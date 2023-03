Il fallimento della Silicon Valley Bank

history 1 minuti di lettura

A 48ore dal fallimento della Silicon Valley Bank (SBK), il segretario al Tesoro Janet L. Yellen e le autorità regolatorie lavorano per arginare le conseguenze del crollo. Ha provato a rassicurare il mondo economico e finanziario ricordando che il sistema bancario americano è «sicuro e ben capitalizzato». Sarà anche sicuro, ma intanto siamo di fronte al secondo disastro finanziario, dopo quello della crisi della Lehman Brothers del 2008. La SBK sembra essere fallita in conseguenza della fuga di 42 miliardi di dollari dai depositi conseguente ad operazioni finanziare che avrebbero dovuto migliorare il portafoglio dei titoli. Il 10 marzo la Federal Deposit Insurance Corporation – autorità garante dei depositi bancari fino a 250mila dollari – ha rilevato la SBK, mettendo quasi 175 miliardi di dollari di depositi dei clienti sotto controllo. Intanto sono in allerta le autorità britanniche per il fallimento della SBK d’oltre Manica. L’attenzione è massima in tutto i mercati più importanti perché, per quanto scongiurato, ci potrebbero essere un effetto domino.

