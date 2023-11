Il Misantropo di Molière. Regia di Andrée Ruth Shammah

history 5 minuti di lettura

Molière, 1622 – 1673. A conti fatti da lui ci separano trecento cinquanta anni. Eppure nel suo teatro e nella sua scrittura risuona la modernità. L'autore francese a distanza di più di tre secoli è ancora attuale, la sua padronanza nella scrittura, l'inventiva narrativa potente e avvincente, è ancora in grado di smuovere emozioni e pensieri.

Il Misantropo è forse il capolavoro di Molière. È il dramma di un uomo che aborre la contemporaneità, fatta di intrighi, di falsità, di compiacenti meschinità. È la scommessa persa di un uomo che si propone di onorare la verità, di sottrarsi allo spirito dei tempi. Ma per questo è condannato alla solitudine. A nulla valgono gli inviti a moderare la sua radicale insofferenza, al compromesso, alla maschera. Neanche l'amore per la civettuola Célimène lo salverà. Sarà lei stessa a dirgli che la giovinezza non può tollerare, e quindi non potrà condividere con lui, quel ritiro dalla vita che l'ossessivo rifiuto della falsità impongono. Célimène (Marina Occhionero) è un personaggio contraddittorio in cui aleggia anche una patina di schiettezza, di leggerezza, che non è ipocrisia. Forse incarna la contraddittorietà dei tanti amori che hanno attraversato la vita del commediografo francese, non più nella finzione drammaturgica ma nella vita reale.

D'altronde come detestare un personaggio come Célimène, non del tutto trasparente, ma che cerca sicuramente di destreggiarsi come può in un ambiente come quello della nobiltà francese del seicento in cui non doveva essere certo facile per una donna determinare il proprio destino. Lo fa con gli strumenti che la società le concede. Tenendo a distanza amanti inopportuni, non piegandosi al gioco delle convenzioni. Forse anche lei è dotata di un'intima sincerità, le sue azioni possono a buon diritto dirsi determinate da un anelito di libertà.

Molière guarda con affetto ai suoi personaggi. Non ha un giudizio definitivo e perentorio nei confronti del misantropo Alceste, della civettuola Célimène. Li lascia agire sulla scena, scontrarsi, confrontarsi, recitare la loro parte, i loro ruoli. Li prende per mano li ascolta, li ama, non li giudica anche se purtroppo sono entrambi destinati alla sconfitta, a non incontrarsi.

Per quanto il misantropo sia un eroe tragico, o tragicomico, destinato a soccombere, suscita la nostra stima, la nostra ammirazione per il suo ostinato desiderio di essere sé stesso, di non piegarsi alle convenzioni sociali. Quante volte vorremmo essere misantropi, quante volte vorremmo essere come Alceste?

Andrée Ruth Shammah mette in scena un capolavoro del teatro, dedicandogli un'attenta cura filologica. Preferendo un allestimento minimalista nella scenografia che spoglia di inutili orpelli, evitando così di distrarre inutilmente lo spettatore. Lascia la possibilità di concentrarsi sul testo, di seguirne gli sviluppi, di cogliere i guizzi con cui Moliere risolve snodi narrativi e drammaturgici. La stessa idea di rigore è seguita anche nella traduzione del testo, che in rima conserva l'autentico sapore dell'originale.

I costumi usciti dal laboratorio del Parenti, curati nei dettagli, aiutano a definire ulteriormente i personaggi. Non a caso Alceste è vestito di nero, colore che lo differenzia dagli altri personaggi che indossano abiti variopinti e dalle fogge molto più elaborate. Anche in questo il misantropo segue una sua coerenza, rifiutando la vanità e l'inutile sfarzo dei tempi che furono, o sono ancora, perché nulla è mutato?

Andrée Ruth Shammah insieme all'attore Luca Micheletti ci consegna un gioiello. Insieme sanno farlo risplendere, cogliendone le ricche sfumature, intrise di ironia, che però non si perdono nel lazzo gratuito. Ci restituiscono con maestria i toni di un'opera di volta in volta malinconica e disperata, burlesca e accorata, in cui i personaggi risultano ben calibrati, ben dosati e caratterizzati. E a cui gli attori della compagnia offrono una recitazione senza sbavature, ricca senza eccessi, di sicuro pregio.

Avevo avuto modo di apprezzare Micheletti alla Scala in Le nozze di Figaro. Ma al Parenti l'ho visto brillare con la sua recitazione, con le sue espressioni, con la sua maschera. Aiutato in questo da una Célimène ottimamente interpretata da Marina Occhionero che sa dare spessore al suo personaggio e restituirne la complessità.

Gianfranco Falcone

Teatro Franco Parenti – Milano

fino al 3 dicembre 2023Il Misantropo

di Molière

progetto e collaborazione alla traduzione di Andrée Ruth Shammah e Luca Micheletti

regia Andrée Ruth Shammah

traduzione Valerio Magrelli

con Luca Micheletti e con (in ordine alfabetico) Matteo Delespaul, Pietro De Pascalis, Angelo Di Genio, Filippo Lai, Francesco Maisetti, Marina Occhionero, Emilia Scarpati Fanetti, Andrea Soffiantini, Vito Vicino, Maria Luisa Zaltron

e la partecipazione di Corrado D'Elia

scene Margherita Palli

costumi Giovanna Buzzi

luci Fabrizio Ballini

musiche Michele Tadini

cura del movimento Isa Traversi

scene costruite presso il laboratorio del Teatro Franco Parenti

costumi realizzati da LowCostume in collaborazione con la sartoria del Teatro Franco Parenti diretta da Simona Dondoni

produzione Teatro Franco Parenti / Fondazione Teatro della Toscana

Personaggi / interpreti (in ordine di apparizione):

Alceste / Luca Micheletti

Philinte / Angelo Di Genio

Oronte / Corrado D'Elia

Célimène / Marina Occhionero

Basco / Andrea Soffiantini

Eliana / Maria Luisa Zaltron

Clitandro / Filippo Lai

Lacasta / Vito Vicino

Orsina / Emilia Scarpati Fanetti

Du Bois / Pietro De Pascalis

Secondo servitore / Matteo Delespaul

Guardia / Francesco Maisetti

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie