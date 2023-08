Io sono tuo padre. La guerra di Vadepied

history 7 minuti di lettura

Presentato col titolo francese Tiralleurs (fucilieri) nella sezione 2022 Un certain regard al Festival di Cannes, l'ultimo lungometraggio di Mathieu Vadepied – che esce infine sugli schermi italiani – propone un racconto originale del passato coloniale della Francia, che impiegò a lungo – come noto – truppe arruolate nelle colonie (non solo in Senegal) sia nella Prima che nella Seconda guerra mondiale. Decine di migliaia di loro persero la vita in Africa ed in Europa al seguito dell'esercito francese.

Vadepied ha da tempo una lunga e costante frequentazione dell'ambiente del cinema, in molti ruoli differenti: operatore, attore, direttore della fotografia, regista. Sua, ad esempio, è la fotografia del riuscito racconto di Quasi amici – Intouchables del 2011, dal cui cast arruola – per questo nuovo film – l'ormai celeberrimo Omar Sy. Cominciò a frequentare il cinema già all'inizio degli anni '90, nel film Samba Traore, del regista burkinabé Idrissa Ouedraogo. Prima che sprofondasse nella spirale della violenza jihadista e dei colpi di stato militari, infatti, il Burkina Faso – questa piccola enclave senza accesso al mare in Africa occidentale – è stato per lunghi anni un paese tra i più interessanti della regione, anche dal punto di vista del cinema, ospitando il prestigioso FESPACO, che ha svolto da poco – pur tra mille difficoltà – la sua ventottesima edizione [1].

Con questo film (proposto in italiano col titolo Io sono tuo padre) Vadepied torna – anche se solo per un tratto – all'Africa da cui è artisticamente partito, questa volta in Senegal. La storia si svolge tutta nel periodo della Grande guerra, tra i pascoli del paese africano e la frontiera delle terribili trincee franco-tedesche. A guerra finita, la costruzione in tutta Europa dei monumenti in ricordo dei caduti porta alla raccolta – sui campi di battaglia – delle ossa dei caduti senza nome: che il milite ignoto sia un soldato africano? La risposta sembrerebbe positiva e per questo Vadepied ci conduce subito dalle fosse dei caduti ai pascoli siccitosi del Senegal.

È anche lì, infatti, che l'esercito francese arruolava giovani soldati africani da mandare al fronte. Le fonti storiche e memorialistiche sui tiralleurs cominciano a consolidarsi [2] e questo lavoro di Vadepied si aggiunge ora opportunamente alle scarse opere cinematografiche fin qui dedicate a questo capitolo della storia francese [3]. Anche se a me pare che il film sia soprattutto – pur all'interno di un efficace racconto delle vicende dell'esercito coloniale – un vero manifesto contro le guerre.

La storia comincia e finisce in Africa, dove l'esercito francese percorre anche i più piccoli villaggi alla ricerca di giovani da arruolare. Sono trascorsi secoli da quando le navi negriere razzia vano le coste africane alla ricerca di schiavi, per condurli all'isola di Gorée, verso la “porta del non ritorno” [4]. La schiavitù era stata abolita dalla Rivoluzione il 4 febbraio del 1794, eppure tanti figli dell'Africa vennero presi, questa volta per diventare combattenti per una patria straniera. Thierno Diallo (interpretato da un eccellente Alassane Diong, nei panni di un novello Kunta Kinte [5]) è uno di loro, invitato dalla sua famiglia – come i suoi coetanei – a nascondersi e scampare al reclutamento forzato. Non ci riuscirà e sarà accalappiato ed avviato all'addestramento. Così, suo padre Bakary (magistralmente interpretato da Omar Sy) prenderà la più inconsueta e lacerante delle decisioni: arruolarsi anche lui nell'esercito per seguire e proteggere la vita del suo giovane erede.

I due si ritroveranno insieme al fronte, tra spaesamento e dramma, nella trincea e all'assalto della linea nemica, tra i maldestri tentativi di Bakary di far scampare suo figlio dal destino temuto e dagli abboccamenti del giovane tenente francese Chambreau (Jonas Bloquet), che conferisce al giovane Thierno il grado di caporale, scegliendolo come suo braccio destro e confidando che le sue lusinghe verso il giovane africano producano quello che poi accadrà, ovvero il convinto coinvolgimento del giovane nella logica della guerra.

Vadepied ha coltivato per lungo tempo il progetto di questo film, tra storia memoria, collegando i suoi ricordi familiari a quelli offerti dalla cronaca e dagli incontri, fra tutti quello con Omar Sy. Ne esce fuori un racconto complesso e diviso tra molti aspetti importanti, tre fra tutti: il rapporto ancestrale tra padre e figlio, diviso tra la solidità del legame familiare e le ambizioni comprensibili del giovane Thierno; la Francia e il suo passato coloniale, senza sconti ma anche senza semplificazioni nel descrivere il rapporto – ovviamente squilibrato – tra i militari bianchi e le giovani reclute nere, portate brutalmente dalla savana alla trincea. Sopra tutto, però, si staglia la puntuale descrizione della carneficina della guerra, sia di quella raccontata (la Grande guerra) come quella tutte le guerre. Colori, suoni, emozioni, raccapriccio, esaltazione, brutalità, compassione e disumanità.

Sarà difficile restare indifferenti di fronte alle immagini di Vadepied, anche se la banalizzazione della guerra – tragedia per eccellenza – è purtroppo un segno del nostro tempo, che assiste più o meno impotente alla normalizzazione dei conflitti, sempre meno motivo di indignazione per le opinioni pubbliche, che pure non vogliono rimanere assuefatte, rassegnate od inermi. Portare sul grande schermo un fronte europeo del passato – assieme alla toccante descrizione della deportazione e del sacrificio dei tiralleurs – mi sembra un modo assai efficace per rammentare il fronte del presente. Mi auguro che l'appello cinematografico di Vadepied possa essere condiviso e contaminare quante più persone possibile.

Paolo Sassi

Tiralleurs

Lingua originale: francese, fulani

Paesi di produzione: Francia, Senegal

Anno: 2022

Durata: 100′

Formato: DCP

Regia: Mathieu Vadepied

Sceneggiatura: Olivier Demangen e Mathieu Vadepied

Produttore: Bruno Nahon e Omar Sy

Distribuzione in italiano: Altre Storie con Minerva Pictures

Musiche: Alexandre Desplat

Direttore della fotografia: Luis Armando Arteaga

Scenografia: Katia Wyszkop

Costumi: Pierre-Jean Larroque

Suono: Marc-Olivier Brullé

Montaggio: Xavier Sirven

Interpreti e personaggi

Omar Sy: Bakary Diallo

Alassane Diong: Thierno Diallo

Jonas Bloquet: Tenente Chambreau

Bamar Kane: Salif

Alassane Sy: Birama

Aminata Wone: Salimata

[1] Cfr. https://www.nigrizia.it/notizia/burkina-faso-fespaco-cinema-africano-tema-pace-170-film.

[2] Il Ministero della difesa francese ha dedicato alcune pagine a questa storia: cfr. https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/historique-des-tirailleurs-senegalais. Una ricostruzione storica recente in Anthony Guyon, Les tirailleurs sénégalais: de l'indigène au soldat, de 1857 à nos jours, Paris, Perrin-Ministère des Armées, 2022; Jean-Pierre Bouvier, La longue marche des tirailleurs sénégalais; de la Grande Guerre aux indépendances, Paris, Belin, 2018.

[4] Tra tanti, suggerisco il libro di Joseph N'Diaye, La porta sul mare, La schiavitù spiegata ai nostri figli, Napoli, marottaecafiero, 2006. L'autore, scomparso nel 2009, è stato per quaranta anni il curatore del memoriale della Casa degli schiavi di Gorée.

[3] Tra le quali segnalo il toccante film di animazione Adama del 2015, di Simon Rouby.

[5] La scena della razzia dei giovani da inviare al fronte mi ha ricordato per molti aspetti il racconto di Radici di Alex Haley, 1974, Reader's Digest Association (edizione italiana del 1977, Milano, Rizzoli, pp. 115 e seguenti).

