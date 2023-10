Il caftano blu, di Maryam Touzami

history 4 minuti di lettura

Le Bleu du caftan (Il caftano blu, 2022), secondo lungometraggio di Maryam Touzami, originaria di Tangeri, è un film sensoriale.

Sensoriale anzitutto per il rapporto di familiarità tattile che le mani del maalem vivono con i tessuti e con i segreti artigianali che conferiscono ad un caftano tutta la sua raffinata bellezza. I maalem sanno come modularne le forme, come piegarne la materia ad un disegno che li trasfiguri in una creazione. Il protagonista Halim è uno degli ultimi rappresentanti della tradizione dei maalem, una tradizione che sta scomparendo.

Il film è sensoriale poi per lo sguardo che segue la luce e i movimenti luministici lungo le pieghe dei tessuti e sulla superficie dei colori. Sensoriale infine per il sesso, che è l'interdetto e il non detto. Interdetta in Marocco è l'omosessualità e non detta fra Halim e Mina, sposati da un quarto di secolo, è l'omosessualità del marito che deve nascondersi furtivamente nei bagni turchi e lì finalmente liberare sé stesso nei pochi minuti di amplessi mercenari. Mina ha sempre saputo, anche se Halim ha sempre taciuto e inizialmente odia il giovane apprendista Yousef, di cui invidia la giovinezza e la salute e cerca di favorire le condizioni del suo licenziamento.

Intanto, però, la malattia sta scavando nel corpo di Mina, che comprende la deriva della propria meschinità e – nella consapevolezza dell'estremo che la attende – supera sé stessa e i propri egoismi.

Maryam Touzani sul set de Il caftano blu

La bellezza de Il caftano blu risiede nell'evidenza fisica di quello che mostra e nella dimensione interiore di tutto quello che suggerisce e che non affida neanche alle parole. La realtà che mostra è un'arte in via di estinzione in casuale parallelismo con un corpo in via di consumazione. Il mondo che suggerisce è l'interiorità sofferta di un uomo che ha nascosto a tutti sé stesso per tutta la vita e che reca nel volto, nello sguardo, nei gesti, tutto il gravare della sofferenza che la repressione e la dissimulazione gli hanno provocato. Quando può finalmente vivere la sua natura, è terrorizzato e inibito. Del suo passato affiora soltanto il vuoto dell'amore che suo padre gli ha negato e che egli ha trovato in una donna, Mina, che lo ha sempre amato e protetto.

Il caftano blu diviene anche una storia d'amore cui se ne aggiunge un'altra che assume anche il ruolo di consolazione dall'imminenza del lutto del primo amore. Un amore, quello di Mina, che aveva compensato le carenze degli affetti primari.

Bisogna essere riconoscenti ai produttori francesi, belgi e danesi, che hanno consentito l'esistenza di questo film che il Marocco, da solo, non avrebbe mai prodotto. Mirabile la fotografia di Virginie Surdej che asseconda perfettamente la delicatezza a fior di pelle della regia, magnifici gli interpreti Saleh Bakri (Halim), Lubna Azabal (Mina) e Ayoub Missioui (Youssef). Uno dei film più belli della stagione.

Roberto Chiesi

Il caftano blu

Titolo originale: Le Bleu du caftan

Lingua originale: arabo

Paese di produzione: Francia, Marocco, Belgio, Danimarca

Anno: 2022

Durata: 122'

Rapporto: 1,85:1

Regia: Maryam Touzani

Sceneggiatura: Maryam Touzani, Nabil Ayouch

Produttore: Nabil Ayouch

Casa di produzione: Les Films du Nouveau Monde, Ali n' Productions, Velvet Films, Snowglobe Films, RTBF

Distribuzione in italiano: Movies Inspired

Fotografia: Virginie Surdej

Montaggio: Nicolas Rumpl

Musiche: Kristian Eidnes Andersen

Scenografia: Emmanuel De Meulemeester, Rachid El Youssfi

Costumi: Rafika Benmaimoun

Trucco: Jennifer Courouge

Interpreti e personaggi

Saleh Bakri: Halim

Lubna Azabal: Mina

Ayoub Missioui: Youssef

