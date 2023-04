Il 25 aprile tra passato e presente

history 20 minuti di lettura

25 aprile Festa della Liberazione e dell’unità antifascista. In questi ultimi decenni, in Italia, si sono moltiplicati gli smemorati e i distratti, ma anche coloro che dai vertici della politica e delle istituzioni, a partire dall’inizio della cosiddetta seconda Repubblica e soprattutto dopo la vittoria elettorale della destra nel settembre 2022, stanno tentando scientemente di modificare in senso riduttivo il significato del 25 aprile e, con esso, della Resistenza al nazifascismo.

Per rispondere a questi atteggiamenti, che distorcono la percezione delle radici dell’attualità influenzando non pochi giovani e adulti, in un giorno centrale della nostra storia (così come del nostro presente e ci si augura del futuro), è opportuno riaffermare alcuni concetti fondamentali e ricordare da dove è nata questa festa nazionale tutt’altro che “divisiva” tranne che, s’intende, per i fascisti conclamati e per gli anti-antifascisti impegnati a riscrivere la storia.

Il 22 aprile 1946, su proposta dell’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, leader della DC e alla guida del suo primo esecutivo sostenuto da tutte e sei le forze politiche presenti nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), il luogotenente del Regno d’Italia Umberto II, che sarebbe succeduto al padre Vittorio Emanuele III dopo l’abdicazione del successivo 9 maggio, emanò il decreto legislativo n. 185 («Disposizioni in materia di ricorrenze festive») che, senza possibilità di alcun equivoco, recitava: «A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale.»

Ma perché proprio il 25 aprile? Perché il 25 aprile 1945, a Milano, fu impartito dal CLN Alta Italia (presenti Pertini per i socialisti, Valiani per il Partito d’Azione, Sereni per i comunisti, Arpesani per i liberali e Marazza per i democristiani) l’ordine d’insurrezione generale che il giorno prima era stato approvato dal più ristretto Comitato insurrezionale, composto da Valiani, Sereni e Pertini (ai quali si aggiunse Longo) e nominato alla fine di marzo dallo stesso CLNAI, al vertice del quale il socialista Morandi aveva sostituito Pizzoni. Il 25 aprile 1945, dunque, il CLNAI fu delegato dal governo di Roma presieduto da Bonomi ad assumere i pieni poteri «civili e militari», esercitati dai CLN regionali e provinciali. In quella circostanza furono istituiti i consigli di gestione delle aziende e, in ogni provincia, i tribunali di guerra dal comando di zona del Corpo Volontari della Libertà (CVL), costituito il 19 giugno 1944 allo scopo di coordinare le operazioni delle varie formazioni partigiane, poste sotto un unico comando [1]. Il 25 aprile fu anche stabilita la pena di morte per i gerarchi del fascismo, non senza avviare una trattativa con Mussolini al quale fu chiesta la resa incondizionata presso la sede arcivescovile di Milano, presenti il cardinale Schuster in veste di mediatore e i vertici del CLNAI rappresentati da Arpesani, Pertini, Marazza, Lombardi per i socialisti (mancava un rappresentante comunista) e Raffaele Cadorna, comandante del CVL [2]. I vicecomandanti “politici” del CVL erano i capi delle formazioni garibaldine (comuniste) e gielliste (azioniste), Longo e Parri, affiancati da Pertini per i socialisti, Mattei per i democristiani e Argenton per i liberali.

A Mussolini furono concesse due ore per decidere. Ma il duce, dopo aver chiesto a Cadorna un’ora per comunicare la propria scelta, innervosito dalla notizia che i tedeschi stavano a loro volta trattando le condizioni della resa, non mantenne la promessa. Fuggì tentando di raggiungere la Svizzera aggregandosi il 26 aprile da Como a una colonna tedesca, fermata dai partigiani a Musso, vicino a Dongo, il giorno dopo. Alla colonna fu concesso di ripartire a condizione che ai partigiani fosse consegnato Mussolini, che si era travestito da militare tedesco per sfuggire ai controlli ma che era stato ugualmente riconosciuto, con i 51 fascisti che stavano tentando di espatriare come lui. Il 28 aprile, tutti i fascisti furono consegnati all’inviato del CLNAI Walter Audisio (comunista) e Mussolini fu giustiziato con l’amante Claretta Petacci. La rabbia popolare, a lungo compressa, esplose e i cadaveri furono esposti a Milano il giorno dopo in piazzale Loreto dove, il 10 agosto 1944, 15 partigiani (prelevanti all’alba dal carcere di San Vittore) erano stati fucilati dai fascisti per rappresaglia ed esposti fino a sera in segno di monito verso la popolazione. L’oltraggio ai cadaveri del duce e della sua amante fu criticato da Valiani e in modo particolare da Parri, che parlò di «macelleria messicana». Ma quello spettacolo, poco edificante, si configurò come un istintivo sfogo di una parte della gente comune, figlio dei peggiori istinti scatenati da anni di guerra, di privazioni, di persecuzioni e di crimini perpetrati dai fascisti [3].

Lo stesso 28 aprile, nel quartier generale alleato a Caserta, i tedeschi firmarono la resa che, tuttavia, sarebbe entrata in vigore alle 14.00 del 2 maggio dando così il tempo a moltissimi soldati e ufficiali del III Reich ormai in rotta di lasciare il Paese. Il 30 aprile, giorno del suicidio di Hitler a Berlino, riferendosi all’esecuzione della condanna a morte del duce, il CLNAI in un comunicato la descrisse come «la conclusione necessaria di una fase storica» e «la premessa della rinascita e della ricostruzione» del Paese. L’ordine d’insurrezione del 25 aprile rappresentò dunque l’atto formale con cui, dopo che diverse città si erano già liberate (per esempio Bologna), i vertici politici antifascisti del Nord, riconosciuti da Roma come organo di governo nel CLNAI, fecero scattare “ufficialmente” la spallata finale alla RSI e agli occupanti tedeschi, sebbene varie altre città furono liberate (a caro prezzo) nei giorni successivi al 25 aprile dai partigiani, sempre con il determinante aiuto degli Alleati [4]. Le questioni inerenti alle regioni del confine nord-orientale, connesse con i rapporti con la Jugoslavia di Tito, sarebbero rimaste a lungo drammaticamente aperte. Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata costituirono ferite difficili da rimarginare nei successivi decenni.

La ricorrenza del 25 aprile fu celebrata negli anni successivi, durante la delicata fase di passaggio all’Italia repubblicana e democratica. Dal 27 maggio 1949, dunque nella fase iniziale della Guerra fredda, con la legge 260 la ricorrenza fu istituzionalizzata stabilmente quale festa nazionale. Nel frattempo l’Italia era appunto divenuta una Repubblica dopo il referendum del 2 giugno 1946, giorno in cui era stata eletta l’Assemblea Costituente e per la prima volta avevano votato a livello nazionale le donne, rendendo il suffragio davvero universale. Il 1° gennaio 1948, la Costituzione repubblicana (scritta dai rappresentanti di tutte le forze antifasciste, è bene ribadirlo) era entrata in vigore e la democrazia italiana aveva iniziato il suo lungo e tormentato percorso. Un percorso non privo di ostacoli determinati dalle difficoltà socio-economiche figlie della guerra; dall’instabilità dovuta a un clima di violenza strisciante alimentato soprattutto da organizzazioni neofasciste, oltre che dalle inevitabili vendette personali e politiche [5]; dalla mancata epurazione connessa con le conseguenze dell’amnistia firmata da Togliatti e varata dal I Governo De Gasperi [6]; dal mancato ricambio delle classi dirigenti e dalla persistenza di pesantissime incrostazioni del regime in settori chiave della vita pubblica come la magistratura, le forze armate, i servizi segreti, la burocrazia. Si consideri la centralità di prefetti e questori che, in gran parte, avevano fatto carriera sotto il fascismo e che, in alcuni casi (si pensi tra gli anni Cinquanta e Ottanta alla gestione dell’ordine pubblico e, in primis, agli inquietanti depistaggi delle inchieste sulla strategia della tensione ormai acclarati), avrebbero agito in modo per nulla conforme alle leggi dello Stato democratico e ai principi della Costituzione [7].

Nel dicembre 1946, inoltre, era nato il Movimento Sociale Italiano, erede dichiarato della Repubblica di Salò. Il partito di Michelini, Almirante e Rauti (poi leader del movimento eversivo Ordine Nuovo, come chiarito da sentenze passate in giudicato e dalla storiografia, protagonista della lunga strategia della tensione [8]), lungi dall’essere vittima di persecuzioni giudiziarie e politiche, giocò un ruolo molto importante dentro e fuori dal Parlamento. Sostenne governi a guida DC (si pensi a Zoli nel 1957 e, nel 1960, alla breve ma molto inquietante esperienza di Tambroni [9]), fu determinante nell’elezione di presidenti della Repubblica (Segni nel 1962 e Leone nel 1971) e rivendicò fieramente le sue radici anti-democratiche, avvalendosi proprio dei principi che contestava per guadagnare spazio nella società nel nome della libertà (!), un autentico paradosso. Eppure ancor oggi, alcuni suoi vecchi rappresentanti che fanno politica sotto altre sigle (la fiamma dell’MSI, riconducibile alla tomba di Mussolini e chiaro riferimento alla continuità tra la RSI e il movimento del 1946 trasformato nel 1994 da Fini in Alleanza Nazionale, è rimasta nel simbolo di Fratelli d’Italia) lamentano uno scarso rispetto per la loro storia, alternando l’aggressività verbale a una sorta di grottesco vittimismo.

Intanto i “patrioti” della destra, vecchi e nuovi, continuano a manipolare la storia con varie forme di propaganda: capovolgono il significato di episodi centrali avvenuti durante la guerra come la strage delle Fosse Ardeatine, successiva all’attentato di via Rasella ideato dai GAP che provocò la morte di 33 soldati tedeschi di origine sudtirolese tutt’altro che inoffensivi [10]. All’organizzazione della rappresaglia, di cui si seppe soltanto a cose fatte, collaborarono attivamente i fascisti italiani indicando decine di nomi di detenuti antifascisti ed ebrei (75), non solo italiani. I 335 martiri, dunque, furono uccisi dai nazisti non perché italiani, come ha recentemente dichiarato la presidente del Consiglio Meloni, ma perché antifascisti. Alla lista fu aggiunto qualche detenuto comune e una decina di civili, arrestati nelle vicinanze di via Rasella subito dopo l’attentato dei GAP.

I “difensori della nazione”, tra cui quelli che fino a qualche anno fa parlavano apertamente di secessione e non riconoscevano l’unità nazionale, alludono all’antifascismo storico come se fosse stato una prerogativa dei comunisti. Nella sostanza negano (contro ogni evidenza storica, anche guardando all’appartenenza politica dei partigiani: il 50% riconducibili al PCI, il 30% composto da azionisti inquadrati nelle Brigate Giustizia e Libertà e il restante 20% costituito da cattolici, socialisti, monarchici e altri) che la Resistenza, di cui furono parte gli Internati Militari Italiani (IMI), sia stata un fenomeno plurale [11]. S’impegnano in ricostruzioni tanto ambigue da far immaginare ai loro sostenitori (o almeno ai non pochi che ignorano l’alfabeto della storia patria) che la Costituzione, base del nostro ordinamento democratico e sulla quale i ministri del Governo Meloni hanno giurato, sia da riformare alla radice e che alcune sue parti siano ormai tanto inefficaci quanto irrilevanti, così come sono presentate le forze politiche che l’hanno elaborata e materialmente scritta: azionisti, comunisti, socialisti, liberali, cattolici, socialdemocratici, repubblicani e altre forze minori.

Tra silenzi imbarazzanti e dichiarazioni molto inquietanti, che hanno visto il presidente del Senato La Russa (seconda carica dello Stato) distinguersi tra i principali protagonisti di questa escalation verbale, si cerca di far dimenticare il passato o di piegarlo ad esigenze di parte, che non hanno davvero alcun fondamento storico. Se la memoria non può essere condivisa per ovvi motivi, il tessuto civile di un paese è solido soltanto se non sono messi in discussione i pilastri della sua storia, di cui la memoria stessa è una fonte e non certo un sinonimo. L’unità, ai tempi del cosiddetto arco costituzionale (dal quale non erano stati esclusi ma da cui si erano autoesclusi i neofascisti dell’MSI, che non potevano riconoscere l’universo valoriale antifascista su cui era stata edificata una nuova idea di patria dopo una fase in cui non era esistito uno Stato sovrano [12]), derivava dalla condivisione di principi che tutti i partiti antifascisti, per nulla allineati tra di loro su scelte politiche ed economiche fondamentali durante la seconda metà del Novecento, neanche nelle fasi più cupe della Guerra fredda hanno messo in discussione. L’antifascismo era e rimane la radice del nostro vivere civile, chi non può dirsi antifascista perché si riconosce in altri tipi di eredità non è adatto a governare adeguatamente l’Italia democratica, anche se è stato legittimato dalla vittoria delle elezioni.

Durante il ventennio e dintorni, ancor prima delle leggi razziali e dell’ingresso in guerra al fianco dei nazisti, qualcuno era dalla parte sbagliata e altri da quella giusta, scelta che troppi hanno pagato con il carcere, il confino, l’esilio, la povertà, ma anche con la vita e con le torture. Tra i tanti esempi da non dimenticare, quelli di tre partigiani attivi in Piemonte: Anselmo Torchio, Piero Vignale ed Ermete Voglino detto Don Ciccio. All’alba del 13 marzo 1945, detenuti presso il carcere di Asti per la loro attività nella Resistenza, essi furono condotti da un plotone delle Brigate Nere (italiani fascisti alleati di ferro dei nazisti) [13] al cimitero cittadino e fucilati contro il muro di cinta dello stesso carcere, come rappresaglia per la tentata evasione di altri partigiani. Ermete Voglino, commerciante di 30 anni, già sergente maggiore di artiglieria alpina, decorato con la Croce di guerra e proposto per due medaglie d’argento al valor militare, dopo essere stato arrestato tre volte (il 16 febbraio l’ultima) e aver subito torture dalle stesse Brigate Nere, venne processato il 2 marzo dal tribunale militare straordinario di Asti. Un procedimento farsa messo in atto da chi non era legittimato a pronunciarsi perché non rispondeva alle istituzioni di un Paese sovrano bensì ai frammenti della RSI, uno Stato fantoccio sostanzialmente al servizio dei nazisti ormai in rotta, che non solo aveva ucciso migliaia d’italiani antifascisti, ma che aveva anche collaborato all’attuazione della Shoah [14].

Poco prima di morire, Voglino scrisse una breve lettera ai parenti più stretti, che vale la pena di riprodurre per intero.

Miei cari, pochi istanti prima di morire vi mando questo mio ultimo saluto. È l’ultimo e per questo credo sia forse il migliore. Siate forti, io sono calmo, è la coscienza di non aver mai fatto nulla di male, di aver rispettato tutti [e] tutto. Perdono a [sic] chi mi ha portato fino a questo punto e che il Signore lo perdoni. Anche voi scordate i dolori che vi ho dato e perdonatemi. A tutti coloro che mi hanno voluto bene vada il mio saluto e l’augurio di una vita felice. Vi bacio, vi stringo forte a me; che Iddio vi protegga sempre. Bruno sia sempre buono e faccia sempre bene; che Aldo vi dia sempre ascolto. Vi bacio ancora tanto vi stringo forte a me, ancora baci. Vostro Ermete [15].

Sono molte le lettere strazianti di questo tipo, scritte quasi sempre da antifascisti poco più che ventenni ma anche da dirigenti politici meno giovani come gli azionisti Guglielmo (Willy) Jervis, Leone Ginzburg, Paolo Braccini e Tancredi (Duccio) Galimberti, torturati e uccisi da nazisti tedeschi e fascisti italiani [16], portatori (questi ultimi) di un’idea di patria in cui parole abusate, come lealtà e onore (a cui si rifanno orgogliosamente anche i neofascisti del III millennio), non potevano in realtà trovare alcuno spazio. Questi morti hanno, con gli Alleati, regalato la libertà a tutte le italiane e gli italiani, ecco perché il 25 aprile è, dal 1946, la festa di tutti. Si spera che le donne e gli uomini del Governo Meloni e dell’ampia maggioranza che lo sostiene in Parlamento, pur essendo espressione di una ristretta minoranza del Paese se si considera il sempre più alto livello di astensionismo e i consensi raccolti dalle opposizioni, non lo dimentichino e si sforzino di mantenere un contegno dignitoso. Le ragioni della libertà, oggi come allora, sono da una parte sola: quella degli antifascisti.

Andrea Ricciardi

il presente saggio è stato pubblicato precedentemente esce sulla rivista online lettera ai compagni

