Hitoshi Omika e Ryō Nishikawa in Il male non esiste, di Ryūsuke Hamaguchi

Nelle prime sequenze, contemplative e sensoriali, di Aku wa sonzai shinai (Il male non esiste, 2023), Ryūsuke Hamaguchi conduce vertiginosamente lo spettatore a condividere l'incanto e il mistero della natura di una località che sembra fuori dal mondo di oggi: il villaggio montano di Mizubiki (prefettura della cittadina giapponese di Nagano) – il silenzio dei boschi, il fluire dell'acqua e i suoi riflessi, i colori dell'erba, le presenze degli animali – una dimensione che dovrebbe essere la nostra ma che è diventata esotica da talmente tante generazioni che ce ne siamo dimenticati. Hamaguchi, seguendo il boscaiolo tuttofare Takumi, esperto di ogni particolare di quel mondo, ci mostra anche la crudeltà dell'uomo nella natura (il cadavere di un cerbiatto), suggerendo che accanto a chi vive in armonia con quella dimensione, come appunto Takumi, ci sia sempre chi la viola.

Ryūsuke Hamaguchi

Ma fra gli abitanti di Mizubiki, i bracconieri sono un'infima minoranza. Il dramma si apre quando arrivano in paese i rappresentanti di una potente azienda che vuole sfruttare turisticamente le bellezze dei luoghi importandovi il “glamping”, ossia il campeggio di lusso. L'azienda organizza un incontro con gli abitanti nell'ipocrita tentativo di blandirli e ingannarli ma gli abitanti comprendono subito quale pericolo si stia profilando: la fossa settica del glamping può inquinare l'acqua della sorgente da cui dipende la salute e, in generale, l'esistenza del villaggio.

Ovviamente l'azienda intende andare fino in fondo, senza scrupoli e pensa di “arruolare” Takumi come guardiano quale falsa garanzia verso gli altri abitanti. Non pensate a un film manicheo: Hamaguchi ha cura di informarci che la comunità montana non abita lì da secoli e generazioni ma vi è stata trapiantata artificialmente nel dopoguerra e soprattutto, con una sorprendente svolta narrativa, ci mostra chi siano i due impiegati dell'azienda, un uomo e una giovane donna, che devono imbrogliare i paesani, le loro contraddizioni, i loro dubbi. Sono due pedine ma la donna non è per nulla convinta di quello che sta per fare, anzi. Avvicinano Takumi, vanno con lui a mangiare ma ecco verificarsi l'impensabile, in un finale violento, di grande fascinazione onirica, dove è il realismo magico a imporsi e a dominare.

Ma non si tratta di un sogno, bensì dell'immanenza della natura che prende il sopravvento – la natura in tutta la sua brutalità e crudeltà, che è parte della sua fascinazione, la natura non solo esterna ma interna, interiore a chi vive in simbiosi con le sue leggi.

Roberto Chiesi

Il male non esiste

Titolo originale: 悪は存在しない (Aku wa sonzai shinai)

Lingua originale: giapponese

Paese di produzione: Giappone

Anno: 2023

Durata: 106'

Rapporto: 1,66: 1

Regia: Ryūsuke Hamaguchi

Soggetto: Eiko Ishibashi, Ryūsuke Hamaguchi

Sceneggiatura: Ryūsuke Hamaguchi

Produttore: Satoshi Takata

Produttore esecutivo: Sho Harada, Katsumi Tokuyama

Casa di produzione: NEOPA, Fictive

Distribuzione in italiano: Tucker Film, Teodora Film

Fotografia: Yoshio Kitagawa

Montaggio: Ryūsuke Hamaguchi, Azusa Yamazaki

Musiche: Eiko Ishibashi

Scenografia: Masato Nunobe

Interpreti e personaggi

Hitoshi Omika: Takumi

Ryō Nishikawa: Hana

Ryūji Kosaka: Takahashi

Ayaka Shibutani: Mayuzumi



