Il cammino della Compagnia di Gioia dei Marsi

Sul significato dei cammini, una attività che mira ad esplorare i recessi dell'animo umano, oltre che la realtà dei luoghi con i loro silenzi e rumori, sono innumerevoli i contributi che la letteratura offre. Anche da autori da cui non ti aspetteresti, trattandosi di un non credente come Erri De Luca: «Oggi so che il viaggio è una parola nobile e si riferisce solo a chi lo fa a piedi. Viaggio è cammino senza biglietteria e data di ritorno. Viaggiano i migratori che traversano a piedi Africa e Asia, per togliersi il bagaglio dalle spalle in faccia al Mediterraneo […]. Gesù si spostava a piedi. Salì sopra la nobile cavalcatura dell'asina solo per consegnarsi all'ultima stazione»[1]. Rossana Salerno riporta altre riflessioni su cammini e pellegrinaggi che comprendono anche le osservazioni del sociologo Roberto Cipriani che scriveva: «gli attori sociali creano una connessione sia virtuale che reale della loro “religiosità” rendendola pubblica o privata attraverso il pellegrinaggio». E ancora riferendosi al pellegrino : «…egli rimette i suoi piedi sulle tracce di migliaia di suoi simili venuti nel luogo sacro in cerca di un miracolo, di guarigione di una salvezza personale» [2].

Fra gli innumerevoli percorsi che segnano la nostra penisola ci sono quelli che riguardano l'antica necessità dell'offerta del gesto simbolico alla propria fede che, come tale, appartiene alle individualità e quindi non sempre facilmente intellegibile in tutti coloro che ugualmente si nutrono dello spirito che viene espresso nel camminare e che è anche il partecipare insieme.

Gli itinerari, che possono riservare un certo impegno fisico, spalmano sui partecipanti anche il piacere che si esprime in un modo lento, direi anacronistico, di conoscere, riflettere ed esplorare luoghi, tradizioni, fino alla condivisione di un misticismo collettivo che può essere più o meno pronunciato e ben evidente nei cammini a connotazione religiosa. A volte significa affrontare congiuntamente intemperie e l'accettare piacevolmente l'accoglienza di gente sconosciuta che, durante il cammino, partecipa, assiste chi avesse in quel momento bisogno e che vuole così testimoniare il proprio coinvolgimento. Si tratta soprattutto di manifestazioni e gesti di generosità che possono esplodere anche nella condivisione di riti e canti tradizionali, preludio a preghiere intense e molto partecipate. Un pieno di emozioni continue che sono trasferite immediatamente nei piani nobili di spiritualità rispolverate ed intimità celate che spesso non si considerano nella frenesia della vita malgrado, immaginiamo, ognuno ne abbia nel proprio intimo.

Il racconto che segue del cammino della Compagnia di Gioia dei Marsi prova a riportare, oltre agli eventi che lo innervano, l'atmosfera, i sentimenti, le emozioni alle quali siamo legati attraverso radici impossibili da recidere. Radici profonde e legate indissolubilmente alla cultura, religiosa e non, di quei luoghi che sembra seguire le leggi della ereditarietà secondo un'impronta epigenetica diffusa. È un pellegrinaggio dedicato alla venerazione di Maria SS. della Libera di Pratola Peligna, nel centro dell'Abruzzo. Un rito antico che ha trovato adesso nuovi entusiasmi seppur il passato narri di testimonianze di numeri ed adesioni vastissime, ed anche di atti penitenziali diffusi. Il Bollettino del Santuario del centro peligno del 1925 La Voce di Maria SS. Liberatrice riportava alcuni numeri sulla festa. Dice di pellegrini provenienti da 105 luoghi diversi, «da molti altri borghi e città» [3].

Negli archivi non si hanno altre testimonianze e maggiori dettagli sugli eventi degli anni precedenti se non quanto rimbalza dal passaparola e dalle testimonianze di partecipanti e fedeli. Vi è però un altro studio, seppur risalente al 1998, quello del professor Panfilo Petrella, compianto preside e intellettuale di Pratola Peligna. Pubblicò Storia di una devozione: La Madonna della Libera di Pratola Peligna [4] che nel capitolo dedicato al cammino della Compagnia di Gioia dei Marsi, ipotizza che il pellegrinaggio fosse una ritualità che ebbe inizio dopo la costruzione dell'attuale Santuario cioè dopo il 1851. I lavori dello stesso terminarono nel 1865, secondo gli scritti di Don Tobia Silvestri.

Questi riferimenti sono stati ripresi sempre nella pubblicazione dell'Historicus di padre Marcello Caselli. Restano inoltre notizie frammentarie precedenti a questa data che ipotizzano l'inizio del culto mariano ben prima di queste date, visto che le pubblicazioni consultate riportano di costruzioni di una cappella campestre nel 1540 dedicata alla Madonna anche se non riferiscono di forme di pellegrinaggio attive in quel periodo.

Le due opere citate contengono episodi che protagoniste e protagonisti, direttamente o indirettamente partecipanti ai riti dedicati alla Madonna della Libera, hanno confermato. Vengono riproposti momenti significativi legati a credenze del popolo alle quali ci si attaccava per trovare conforto quando incombevano eventi funesti – guerre, terremoti, pestilenze e malattie- verso i quali la protezione della Vergine avrebbe conferito tutele.

Altra autorevole citazione di queste ritualità in alcune storie presenti nel romanzo Fontamara di Ignazio Silone [5] e nell'altra opera dello stesso autore Il segreto di Luca [6]. Nel caso di Fontamara si fa proprio riferimento ad un «faticoso pellegrinaggio» di Elvira dalla Marsica a Pratola per chiedere ed ottenere dalla Madonna della Libera la grazia per la salvezza della vita di Berardo anche in cambio della sua. Ne Il segreto di Luca è Agnese a chiedere aiuto ed intercessione alla Madonna.

Al cammino, nei decenni, si sono alternate partecipazioni con numeri di pellegrini più o meno alti ad altre meno nutrite. Dai ricordi personali, ma anche da recenti colloqui avuti per una parte di loro, si avvertiva e si avverte un aumento di interesse mano a mano che si avvicina la ricorrenza della prima settimana di maggio. Ogni fedele inizia ad organizzarsi per la propria rinnovata partecipazione al cammino, come pure invece nel paese di accoglienza da molte settimane prima si attivano comitati che organizzano i festeggiamenti civili e religiosi ai quali una parte importante è riservata all'accoglienza dei pellegrini. Anche nella Marsica l'organizzazione del pellegrinaggio non è lasciato al caso. La sig.ra Maria Pia di Gioia dei Marsi che adesso ha 64 anni, è molto attiva nei giorni della ricorrenza e ci dice di partecipare al cammino da diciottenne e di ricordare di partecipare insieme ai suoi genitori da quando era una bimba di 4 anni. Probabilmente non è colei che possa vantare il più alto numero di adesioni a cui possono invece ambire le compiante sorelle Armandina e Maria e la sig.ra Angela, o la sig.ra Mariannina, anche se le adesioni sono solo testimonianza di antica devozione ben consolidata, come si diceva, e null'altro.

Il percorso inizia da Gioia dei Marsi, nella Marsica a ridosso del Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise. Quella comunità rinnova un rito antico che nel tempo ha riproposto sentimenti di attaccamento e fede rivolti verso la Madonna che si venera a Pratola Peligna. Una manifestazione che trova ogni anno condivisione nella comunità del centro Abruzzo ed anche in altri paesi limitrofi. Un cammino che vissuto direttamente, permette di coglierne aspetti che altrimenti avremmo potuto vivere con immaginazione, da spettatori, cosa che pure conferisce idea pertinente. Se ne ottiene in cambio un arricchimento dei sentimenti personali che come tali possono pure facilmente virare verso una riservatezza che troviamo molto giustificata e da rispettare. Il dubbio sulla riservatezza però, cade immediatamente non appena, all'alba di uno dei venerdì antecedenti la prima domenica di maggio, ci mischiamo ad un variegato assembramento di persone di età e provenienze diverse, ma tutte coinvolte nel riproporre una manifestazione contraddistinta da una comune identità religiosa.

Basta il solo decidere di partecipare ed un attimo dopo si ha la convinzione di aver vinto i dubbi sulla riservatezza e di aver fatto la cosa giusta. Viene automaticamente messo da parte il timore di aver “inquinato” iniziative che appartengono ad altri ma che nelle espressioni di invocazioni e preghiere si riconoscono come scolpite nei cassetti della memoria per averli ascoltati ad ogni ricorrenza. Questo malgrado abbiano radici in percorsi diversi dai propri, seppur indirizzati nella stessa direzione. Storia e riti che, con i rapporti tra i partecipanti, magicamente danno l'impressione di essere improntati ad antica e sincera genuinità. Sentimenti già riscontrati e riproposti per coloro che da tanti anni hanno compiuto il cammino, ma nonostante ciò, razionalmente, si è consci che potrebbero essere riscontrabili solo durante quell'evento. Oppure, al contrario, si sperimentano condivisioni e forse amicizie che nascono in quella circostanza e restano tali nel tempo tanto da rinnovarle ogniqualvolta la vita metta di fronte a ricorrenze speciali.

Al momento del raduno per la partenza capiamo presto che partecipare è cosa ben diversa dall'assistere, e non solo per la fatica che inevitabilmente prima o poi assale durante il cammino della Compagnia di Gioia dei Marsi. Quel giorno dello scorso anno saranno – come è stato sempre – oltre 40 i chilometri percorsi alla sera, dopo l'attraversamento di Pescina, la conquista del valico di Forca Caruso, la tappa molto sentita di Goriano Sicoli e la discesa da La Spiaggia verso Raiano per chi riesce a giungere a Pratola Peligna dopo circa 14 ore di cammino.

I pellegrini hanno resistito alle erte dei valichi ed alle scivolose discese su pietraie e attraverso i boschi nei quali si è portato il canto-preghiera potente dei pellegrini per raggiungere il luogo di culto secondo l'itinerario utilizzato storicamente. Un canto caratteristico che si appropria dei partecipanti che mostrano essi stessi soddisfazione ogni qualvolta la riproposizione raggiunge la perfezione e l'intensità voluta. Questa è forse la manifestazione che si coglie più facilmente nell'evento: offrire nel cammino il canto e la preghiera ben confezionata secondo antiche ritualità, malgrado la fatica. Eventi singolari che cambiano in quei momenti la connotazione dei luoghi dove la natura è normalmente l'oggetto di attenzione particolare ma che, riportano alcune testimonianze, può riservare stupore ed impressione o indurre inquietudine a chi, non conoscendo l'iniziativa, si ritrova in alta montagna per altre ragioni e da molto lontano inizia a percepire l'incontro con i fedeli. Avviene udendo le loro invocazioni da lontano, prima come una impressione di cui non si riesce a comprendere cosa sia, dopo si riconoscono le invocazioni senza che se ne vedano gli attori. Essi non possono essere visti perché nascosti dalla vegetazione, ma sono preannunciati da un chiaro coro che

ognuno, ascoltato una volta, poi riconoscerebbe senza difficoltà. Aspettando ancora, con rispettosa circospezione, l'escursionista occasionale scopre che un gruppo nutrito di pellegrini è al seguito di un antico stendardo con l'immagine di Maria SS. della Libera, secondo una ritualità studiata ed avvolti da un' aura evidente di misticismo al quale non si può rimanere indifferenti, in ogni caso. Corteo, quello di cui stiamo parlando, con oltre 250 partecipanti censiti dopo ogni tappa per non lasciare indietro nessuno. Aperto dallo stendardo affidato ai ragazzini ed ai giovani, seguito dagli organizzatori e dal folto gruppo maschile al quale si accoda il gruppo delle donne chiuso dall'assistenza della protezione civile. Il cammino procede nel suo percorso uguale nel tempo, così si vuole, tra soste obbligate da necessità, tradizioni antiche, ed omaggi a luoghi che ricordano antichi eventi. Un tabernacolo in ricordo di una Madonna, una lapide in commemorazione di piloti di aereo caduti nel vicino bosco.

Lasciato il paese di Goriano Sicoli dove c'è stata la sosta più lunga, si riprende il percorso con l'affrontare l'ultimo colle da valicare. Si avvicinano le espressioni di un pellegrinaggio che trova intensità massima alla sommità dell'ultimo valico che poi apre alla vista la cupola del Santuario da raggiungere. È forse in questo caso che, come all'ingresso in chiesa quando dopo lo stendardo saranno le donne e i bambini a entrare per primi, si è vicini all'acme delle emotività di contagiosa emozionante intensità. Ognuno si raccoglie nelle sue preghiere, o nei pensieri più intimi, in ginocchio, per poi ripartire nei canti collettivi nei quali si riconoscono la potenza delle voci baritonali dei maschi, intervallate dalle invocazioni di donne e bambini come se si voglia ognuno offrire la propria migliore interpretazione alla circostanza. Manifestazioni che significano anche perpetuare una antica tradizione, nella semplicità di invocazioni per auspici che, seppur scontati, rappresentano un

augurio alla cui realizzazione si crede. L'arrivo nel paese in cui si venera la Madonna a cui offrire il cammino è previsto nella serata, ben oltre il tramonto. Ad attendere la “Compagnia” alla periferia di Pratola si raccolgono gran parte dei cittadini, la parte rimanente è in attesa lungo il percorso che conduce in chiesa per tributare l'accoglienza che si deve anzi si sente di dover riservare agli ospiti. Appena dopo i saluti, giunti all'ingresso del Santuario non resta che l'atto devozionale e penitenziale estremo, ovvero percorrere in ginocchio la navata centrale, sempre cantando, fino a raggiungere il simbolo della Madonna che vi si venera per baciarlo.

Nel passato, nei racconti di nonni ed anziani, alcuni strusciavano anche la lingua sul pavimento in segno di totale sottomissione. Giovani del luogo facendo uso dei loro fazzoletti tentavano di pulire il marmo del suolo man mano che il penitente avanzava, non senza lasciar cadere qualche lacrima di commozione.

È l'esplosione emozionale irrefrenabile ed anche attesa:” lu strascioin' ”. Preghiere, canti ad elevata intensità ed occhi lucidi per chi assiste e per chi ne è attore. Un atto devozionale che si completava nell'incubatio [7], il riposo notturno sul pavimento ricoperto con della paglia nel luogo sacro. Oggi ci si riposa in altre dimore messe a disposizione. Un atto devozionale che seppur ostentato significa

intimamente per ognuno l'offerta della propria fatica e sofferenza a voler simboleggiare che si possa aspirare a diventare tutti migliori attraverso il proprio miglioramento. L'accompagnare “lu strascioin'“ con canti di preghiere che hanno caratteristiche antiche, il riproporli intervallati nelle strofe, quelle più melodiose di donne e bambini da quello proposto dalla potente voce dei maschi, rende l'atmosfera unica che tocca il suo apice mistico adesso. Sono così aperti, al termine del rito descritto, gli annuali festeggiamenti in onore della Madonna della Libera. Nel giorno successivo altri riti devozionali si compiranno con anche una processione in cui è concesso a ragazze e ragazzi di Gioia dei Marsi l'ambito ruolo di portatori della statua della Madonna. Nel prosieguo, a parte rari casi, i festeggiamenti avranno connotazioni molto più pagane e poco paragonabili all'intensità dei sentimenti messi in campo durante il pellegrinaggio. All'alba della domenica successiva i fedeli intraprenderanno il cammino di ritorno alle loro case. Cerimonia suggestiva ed a maggiore intimità rispetto a quella iniziale. Si lascerà il Santuario camminando a ritroso in modo da non dare mai le spalle all'immagine della Madonna. Saranno accompagnati da coloro tra i locali che intendono dare segno di riconoscenza alla visita ricevuta fino all'uscita dal paese.

Nei giorni dell'intero cammino ed anche durante la festa in paese vengono curati particolarmente gli aspetti alimentari. Durante le soste per rifocillarsi, cosa che un tempo era anche occasione per nutrirsi in modo più confortevole, si potrà avere esempio di quanto la tradizione venga conservata anche nel gustare pietanze che tutto sommato ripropongono ingredienti che restano tipici. Era però alla conclusione del percorso che si otteneva il ristoro più corposo. Un tempo si distinguevano carte oliate o le carte paglia che avvolgevano panini di dimensioni ragguardevoli spesso chiamati “stozze”; probabilmente per ricordare la condivisione che si compiva con il gesto dello “stozzare” inteso come prelevarne un pezzo da offrire al vicino. Fagottoni che non sono più raccolti negli strofinacci da cucina a quadrettoni rossi o blu di un tempo, adesso sostituiti dalle moderne pellicole che custodiscono fette di pane casereccio e frittate come da tradizione. Quelle con cipolle, cacigni o orapi le più ricercate, gustose, ed oggetto di condivisione ambita tra coloro che non hanno possibilità o conoscenze per prepararle. Alimento opportuno e ricercato perché le alte fette di pane casereccio, imbevute dell'olio profumatissimo reso al pane dalle umide frittate, le conservavano morbide per tutto il tempo necessario prima della consumazione. Questa poteva anche avvenire in una cantina dell'epoca che aveva predisposto tavolacci per consumare le pietanze con l'aiuto delle bevande ordinate con il classico “trequarti e na' gazzosa”. Una miscela ben accetta che aiutava a consumare la beva di un vino che poteva anche non essere al meglio seppur proveniente da zone vocate alla coltivazione di uve per vinificazioni di un certo pregio. Altri alimenti caratteristici dell'evento, le classiche porchette, fave e pecorino, pizza e mortadella, la scapece e finanche i lupini. Questi ultimi erano anche riferiti, per chi intendeva nell'antichità usare termini dispregiativi verso la Madonna con i suoi fedeli. Essa era indicata in dialetto come “La Lupənar' ”, cioè come colei ed i suoi devoti abituati ad alimentarsi con il legume.

Alcuni partecipanti al pellegrinaggio potevano anche contare su inviti molto apprezzati che avevano un ruolo sociale utile a rinnovare le vicinanze tra parenti, antiche amicizie, compari, cioè legati da quel vincolo comparatico che pure poteva trarre antichi elementi dagli scambi – lu rescagn– in agricoltura. Secondo Franco Cercone nella prefazione alla monografia di Petrella, potrebbe essere questa una ragione ulteriore per l'iniziale rapporto tra pratolani e le loro produzioni vinicole, scambiate con i gioiesi con i loro cereali. Scambi preziosi per le sussistenze dell'epoca. Ecco in alcuni casi questi legami venivano rafforzati e rispolverati offrendo alla madrina o al padrino, che si sapevano in pellegrinaggio, ospitalità per un pranzo in casa.

Resta su quanto narrato una immagine di devozione conservata religiosamente. Da ragazzo, ma anche dopo, restavo ad ammirare dal balcone di casa, a fine processione solenne, un alto graduato dell'esercito nella sua uniforme, un generale pure di ragguardevole prestanza fisica. Un poco defilato, ed in atteggiamento molto riservato nella folla dei fedeli pressati a metà piazza all'incirca. Rimaneva impalato nel più austero e rigoroso saluto militare rivolto verso l'immagine della Madonna riportata nel suo altare all'interno del santuario. Così ogni anno che io ricordi. Restava immobile nel suo saluto finché la statua non sparisse alla sua vista. Il generale si raccontava che partecipasse da bimbo con la madre a quel rito che lo ha visto assiduo fedele che rispettava anche un rigoroso digiuno. Altra immagine indelebile, la sig.ra Mariannina di Gioia dei Marsi che ormai anziana ma ben in ordine e molto composta nel suo portamento fiero, accolta alla periferia del paese con un gran mazzo di fiori dall'infaticabile Pino, procedeva nella conclusione del suo cammino con passo ben sostenuto tra due ali di folla ammirata. Apriva il corteo della Compagnia in segno di evidente generale rispetto a lei concesso, appena dopo il loro stendardo sorretto dai più giovani, e completava il suo percorso di fede con il suo “strascioin'”.

Emidio Maria Di Loreto

[1] Roberto Righetto, Avvenire, Antropologia Mettersi in cammino significa viaggiare davvero, 31 luglio 2022.

[2] Rossana Salerno, Istituto Euroarabo Mazara del Vallo, Pellegrinaggi e desecolarizzazione, 1 marzo 2024

[3] Padre Marcello Caselli Historicus, Appunti e Memorie di Storia Pratolana, Tipografia Stampatutto A. Vivarelli 2002, pag. 399,

[4] Panfilo Petrella, Virgo Maria Liberatrix di Pratola, La Madonna della Libera di Pratola Peligna, storia di una devozione. Archivio di Stato de L'Aquila sezione di Sulmona, 2782, maggio 1998, Ars Grafica Vivarelli . .

[5] Ignazio Silone, Fontamara, edizione Oscar Mondadori, pagina 251. Pubblicato nel 1933 in tedesco per poi essere divulgato in Italia nel 1945 Riportava della condizione dei “cafoni” – termine che indicava contadini analfabeti alle prese con gli sfruttamenti agrari nella Marsica.

[6] Ignazio Silone, Il segreto di Luca, Oscar Mondadori, a pagg. 106, 113, 114 . Vi si narra la storia di Luca, condannato all'ergastolo per poi essere scagionato dopo molti anni per la confessione del vero colpevole. Anche questo romanzo ambientato nella Marsica.

[7] Incubatio: antica pratica consistente nel dormire in un luogo sacro nel tentativo di ottenere benedizioni e purificazioni.

