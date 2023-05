Calano gli infortuni e aumentano i morti del lavoro e le malattie professionali

history 8 minuti di lettura

La diffusione dei dati Inail inerenti al primo trimestre del 2023, riguardanti le denunce di infortunio, morti sul lavoro e malattie professionali per Franco Bettoni, presidente dell’Inail, offre l’opportunità di riaffermare la «necessità di pianificare efficaci e mirate strategie di prevenzione per abbattere l’intollerabile numero di incidenti sul lavoro e malattie professionali». Bettoni ricorda a che si tratta di «un andamento drammatico che va contrastato con ogni mezzo. È dunque indispensabile insistere per consolidare ulteriormente la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratrici, lavoratori e imprese, sollecitando un confronto costante con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione per la crescita sociale ed economica del Paese».

Anche Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), è intervenuto il 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, per sottolineare la necessità di interventi urgenti. In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, il direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, ricevendo presso la sede dell’Istituto i rappresentanti delle segreterie nazionali dei sindacati delle costruzioni, Stefano Costa (FenealUil), Cristina Raghitta (Filca-Cisl) e Giulia Bartoli (Fillea-Cgil) ha detto che «sono emersi diversi temi di comune interesse, come i rischi legati alle condizioni climatiche estreme, particolarmente per il lavoro edile, la ricerca sui nuovi dispositivi di protezione, le patologie professionali emergenti e il rafforzamento dell’attività di formazione che deve partire dalla scuola».

In generale non sembra che il Governo Meloni stia andando nella direzione di una maggiore attenzione alla sicurezza sui posti di lavoro a partire dal fatto che si stia pensando di inglobare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel Ministero del Lavoro che ne farebbe perdere l’autonomia decisionale e operativa. Non vanno nemmeno dimenticate la riforma del codice degli appalti con la facilità di subappaltare e quelle del Decreto lavoro che portano ad un maggior precariato. «Ci indigna che nel Decreto lavoro si parli di liberalizzare i contratti a termine, nonostante il chiaro legame tra precarietà, mancanza di formazione e aumento del rischio per la sicurezza sul lavoro» ha affermato Ivana Veronese, segretaria confederale Uil. Pierpaolo Bombardieri, segretario della UIL, in un’intervista a il manifesto dice che «se la mafia uccidesse tre persone al giorno avremmo lo stato e i media mobilitati. Invece le quattro morti al giorno per lavoro attuali non fanno notizia. È un dramma culturale di questo paese. […]. E ancora più grave, davanti ai dati che ci dicono come l’80-90% delle imprese non rispettano le norme, prima ha provato a cancellare l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) per poi vergognarsene, mentre serve approvare definitivamente la Procura nazionale contro i morti sul lavoro e cambiare la riforma Cartabia che, non dando priorità ai procedimenti per morti sul lavoro, manda in prescrizione in appello moltissimi processi. In Italia abbiamo previsto addirittura l’”omicidio nautico”, perché non riusciamo a chiamare i reati delle imprese che speculano sulla sicurezza “omicidi sul lavoro”?».

Veniamo ora i dati di questa tragedia nazionale che riguardano il periodo compreso tra gennaio e marzo 2023.

Denunce di infortunio

In questo primo trimestre si sono rilevate complessivamente 144.586 denunce di infortunio, il 25,51% in meno rispetto al periodo gennaio-marzo 2022. La diminuzione riguarda sia la componente femminile, le cui denunce sono passate da 89.130 a 52.956 (-40,59%), sia la componente maschile, con 91.630 denunce il 12,71% in meno rispetto al 2022.

Le denunce di infortunio durante il lavoro, in calo del 29,36% rispetto al 2022, rappresentano l’86,26% del totale. La diminuzione rilevata (-51.829 casi) è da imputare sia alla componente femminile, con 37.286 casi in meno, sia alla componente maschile, con 14.543 casi in meno.

Le denunce di infortunio in itinere (13,74% sul totale) sono invece in aumento del 13,15%. L’aumento rilevato (+2.309 casi) riguarda sia la componente femminile, con 1.112 casi in più (in dettaglio: 854 i casi in più avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo di trasporto e 258 in più quelli avvenuti con il coinvolgimento del mezzo di trasporto), sia la componente maschile, con 1.197 casi in più (967 senza il coinvolgimento del mezzo e 230 con il coinvolgimento del mezzo di trasporto)

L’analisi territoriale delle denunce rilevate nei primi tre mesi dell’anno evidenzia, rispetto al 2022, diminuzioni del 30,96% per le isole, del 30,67% per il sud, del 29,44% per il nord ovest, del 25,76% per il centro e del 17,00% per il nord est. Il numero delle denunce è in calo in tutte le regioni rispetto al 2022 [1].

Denunce di infortunio con esito mortale

Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 196, a fronte delle 189 rilevate nell’analogo periodo del 2022 (+3,70%). Con riferimento al genere, l’aumento riguarda la sola componente maschile, con 174 denunce a fronte delle 165 rilevate nell’analogo periodo dell’anno precedente (+5,45%). In diminuzione, invece, le denunce per la componente femminile, con 22 casi a fronte dei 24 rilevati nel 2022 (-8,33%)

Le denunce di infortunio con esito mortale durante il lavoro, in aumento del 7,25%, passano da 138 a 148 e rappresentano il 75,51% del totale. L’aumento rilevato (+10 casi) è da imputare sia alla componente maschile, con 8 casi più (in dettaglio: 10 casi in più per infortuni avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo di trasporto e 2 in meno per infortuni avvenuti con il coinvolgimento del mezzo di trasporto), sia alla componente femminile con 2 casi in più, avvenuti con il coinvolgimento del mezzo.

Le denunce di infortunio in itinere, in diminuzione del 5,88%, passano da 51 a 48 e rappresentano il 24,49% del totale. La diminuzione è da imputare sia alla sola componente femminile, con 4 denunce in meno (2 casi in meno per infortuni avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo di trasporto, 2 in meno con il coinvolgimento del mezzo), mentre, per la componente maschile si rileva un caso in più (in dettaglio: 8 casi in meno avvenuti senza il coinvolgimento del mezzo di trasporto, 9 in più con il coinvolgimento del mezzo)

L’analisi territoriale per macroaree geografiche delle denunce di infortunio con esito mortale evidenzia, per il periodo gennaio-marzo 2023, aumenti per il nord ovest (+22,45%), per il centro e per le isole (+6,67%); diminuzioni per il sud (-20,51%); nessuna variazione per il nord est. Le regioni che mostrano aumenti sono: il Piemonte, con 9 casi in più, l’Umbria (+6), il Friuli-Venezia Giulia e la Liguria (+3), l’Abruzzo (+2), la provincia autonoma di Trento, le Marche, il Lazio, la Campania e la Sardegna (+1). In tutte le altre regioni si rilevano diminuzioni.

Denunce di infortunio di malattie professionali

Nel periodo gennaio-marzo 2023 le denunce di malattie professionali protocollate sono state 18.164, il 25,12% in più rispetto all’analogo periodo del 2022 (14.517).

Nel dettaglio per genere, si rilevano 1.273 denunce in più per le femmine (da 3.700 a 4.973, in aumento del 34,41%) e 2.374 in più per i maschi (da 10.817 a 13.191, in aumento del 21,95%)

L’analisi territoriale mostra, per il periodo gennaio- marzo 2023, aumenti per il centro (+31,39%), il nord est (+30,50%), il nord ovest (+28,06%) e il sud (+25,38%). In controtendenza, mostrano diminuzioni le isole (-6,33%) [2].

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel primo trimestre del 2023, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dai tumori.

Jacopo Perrone

[1] Maggiori diminuzioni si sono rilevate in Lombardia, con 10.067 casi in meno, in Veneto (-6.109), Lazio (-5.284), in Campania (-4.760), in Piemonte (-4.702), in Liguria (-3.529), in Sicilia (-3.095), in Toscana (-3.019), in Emilia-Romagna (-2.163), in Abruzzo (-1.486) e nelle Marche (-1.181). Seguono, in ordine decrescente, la Sardegna (-987), la Puglia (-925), la Calabria (-634), il Friuli-Venezia Giulia (-597), il Molise (-220), la provincia autonoma di Bolzano (-214), la Provincia autonoma di Trento (-170), l’Umbria (-162), la Basilicata (-123) e la Valle d’Aosta (-93)

[2] Le regioni per le quali si evidenziano incrementi sono: la Toscana, con 709 denunce in più, le Marche (+482), la Puglia (+420), l’Emilia Romagna (+404), l’Abruzzo (+379), il Veneto (+298), la Lombardia (+296), il Lazio (+267), l’Umbria (+204), la Campania (+97), la Sicilia (+91), il Friuli Venezia Giulia (+79), il Molise (+73), la Liguria (+68), il Piemonte (+29) e la provincia autonoma di Trento (+22). Diminuzioni si sono rilevate in Sardegna (-196), Calabria (-39), Basilicata (-21), Valle d’Aosta (-13) e nella provincia autonoma di Bolzano (-2).

Fonti:

Bollettino trimestrale Inail

Infortuni e malattie professionali, online gli open data Inail del primo trimestre 2023

Comunicati stampa INAIL – Bettoni: “Doveroso insistere sulla necessità di abbattere l’intollerabile numero di incidenti sul lavoro e malattie professionali”

Comunicati stampa INAIL – Sicurezza sul lavoro, all’Inail l’incontro tra il direttore generale Tardiola e i sindacati delle costruzioni

Comunicati stampa INAIL – Guglielmo Loy (Civ Inail): “Ridurre radicalmente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: fatti, atti, azioni”

