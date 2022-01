Kazakistan: rivolte e stato d’emergenza

history 1 minuti di lettura

In Kazakistan si rischia una pesante instabilità a causa di violente proteste che il presidente Kassym-Jomart Tokayev intendere reprimere con forza. Secondo quanto scrive la Reuters un’agenzia di stampa locale parla di 8 membri del personale di sicurezza morti ed altri 317 sono rimasti feriti durante le proteste. Nella più grande città del Kazakistan, Almaty le immagini delle agenzie mostrano l’assalto al municipio mentre esplodevano granate stordenti e gas lacrimogeni. Anche l’aeroporto è stato occupato. Dopo aver proclamato lo stato di emergenza, Tokayev parlando alla televisione di Stato, secondo quanto riportato da Euronews, ha fatto un chiaro riferimento ad “piano d’azione preparato dai cospiratori finanziariamente aiutati, forse dall’estero” e che la “reazione sarà durissima“. La scintilla è stata l’aumento del prezzo del gas ma la ragione più profonda è l’accusa all’attuale presidente di non aver smantellato il potere dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev che di fatto controlla la politica e buona parte dell’economia del Kazakistan. Poche briciole per i cittadini in un paese con molte ricchezze. Intanto Russia e USA hanno fatto appello alla calma.

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condivi l'articolo.

Condivi la cultura.

Grazie