Il generale degli Alpini in Emilia-Romagna

Con colpevole ritardo il governo di destra nomina il commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, Francesco Paolo Figliuolo generale degli Alpini già a capo della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Un errore invece la mancata nomina del governatore dell'Emilia Romagna, profondo conoscitore della regione, Stefano Bonaccini. Una scelta politica perché le competenze, all'esponente del Pd, non mancano. È facile pensare che la destra di governo non abbia voluto lasciare alle decisioni di Bonaccini le attività della ricostruzione con i 2,2 miliardi stanziati. E poi alla destra fa sempre fico mettere in primo piano una divisa. Debora Serracchiani (Pd) ha dichiarato che «Il generale Figliuolo saprà fare il suo dovere come col Governo Draghi. Ma è inevitabile che questa scelta si tinga della volontà politica di non nominare Bonaccini. Eppure Zaia per la tempesta Vaia o Fedriga per l'emergenza profughi erano ‘naturalmente' commissari. Se sei governatore del Pd e comanda Meloni, non vai bene».

