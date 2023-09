Le privatizzazioni soffocano la sanità pubblica e il diritto costituzionale alla salute della collettività

history 7 minuti di lettura

Terminate le ferie estive, Giorgia Meloni non ha perso tempo per convocare un vertice di maggioranza con i capigruppo del centro-destra per sondare le posizioni sulla legge di bilancio e avviare l'iter con i relativi provvedimenti che entro il 15 ottobre deve arrivare alle istituzioni dell'Unione Europea ed entro il 20 ottobre bisognerà presentare in Parlamento. Non si può certo parlare di una adunata burrascosa, ma nervosismo e tensioni non hanno fatto fatica ad emergere.

Il motivo è molto semplice. Impossibile portare avanti una manovra che necessiterebbe di un plafond variabile fra i 30 e i 40 miliardi di euro, quando il governo ne ha sul tavolo poco più di 8. Quindi addio alla stesura di una finanziaria a specchio con le promesse elettorali e massima concentrazione sulla scelta dei settori sui quali riversare le scarse disponibilità finanziarie. Lo dice chiaramente la presidente del Consiglio: «Si preannuncia un anno complesso [il riferimento è alle materie sul tappeto come delega fiscale, autonomia differenziata, riforma della Giustizia e riforma Costituzionale, ndr] che la maggioranza è pronta ad affrontare con determinazione e serietà. La priorità è concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani» [1].

Come si dice in questi casi, la coperta è corta e aumenta l'allarme in quei settori destinatari dei finanziamenti come ad esempio quello della Sanità. Già le avvisaglie di un ridimensionamento dell'importo da destinare al Ministero si erano avute con la bocciatura della richiesta del ministro Orazio Schillaci di ulteriori 4 miliardi – da aggiungere ai 2,5 erogati nella precedente manovra – da destinare come incentivo, tra l'altro, ai medici di pronto soccorso. Ed ecco perché, sostanzialmente, si evidenzia da più parti con fastidio l'«assenza» del tema Sanità tra le priorità dell'Agenda di governo.

Il quadro odierno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si caratterizza intanto per un evidente sotto-finanziamento e per una progressiva diminuzione di personale. Tutto ciò va poi inserito nell'ambito di un sistema che presenta modelli organizzativi pressoché obsoleti e la crescente, quanto pericolosa, voglia e/o incapacità di ridurre le disuguaglianze grazie anche all'ormai irrefrenabile avanzamento del privato.

L'allarme viene lanciato dal presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta che apre il comunicato stampa dell'Ente indipendente ricordando che: «i principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), universalità, uguaglianza, equità, sono stati traditi e oggi sono ben altre le parole chiave del nostro SSN: infinite liste di attesa, affollamento dei pronto soccorsi, aumento della spesa privata, disuguaglianze di accesso alle prestazioni, inaccessibilità alle innovazioni, migrazione sanitaria, rinuncia alle cure»[2].

D'altronde sono gli stessi medici a denunciare lo squilibrio che si crea tra il forte sottofinanziamento e la virata del governo verso una più oculata gestione delle scarse risorse da investire quando, stando ai più recenti dati forniti dalla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il Servizio Sanitario Nazionale fa letteralmente miracoli con un divario molto ampio rispetto ai partner europei. Basta scorrere le cifre per quantificare lo scarto esistente.

«Il nostro Paese investe in sanità, in termini di Pil, meno della media europea con un 9,6% a fronte del 10,9% UE. La forbice si allarga ancora di più se paragoniamo il dato italiano a quello di Francia (12,2%) e Germania (12,8%). Il quadro non cambia se esaminiamo la spesa sanitaria pro capite. In Italia si investono 2.609 euro, la media UE è di 3.159 euro. Anche in questo caso il gap diventa impietoso rispetto a Paesi quali la Francia (3.807 euro) e la Germania (4.831 euro). Cresce la spesa “out of pocket”, ossia quella che gli italiani devono sostenere di tasca propria per ottenere servizi sanitari. Nel 2020 in Italia si è attestata al 3,6%, un dato più alto della media europea (3,3%). Un ulteriore segnale di una difficoltà di accesso ai servizi e della necessità di ricorrere a prestazioni a pagamento da privati» [3].

Ed eccoci al punto nodale, che come un cuneo si inserisce nei meccanismi e negli ingranaggi della sanità pubblica, e cioè la sempre crescente acquisizione di posizioni di forza del privato. Ma non è questo un caso da inquadrare nell'eccezionalità, se si tiene presente che in Italia il SSN opera in un contesto di politiche economiche neoliberali, non diversamente dagli altri sistemi europei di sanità pubblica. E il primo campanello di allarme era stato già lanciato dalla Conferenza delle Regioni che avevano prospettato la necessità, pena il collasso, di un fabbisogno oscillante fra i 20 e i 40 miliardi di euro. Le pressioni esercitate dalle Regioni trovano la loro logica in rapporto alla «Riforma del Titolo V della Costituzione» dove, in pratica, la tutela della salute è stata trasformata in una materia contendibile o, quanto meno, suddivisibile per competenze.

Lo Stato, attraverso il Piano Sanitario Nazionale, fissa i livelli essenziali di assistenza (LEA) mentre le Regioni e le Province Autonome programmano e gestiscono la «loro» sanità sui rispettivi territori. E qui va individuato il punto di frattura, proprio con la crescita sistemica della privatizzazione del servizio a favore di strutture che perseguono fini di lucro. E sul blocco di queste strutture private si è sviluppato uno studio interessante elaborato dall'Area Studi di Mediobanca che pone in risalto la crescente concentrazione di capitali e finanziarizzazione del comparto sanitario. Pochi dati per capire l'entità del fenomeno.

«Sono stati individuati 28 player privati attivi nell'assistenza ospedaliera e distrettuale con fatturato individuale superiore ai 100 milioni di euro nel 2021. Tra questi, 19 sono specializzati nell'assistenza ospedaliera, 3 nella gestione di RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali, n.d.r.), 3 nella diagnostica medica e 3 nella riabilitazione funzionale… Nel 2021 i ricavi aggregati dei 24 operatori sono stati pari a 8,8 miliardi di euro, in crescita del 15,2% sul 2020 e del 6,3% sul 2019. Il valore aggregato della forza lavoro è aumentato del 4,5% sfiorando le 72.000 unità nel 2021» [4].

Non solo statistiche ma fatti concreti ci dimostrano come il fenomeno sia in costante crescita grazie anche alla presenza di grandi multinazionali che si affacciano prepotentemente sul «mercato» della sanità.

«Gli eredi della famiglia Agnelli, con la loro finanziaria Exor, hanno acquisito il 15% della Philips, la società olandese che abbandona l'elettronica di consumo per concentrarsi nelle tecnologie per la salute. Gli investimenti di Exor nella sanità comprendono altre imprese europee per un importo complessivo di circa 4 miliardi di euro. Il Gruppo San Donato, il più forte della sanità in Italia, con 18 ospedali (tra questi il San Raffaele a Milano) decine di strutture e oltre 7.000 medici, ha acquisito la maggioranza in American Heart of Poland, il terzo più grande operatore della sanità in Polonia e ha stabilito accordi per ospedali e personale sanitario in numerosi Paesi arabi» [5].

Quei dati, seppur parziali, e queste informazioni ci impongono una profonda riflessione anche su quella che definirei la «propaganda»; e cioè la ricorrente narrazione che insinua il dubbio sulla effettiva necessità di sopportare, noi comunità, gli alti costi di una sanità pubblica per di più inefficiente e fonte di sprechi. Le prime conseguenze potrebbero essere una crescente fuoriuscita dal SSN dei cittadini ad alto reddito, con la conseguente diminuzione di contribuzione al finanziamento di servizi pubblici, così da avere una sanità per i «poveri» sempre più degradata e ridotta a livelli minimi, contrapposta a isole di eccellenza o veri e propri fortini privati riservati a chi può pagarsi le cure.

In questo contesto ormai dai contorni chiari e difficilmente equivocabili, il tema della salute non può più essere visto come un argomento di settore, bensì deve ritornare ad essere un tema politico che abbia particolare riguardo ai cambiamenti sociali. Servirebbe, cioè, reinventare un modello di Welfare socio-sanitario che faciliti la condivisione delle conoscenze attraverso una gestione più marcatamente democratica.

Non credo di affermare nulla di nuovo, e non è poi retorico ricordare come proprio una visione di ampio respiro ci consegnò incastonati nella Costituzione italiana l'articolo 2 (Diritti inviolabili e doveri di solidarietà), l'articolo 3 (sull'uguaglianza sostanziale), l'articolo 32 (Diritto alla salute) e l'articolo 53 (Principio della progressività fiscale). Abbiamo una eredità costituzionale e storica che va difesa, e non possiamo permettere dei veri e propri attacchi mascherati da incentivi alla crescita come, ad esempio, il progetto di autonomia differenziata. Perché se passasse questa linea e fosse consentita, seppur disciplinata, l'appropriazione di una quota del c.d. «residuo fiscale» da parte delle Regioni più ricche del Nord, si dilaterebbero rapidamente le differenze già presenti in termini di qualità dei servizi, erogazione delle prestazioni e l'inevitabile disuguaglianza nelle cure mediche. Inoltre, prenderebbe nuovo vigore il fenomeno della «mobilità sanitaria» e cioè della migrazione fuori Regione per farsi curare, che coinvolge già ogni anno non meno di 1 milione di cittadini e, guarda caso, è sempre un esodo da Sud verso Nord.

In questo generalizzato contesto di precarietà, spicca un'occasione di approfondimento offerta dal 6 all'8 settembre a Fiesole dal seminario organizzato dal «Laboratorio su Salute e Sanità» (LABOSS), che accanto ad esponenti della rivista «Epidemiologia e Prevenzione» unitamente a rappresentanti di «Cittadinanzattiva», delegati sindacali, affronterà il problema delle privatizzazioni e delle disuguaglianze nella sanità, per riaffermarne la tutela come fondamentale diritto dell'individuo. Qualcosa comincia a muoversi e un'altra iniziativa, mirata ad estendere il dibattito su questi argomenti, è in programma il 7 ottobre prossimo a Roma per una sanità egualitaria, con un tema molto chiaro: «La via Maestra. Insieme per la Costituzione».

Stefano Ferrarese

