Il no al rigassificatore di fronte a Savona e Vado Ligure

history 1 minuti di lettura

Il no al rigassificatore ieri 10 settembre è stato gridato lungo alcuni chilometri di spiaggia in Liguria, Spotorno e Savona, da diverse migliaia di persone. I cittadini sono contrari alla nave rigassificatrice Golar Tundra che dovrà trattare il gas naturale liquefatto che arriverà via nave da altri paesi per reimmetterlo nei gasdotti del territorio. Singoli cittadini, associazioni, politici locali e personaggio più o meno noti si oppongono alla decisione della Regione Liguria e del suo governatore Liguria Giovanni Toti, commissario straordinario per l'occasione, di posizionare, entro il 2026, il rigassificatore a circa 2,9 chilometri dalla costa di Savona e a 4 chilometri da quella di Vado Ligure. Per il comitato No al rigassificatore la presenza della nave inciderà sullo sviluppo turistico e comporterà danni ambientali anche perché sarà nei pressi dell'area marina protetta di Bergeggi. La finta transizione ecologica.

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie