Il ragazzo e l’airone, di Hayao Miyazaki

Si vorrebbe che non finisse mai. È una fortuna che Hayao Miyazaki abbia deciso di ritornare sulla sua decisione di concludere la sua opera con Si alza il vento, dieci anni fa e si sia ispirato ad un romanzo di Genzaburo Yoshino del 1937, E voi, come vivrete? (che corrisponde anche alla traduzione letterale del titolo del film), che gli venne donato nell'infanzia da sua madre. La madre perduta è il nucleo emotivo e tragico di Kimi-tachi wa dō ikiru ka (Il ragazzo e l'airone, 2023), Hisako, morta in modo atroce (bruciata viva nell'incendio di un ospedale nel 1943, durante la guerra). Mahito si è trasferito con il padre nella casa di campagna della sorella minore della madre, Natsuko, che somiglia moltissimo a Hisako e che forse per questo il padre ha deciso di impalmare e che presto rimane incinta. Circondato da vecchie dai volti come maschere dilatate, Mahito è tormentato dal ricordo traumatico degli istanti fatidici in cui perse sua madre, dalle pareti di fiamme che l'hanno inghiottita e la sua angoscia sembra reificarsi in un misterioso airone cenerino che appare come uno spettro a deriderlo.

Il trauma della perdita, quasi subito, si raddoppia perché scompare anche la dolce zia incinta e il mistero, ogni mistero sembra celarsi in un'antica torre nelle vicinanze dove viveva un antenato proprietario di una smisurata biblioteca e appassionato lettore. Per cercare la zia-madre, Mahito varca una soglia che reca un'iscrizione dantesca e comincia il meraviglioso viaggio iniziatico del film. Un'iniziazione dove incontra figure femminili benefiche alleate che sembrano sostitute della madre perduta ma sempre temporanee, pericoli mortali che si celano dietro le sembianze degli animali più rassicuranti del mondo (pappagallini variopinti, che nel film hanno nature cannibalesche) mentre l'airone, da uccellaccio minaccioso si rivela una creatura ibrida e amica nei momenti risolutivi, dotata di un corpo cangiante che ne nasconde un altro.

La metamorfosi è uno dei fili rossi di questo capolavoro meraviglioso, che incanta lo sguardo per la purezza dei disegni, la poesia dei cromatismi e la complessità labirintica del racconto che si inoltra in una serie di prove destinate a Mahito dove emergono i grandi temi della poetica di Miyazaki: la colpa dell'uomo che, nella sua follia, attenta sempre alla vita e all'equilibrio della natura; la multiformità infinita del reale; la magia come privilegio dell'infanzia; l'aspirazione al bene supremo della pace.

Roberto Chiesi

Il ragazzo e l'airone

Titolo originale: 君たちはどう生きるか

Kimi-tachi wa dō ikiru ka

Lingua originale: giapponese

Paese di produzione: Giappone

Anno: 2023

Durata: 124'

Regia: Hayao Miyazaki

Soggetto: Hayao Miyazaki

Sceneggiatura: Hayao Miyazaki

Produttore: Toshio Suzuki

Produttore esecutivo: Kōji Hoshino, Gorō Miyazaki, Kiyofumi Nakajima

Casa di produzione: Studio Ghibli, Toho, Studio Ponoc

Distribuzione in italiano: Lucky Red

Fotografia: Atsushi Okui

Montaggio: Takeshi Seyama, Rie Matsubara, Akane Shiraishi

Musiche: Joe Hisaishi

Storyboard: Hayao Miyazaki

Art director: Yōji Takeshige

Animatori: Takeshi Honda

Doppiatori italiani

Giulio Bartolomei: Mahito Maki

Federica De Bortoli: Natsuko/Hisako

Chiara Gioncardi: Kiriko

Stefano Dori: airone/uomo-airone

Lucrezia Marricchi: Himi

Rodolfo Bianchi: prozio

Gianfranco Miranda: Shōichi Maki

Paola Giannetti: Aiko (cameriera n.4)

Dario Oppido: Re Parrocchetto

Alessandro Rossi: vecchio pellicano

