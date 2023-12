Il numero chiuso all’Università e la crisi della Sanità pubblica

history 5 minuti di lettura

Tra le diverse criticità della macchina statale sicuramente quelle che incidono maggiormente sulla vita dei cittadini riguardano i settori della sanità e dell'istruzione. Si tratta di “mondi” che, presto o tardi, entrano, per periodi di durata variabile, nella “quotidianità” di chiunque e, pertanto, ogni loro disservizio si abbatte con un effetto moltiplicatore sulle condizioni di benessere delle persone e sul malcontento generalizzato.

Non è un caso, quindi, se ogni governo che si succede non manca di immaginare riforme in questi due ambiti, intervenendo talvolta a gamba tesa, con la foga di rinnovare tutto, magari estirpando i germogli di qualcosa di buono che stava nascendo dalla precedente riforma.

Il settore della Sanità pubblica, dopo la catastrofica crisi pandemica ha attirato, come mai prima era successo, l'interesse dell'opinione pubblica che inizia a scorgerne i meccanismi di funzionamento più intimi e soprattutto le numerose crepe.

Il ruolo della medicina territoriale, ossia delle strutture del servizio sanitario pubblico che non rientrano nelle strutture ospedaliere di ricovero, è stato cruciale nella gestione della COVID-19. Il lavoro dei cosiddetti “medici di famiglia” ha spesso segnato la differenza tra una cattiva gestione ed una migliore nei lunghi mesi dell'emergenza.

Sebbene, in un sistema sanitario organizzato su base regionale, sia molto complesso analizzare la performance generale del Paese, tuttavia da nord a sud si è riscontrata la carenza di personale medico.

Oltre al deficit strutturale di alcune categorie – come in maniera annosamente acclarata, quella degli anestesisti – quasi in tutte le specialità mediche si è rivelata una drammatica carenza di risorse, tanto da costringere gli organismi sanitari regionali a contrattualizzare i medici in formazione, ossia gli iscritti degli ultimi anni delle scuole di specializzazione. Questa soluzione ha fatto emergere un fenomeno ampio e generalizzato: le strutture sanitarie pubbliche si reggono, in una certa misura, sul lavoro degli specializzandi. Si coglie lo stretto collegamento tra il settore sanitario e quello dell'istruzione universitaria con ripercussioni che ricadono anche sul mondo scolastico.

Per una schizofrenica alchimia, un paese cronicamente carente di medici di ogni specialità tanto da ricorrere a manodopera straniera, continua a centellinare l'accesso agli studi accademici con il “numero chiuso” sia per la scuola di medicina che per le scuole di specializzazione post-laurea.

L'abolizione di questo vero e proprio collodi bottiglia dovrebbe essere il primo obiettivo di una politica economica e sociale che parta dai reali bisogni e dalle insostenibili carenze. Se anche il sistema universitario nazionale non fosse in grado di sostenere una affluenza più elevata di studenti per garantire a tutti la preparazione adeguata – come sostengono alcuni rettori -, l'unica soluzione di medio periodo è potenziare le scuole di medicina, non certamente contingentarne gli accessi. Questa incomprensibile stortura, come spesso accade, va a inficiare il funzionamento delle organizzazioni strutturalmente a monte e genera un sistema parassitario di scuole e scuolette sorte come funghi, anzi come tartufi a giudicare dalle rette applicate, per agevolare il superamento delle temute prove di accesso.

Per organizzazioni strutturalmente a monte ci si riferisce alla scuola secondaria di secondo grado, qui accade che, a partire dal quarto anno, l'attenzione e l'impegno dei ragazzi e delle ragazze con l'ambizione di diventare medico siano distolti dai programmi scolastici per convogliare su queste scuole di preparazione all'esame di accesso per il numero chiuso. È davvero sconsolante immaginare lo stress a cui questi giovani sono votati: da un lato il loro desiderio/vocazione di fare il medico, dall'altro i professori che più che legittimamente incalzano affinché vengano svolti bene i programmi scolastici dell'anno di corso.

Senza considerare il lato tragicomico della faccenda emerso per la ridicolaggine di alcuni quiz delle prove di accesso che, qualora sottoposte a odierni luminari della medicina, avrebbero visto questi ultimi fallire miseramente .

Qui prodest? Ovviamente agli affaristi delle scuolette, almeno in prima battuta. Un altro aspetto non meno inquietante va preso in considerazione. Gli alti costi per la preparazione alle prove, sul cui contenuto culturale discutibile si è appena detto, non creano disparità tra gli studenti favorendo, come sempre, gli aspiranti medici delle famiglie più ricche?

E sulla scia del ragionamento “i soldi fanno girare il mondo”, non appare iniquo che, in presenza dell'odiato numero chiuso, chi può manda i figlioli a studiare all'estero almeno per un anno, aggirando le prove, per poi farli rientrare nel Bel Paese per completare gli studi e uscire dall'università con una laurea made in Italy?

Che fine ha fatto il diritto allo studio, costituzionalmente riconosciuto come garanzia dell'ascensore sociale, messo in crisi anche dalla possibilità, introdotta negli ultimi anni, di seguire più corsi accademici in contemporanea e quindi di conseguire due o più titoli nel tempo di uno, ma comunque al costo di due o più.

L'effetto incrociato di tutte le componenti cui si è accennato rende complicatissimo per un “figlio del popolo”, come si diceva un tempo, diventare medico, almeno che non sia un genio e i geni, per definizione, scarseggiano, mentre il Paese necessita di bravi medici non necessariamente geniali.

Intanto gli ospedali, gli ambulatori e la medicina territoriale annaspano nella carenza di dottori e i malati sono inseriti in lunghe liste d'attesa, al nord come al sud. Chi ha i soldi segue altre strade e, di fronte alla salute, anche chi non li ha.

È questo il Paese che vogliamo, una disgustosa plutocrazia?

Stefania Squillante

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie