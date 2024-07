Joe Biden si ritirra, via libera a Kamala Harris

Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. Ha indicato la sua vicepresidente, Kamala Harris come la candidata migliore per affrontare Donald Trump che resta in vantaggio e macina denari per la sua campagna elettorale. Harris avrà un centinaio di giorni per ribaltare le preferenze finora espresse dai sondaggi portando dalla sua parte tutti i Democratici. La campagna elettorale probabilmenete diventerà più burrascosa e complicata di quanto non lo sia già. Donald Trump ha scrirtto sulla sua piattaforma social che «il corrotto Joe Biden non era adatto a candidarsi alla presidenza, e certamente non è adatto a servire. E non lo è mai stato!” Altri esponenti repubblicani si sono spinte chiaramente a chiedere le dimissioni da presidente. Come ha scritto Peter Baker sul NY Times: «con sei mesi rimanenti alla fine del suo mandato, la sua decisione lo ha trasformato all'istante in un'anatra zoppa. Ma ci si può aspettare che utilizzi il tempo rimanente in carica per cercare di consolidare i guadagni in politica interna e gestire le guerre in Europa e Medio Oriente».

