e sono stati fermi lì appunto una settimana, mentre noi cercavamo di farci vidimare i loro documenti da Mahmud Abbas in persona, che non è proprio la cosa più semplice del mondo. Quei giorni lì tra l'altro era alle Nazioni Unite, per una sorta di congiunzione astrale negativa che sembrava accanirsi contro il nostro film. Però anche per gli attori israeliani c'è stato un problema, legato alle difficoltà poste dalla Tunisia a chi chiede di entrare nel paese con un passaporto israeliano. Così, per questi ultimi abbiamo dovuto scegliere persone che avessero doppia nazionalità e doppio passaporto. Ad esempio, gli interpreti dei genitori di Alon – sia il padre che la madre – sono di base a Berlino. Invece il ragazzo – Michel – è nato e cresciuto a Tel Aviv, ma adesso sta con la famiglia a Londra, anche se con un passaporto tedesco. Per i bambini palestinesi però è stata proprio una via crucis. In attesa dei loro documenti, abbiamo ritardato le riprese di circa dieci giorni, con la troupe ferma lì in Tunisia, nell'incertezza su cosa sarebbe accaduto e le inevitabili apprensioni della produzione..

Loris Lai sul set de I bambini di Gaza

Tra i produttori, tra l'altro, ci sono due nomi importanti, un'italiana – Elda Ferri – e un tunisino – Tarak ben Ammar. Si è trattato di una cooperazione in qualche modo eccezionale o di una prospettiva che si è aperta?

Visto che mi hanno sopportato una volta, chissà, magari ci saranno altre occasioni…

Con questo film è nata una cooperazione inattesa. Io ho iniziato tutto negli Stati Uniti, dieci anni fa; ma vedevo che c'erano delle difficoltà su questa sceneggiatura, che piaceva molto come idea ma era un pochino “intoccabile”, a seconda degli ambienti ai quali la proponevo. Per cui ad un certo punto mi sono detto: «la risolvo all'italiana. Sono di Roma, torno a Roma e cerco». Avevo avuto la fortuna di lavorare in precedenza con Elda Ferri per un film del 2011 ambientato a New York, di Roberto Faenza, Un giorno questo dolore ti sarà utile. Nel film c'è una canzone di Elisa molto bella che chiude il film; io feci il music video di quella canzone, girato appunto negli stessi luoghi newyorkesi. Così, quando sono arrivato a Roma, ho pensato di proporlo a quella produzione. Con il risultato che ad Elda Ferri l'idea piacque molto. Abbiamo poi contattato questo produttore belga – Peter De Maegd – che ci avrebbe aiutato sul fronte dei fondi europei e che con la Potemkino è diventato il nostro partner. Ed infine, è arrivato Tarak ben Ammar. Io ero già in Tunisia, anche se non avevamo chiuso ancora il budget. Stavo scegliendo i luoghi ed avevamo già contattato il service locale, che si chiama Propaganda. Ero laggiù con uno scenografo italiano che mi dice: «sai, qui sei nella terra di Tarak ben Ammar. Io lo conosco molto bene, se vuoi lo chiamo». Io non gli davo troppo credito, ma gli ho detto di sì. E lui che fa? Lo ha chiamato davanti a me, dicendogli: «guarda, sono qua con un regista che vuole fare questa cosa. Aspetta, te lo passo». E me l'ha passato (in quel momento era a Los Angeles). Una telefonata dal nulla che però lo ha colpito. Così mi ha mandato da una persona che gestisce i suoi Studios – gli stessi dove hanno girato anche Baarìa di Tornatore. Da lì in poi, una inattesa, entusiasta accoglienza ed infine la connessione con Elda Ferri.

Il tuo CV è piuttosto cosmopolita, sostanzialmente a cavallo tra Italia e USA: che punto di osservazione è quello in cui ti trovi?

Io credo che il cinema si possa fare ovunque. In India, in Cina, in Corea, da dove stanno arrivando film molto belli e grandi autori. Non so se c'è un posto in particolare che sia più adatto. Da questo punto di vista, io sono un vagabondo. Ovviamente, ogni storia ha bisogno della sua collocazione per essere rappresentata. Non puoi scegliere il Brasile per una storia ambientata tra Roma e Parigi…

Io amo l'Italia, che resta il mio Paese e dove spero di lavorare il più possibile.

E qui veniamo alla geografia di questo tuo primo film, di ambientazione palestinese. Perché a parte il cinema palestinese, poco conosciuto eppure non privo di autori e lavori di tutto riguardo, c'è il cinema sulla Palestina. Come si è comportato secondo te il mondo del cinema su una questione così intricata e drammatica?

Per chi vive in quei luoghi o cerca di rappresentarli, è inevitabile affrontare il cinema con una prospettiva legata alla terra contesa. Questa tematica penso ci sia in tutti i film palestinesi, anche se non sempre allo stesso modo. D'altro canto, c'è anche in molti film israeliani: c'è un film israeliano bellissimo di Samuel Maoz, del 2017 che si chiama Foxtrot, come il ballo: parla del rapporto tra un padre un figlio, però il figlio cosa fa? Il militare. Sta in un posto di blocco sperduto da qualche parte della West Bank e tutta la vicenda ruota attorno a questa situazione. Quelle terre vivono così ed è difficile astrarsi.

Tornando al cinema palestinese, ci sono tantissimi autori e attori bravissimi; però non è un cinema divulgato – che so –magari come quello iraniano o libanese, che invece riescono a farsi conoscere un pochino di più. Uno dei problemi principali secondo me è proprio la divulgazione, al di là della qualità degli autori o piuttosto delle tematiche. Magari certi film vanno un po' meglio nel mondo arabo – negli Emirati o in altri Paesi della regione – ma è difficile che arrivino da noi, a meno che non abbiano un riscontro particolare al Festival di Berlino piuttosto che a Cannes, insomma in festival europei importanti. In questo caso vengono poi distribuiti anche da noi; altrimenti, prendono proprio un altro canale.

C'è però un documentario al quale io mi sono ispirato molto durante la preparazione del film: si intitola Death in Gaza, del 2004, un documentario realizzato da un regista – James Miller – che morirà durante la lavorazione. È bellissimo, struggente, devastante. Ci si possono rivedere molte cose che sono anche nel mio film, mi sono ispirato molto a questo lavoro. Miller voleva raccontare i bambini da entrambe le parti – il documentario è stato girato nel 2003 – e questo film è stato un po' la mia Bibbia, anche per la ricostruzione dei luoghi, la rappresentazione delle persone, la scelta dei vestiti… Miller però non è mai arrivato a girare la parte ambientata tra gli israeliani: è stato ucciso durante un coprifuoco da un proiettile arrivato da chissà chi e da chissà dove. Non è mai riuscito a terminare questo documentario, che alla fine è diventato il documentario della sua morte; le riprese che è riuscito a realizzare però ci fanno vedere delle cose di grande forza emotiva.

Nonostante Gaza non sia la California, seguendo le numerose tracce aperte dalla visione del tuo film, ho scoperto inaspettatamente che il surf in quella zona ha già ispirato altri lavori (come il documentario Gaza Surf Club, del 2016: purtroppo non facile da vedere in Italia, e God Went Surfing With The Devil, di Alex Klein, del 2008) ed è alla base di una vicenda come quella di Dorian “Doc” Paskowitz, alla quale si ispirano sia il libro della Bortolotti che il tuo film. Davvero uno sport così particolare come il surf può essere una chiave per umanizzare i conflitti?



Dorian Paskowitw – dal documentario Surfways 2007

Ti debbo in primo luogo confessare che sono surfista da quando ho 13 anni. Parto con lo skateboard – la mia famiglia viveva in America, per cui andavo sempre con lo skate – e poi di conseguenza divento surfista. Ho fatto surf dappertutto. Quando avevo 19 anni, sono stato a San Diego – subito dopo il liceo – e ho fatto il cameriere. Ho messo un po' di soldi da parte e mi sono fatto tutta la costa fino in Colombia, circa cinque o sei mesi… Puoi capire quanto ami questa cosa. Ho surfato in tutti i posti più belli dell'Oceano Pacifico. Invece, il libro della Bortolotti me l'ha fatto leggere una persona che me l'ha consigliato quando cercavo idee per fare il mio primo film. Sapeva del mio amore per il surf e anche del mio interesse per quella parte del mondo. Le due cose si sono trovate. Nel film di Alex Klein poi c'è dentro questo ragazzo – Arthur Raskovan, un cognome di non facile pronuncia – con il quale ho parlato qualche giorno fa al telefono; lui è quello che fisicamente ha portato queste tavole che Paskowitz fece entrare attraverso i tunnels nel 2007, per dare ai ragazzi di Gaza del materiale tecnico all'altezza. Arthur fu arrestato dalle autorità israeliane per quello che stava facendo. È una persona molto interessante, stiamo ragionando per la presentazione del film in Israele, non appena sarà possibile, perché adesso la situazione è troppo delicata. Paskowitz è un personaggio incredibile; non so se siano decaduti, ma sapevo che Sean Penn aveva acquistato i diritti per realizzare una un film su di lui, sulla sua vita anche al di là di Gaza. Ha viaggiato tutto il mondo con questi nove figli e la moglie. Era un medico, viveva alle Hawaii, surfista. Ha deciso di andare in giro per il mondo portando un po' di medicine e un po' di surf, nei posti più poveri o comunque martoriati dalla guerra, come Gaza appunto. Io ho conosciuto i suoi figli, che hanno una scuola surf a Orange County che è vicino San Diego, tra San Diego e Los Angeles. Sono andato a trovarli varie volte. Anche loro persone particolari, molto “connesse”.

Lori Lai alla presentazione romana de I bambini di Gaza – foto di Paolo Sassi

A proposito di connessione, c'è sempre il grande tema della connessione tra arte e politica. Io credo che l'artista non sia uno storico né un politico, eppure parla attraverso la sua opera; non ti chiederò quale sia la tua valutazione di una situazione così complessa come il conflitto attuale tra Israele e Hamas e più in generale l'intricata questione mediorientale. Ti chiedo però con quale dei personaggi ritratti nel film senti maggiore prossimità e perché.

La mia sintonia più forte è con il personaggio di Dan, il giovane surfista americano che entra all'interno di quel mondo e apprende determinate dinamiche attraverso i bambini. Infatti, alla fine dirà: «ho imparato molto venendo in questo posto, frequentandovi, stando con voi: ho imparato tantissimo». E che cos'è che ha imparato? Ha imparato soprattutto la resilienza, ha imparato che i problemi assumono la dimensione nei quali la nostra mente li crea. Ha imparato che si deve combattere per cercare di sopravvivere in qualche modo, combattere soprattutto a livello interiore C'è una scena molto emblematica, nella quale lui dice al ragazzo coperto di sangue: «ma come? Hai appena visto una persona morire, un tuo amico morire e adesso pensi a giocare a flipper»? Ma il ragazzino lo guarda come per dire: «Che cosa vuoi che faccia? Io questa roba qua la vedo tutti i giorni, se mi dovessi fermare ogni giorno a pensare a questa cosa qui, non potrei più vivere». È la stessa cosa che io ho visto quando sono stato a Gaza, qualche anno fa, cominciando a interessarmi a questa storia in vista del film e sono andato a fare delle ricerche, delle foto. Quando parlavo con questi ragazzini, mi davano una sensazione di potenza incredibile perché loro ti dicevano: «quando andiamo a dormire, non sappiamo mai se ci sveglieremo, ma va bene così perché se ci dovessimo preoccupare non dormiremo mai più. E invece questa è la condizione nella quale viviamo». Sono così, vengono su in quella situazione, non conoscono niente di diverso, per cui non hanno paura. Questo mi ha fatto un effetto clamoroso. Io naturalmente – in quei giorni – non sono riuscito a chiudere occhio per tutto il tempo che sono stato lì: ogni tanto cadeva una bomba, tremava il luogo dove stavo… Una cosa devastante per me, che sono un europeo pavido. Noi non conosciamo quella realtà, qualsiasi cosa di quel genere ci atterrisce. E loro invece te lo dicono con una “purezza” che ti disarma completamente. Sì, se c'è un personaggio nel quale mi identifico è proprio quello proprio Dan, che è poi il narratore, quello che ci porta all'interno di quel mondo, anche se poi il film viene visto attraverso gli occhi di Mahmoud.

Per la tua trasposizione di Paskowitz hai scelto di portato sullo schermo un giovane piuttosto che un anziano e l'hai trasformato in un bel giovanotto, seppure pieno di fragilità…

Sì, l'ho fatto per motivi di empatia. Sia per la situazione drammaturgica del racconto, sia per suscitare empatia con i bambini. Un ragazzo che ha trent'anni – più o meno – come l'attore; un personaggio che è all'apice del suo successo ed al quale un incidente stronca la carriera. Tutto questo ovviamente ti può rendere molto molto depresso. E poi c'è la vicenda accaduta alla sorella. Insomma, una serie di situazioni che lo portano a essere quello che è, senza anticipare troppo quello che poi si vede nel film. Poi, un ragazzo è facilmente portato a vedere uno di quell'età come un idolo, mentre magari una persona adulta potrebbe essere vista un po' più come una figura paterna.

Tom Rhys Harries e Marwan Hamdam

Il film si chiude con la citazione delle parole che papa Francesco ha rivolto quale auspicio che questo film possa contribuire “alla formazione nella fraternità, l'amicizia sociale e la pace”. Un bell'apprezzamento. Ritieni che questo faccia di te un artista “schierato”, in questa stagione culturale così confusa e contradittoria ma sostanzialmente bellicista?

Se intendi schierato su una posizione a favore della pace, assolutamente sì. Con questo film voglio soprattutto rappresentare i bambini, che sono bambini ovunque, in qualsiasi posto del mondo. I bambini sono delle spugne che assorbono tutto ciò che li circonda, non hanno una coscienza per la quale possono decidere di fare questo o quest'altro ma reagiscono in maniera abbastanza istintiva rispetto a tutti gli input che gli arrivano dall'esterno. Allora, in quelle situazioni di guerra, un bambino di Kiev piuttosto che dello Yemen o appunto di Gaza vive la stessa identica situazione. Non ha il controllo di quello che gli succede intorno, ed infatti una delle scene che a me sta molto a cuore che è quella del primo sogno nel deserto, dove le immagini mostrano questo deserto dove i bambini sono come anime perse, che vagano guardandosi le mani e non si rendono conto di dove sono, non capiscono perché sono morti. Non sanno il perché, perché stanno combattendo. Sì, gli viene inculcato che gli altri sono i cattivi, che devono odiarsi, che gli hanno usurpato la terra… Ma non capiscono perché devono morire e allora vagano in questo limbo, dove si interrogano. Da questo punto di vista, non c'è nessuno schieramento, ma solo il tentativo di raccontare la storia attraverso i bambini. Lasciamo ad altri l'interpretazione, ma questi bambini stanno cercando di urlarci qualcosa, di comunicare qualcosa. Se c'è una possibilità di futuro migliore, sono loro che possono costruirla. Sono le prossime generazioni che potranno trovare la via di un auspicabile cambiamento, che è nelle loro mani. Il messaggio del film è un messaggio di speranza.

Paolo Sassi

I bambini di Gaza

Titolo internazionale: How Kids Roll

Anno: 2024

Paese: Italia, Belgio

Durata: 110'

Regista: Loris Lai

Soggetto: dal libro di Nicoletta Bortolotti, Sulle onde della libertà, Milano, Mondadori, 2013

Sceneggiatura: Loris Lai, Dahlia Heyman

Fotografia: Shane Seigler

Montaggio: Andrea Maguolo

Produzione: B-Roll Production, Eagle Pictures, Jean Vigo Italia, Lawrence Bender Productions, Lazio Cinema International, Potemkino, Rai Cinema

Distribuzione: Eagle Pictures

Interpreti e personaggi

Marwan Hamdam: Mahmud Farsoun

Mikhael Fridel: Alon

Tom Rhys Harries: DanThomson

Lyna Khoudri: Farah Farsoun

Qassim Shareef Gdah: Jamil

Husam Chadat: Ashraf

Yasmine Attia: Halima

Oday Alsaaidi: Aboud

Aws Raed: Samir

Jaron Löwenberg: Noah

Ruth Rosenfeld: Sara

Eyad Hourani: Ahmed

Marwan Hamdan: Mahmud

Jamal Sassi: l'uomo in bianco

[1] Alcuni titoli sono accessibili attraverso il Palestine Film Platform – collegato al Palestine Film Institute (https://www.palestinefilminstitute.org/en/about). In letteratura, oltre al volume – ancora novecentesco – di Sergio Di Giorgi e Joan Rundo, Una terra promessa dal cinema. Appunti sul nuovo cinema palestinese, Palermo, Edizioni della Battaglia, 1998, v. il lavoro a quattro mani (israelo-palestinese) di Nurith Gertz e George Khleifi, Palestinian Cinema. Landscape, Trauma, and Memory, Edinburgh University Press, 2008. Una introduzione guidata al cinema palestinese del XXI secolo è quella di Marcello Perucca, https://www.taxidrivers.it/155007/review/approfondimenti/cinema-palestina-immagini-dalloccupazione-20-film-palestinesi-da-vedere.html. Un interessante archivio amatoriale è accessibile all'indirizzo https://www.palestinecinema.com/.

[2] Nicoletta Bortolotti, Sulle onde della libertà. Una storia di amicizia a Gaza City, Milano, Mondadori, 2013. Edizione speciale col titolo I bambini di Gaza, 2024.

[3] Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Dorian_%22Doc%22_Paskowitz.

