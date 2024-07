La chimera, di Alice Rohrwacher

La marginalità è sempre più ricorrente nel cinema italiano degli ultimi anni. La marginalità, ossia dimensioni sociali e umane che si trovano ai margini del centro, che sono escluse oppure semplicemente vivono al di fuori dei tanti spazi occupati dalla piccola e media borghesia. Si pensi a L'intrusa di Di Costanzo, a Re Granchio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, a Piccolo corpo di Laura Samani o a Princess di Roberto De Paolis, o al recente Misericordia di Emma Dante. Forse dipenderà da una reazione di rifiuto contro l'appiattimento miseramente conformista degli altri ambiti sociali (il che spiegherebbe anche l'ambientazione di alcuni di questi film nel passato anziché nel presente), forse dipenderà, purtroppo, dall'accresciuto impoverimento di tanti strati di popolazione; ma lasciamo ai sociologi un'eventuale spiegazione.

Alice Rohrwacher con La chimera (2023) si inserisce in questa linea tematica ma, del resto, fin dal suo primo film, Corpo celeste (2011) che per me rimane il suo migliore, ha sempre privilegiato quella dimensione. In comune con i film di de Righi e Zoppis, di Samani e di altri, ha la scelta di ambientare la sua storia nel passato ma si tratta degli anni '80 del secolo scorso, quindi un passato relativamente recente di meno di mezzo secolo fa.

Girato nel Lazio settentrionale (fra Tarquinia, Blera, San Lorenzo Nuovo e Civitavecchia) e nella Toscana meridionale (fra Montalcino, Ferrovia Asciano-Monte Antico e Torrenier), il film si svolge in un immaginario paese della Tuscia, Riparbella, dove ritorna un giovane inglese, Arthur, dopo un periodo di detenzione dovuto al fatto di essere stato l'unico catturato dalla polizia di una banda di fantasisti girovaghi che nascondono la loro reale attività di tombaroli di reliquie etrusche per conto di un ricco e misterioso ricettatore della zona, che non li incontra mai (fino al prefinale).

Alice Rohrwacher e Josh O'Connor sul set

Arthur (Josh O'Connor): porta dentro e fuori di sé il peso insopportabile del lutto di una ragazza di cui era innamorato, Beniamina, rampolla di una nobile famiglia decaduta della zona, la cui madre, Flora, ignora ancora il decesso della figlia e vive in un palazzo fatiscente. Lo straniero Arthur, che vive in una misera baracca dove conserva alcuni reperti, ha doti di rabdomante e impugnando un bastoncino può “sentire” l'esistenza di una tomba etrusca sotterranea, quindi è un elemento fondamentale della banda di tombaroli, ma rimane estraneo a loro come lo è fra le pareti cadenti del palazzo di Flora. Ha un'oscura attrazione per il regno dei morti e un crescente senso di colpa per la violazione di oggetti funebri lasciati ritualmente dagli etruschi accanto alle salme. La sua attrazione è accentuata dall'attaccamento alla defunta Beniamina (Yile Yara Vianello) e questo sentimento dovrebbe essere il nucleo emotivo e poetico di un film che, come quello di Emma Dante, vorrebbe essere lirico e la critica generalista lo ha perlopiù incensato proprio per questo. Il problema di La chimera mi sembra proprio questo lirismo che è detto, sottolineato, ripetuto, univoco, monotono, privo di sfumature e contraddizioni, come lo è la comunità di tombaroli che non è mai credibile, neanche per un istante, ma solo folkloristica, mentre tutte le figure e le vicende di contorno sono manierate, a cominciare dall'aristocratica Flora (una monocorde Isabella Rossellini) che, ovviamente, è disinteressata e idealista mentre le figlie sono ovviamente avide e pronte a internarla. Ancora più ovvia e melensa è la figuretta scipita della ragazza che presta servizio da Flora e di cui, dopo cinque secondi, si capisce che avrà una relazione con Arthur. Le sequenze di discesa nello spazio dei morti, che dovrebbero essere il clou poetico del film, sono goffe imitazioni di una celebre e bellissima sequenza di Roma di Fellini.

Roberto Chiesi

La chimera

Lingua originale: italiano, inglese

Paese di produzione: Italia, Francia, Svizzera

Anno: 2023

Durata: 130'

Regia: Alice Rohrwacher

Sceneggiatura: Alice Rohrwacher, Marco Pettenello, Carmela Covino

Produttore: Carlo Cresto Dina

Casa di produzione: Tempesta, Rai Cinema, Ad Vitam, Amka Films Production

Distribuzione in italiano: 01 Distribution

Fotografia: Hélène Louvart

Montaggio: Nelly Quettier

Scenografia: Emita Frigato

Costumi: Loredana Buscemi

Interpreti e personaggi

Josh O'Connor: Arthur

Isabella Rossellini: Flora

Carol Duarte: Italia

Alba Rohrwacher: Spartaco

Vincenzo Nemolato: Pirro

Luca Chikovani: Cico

Lou Roy-Lecollinet: Melodie

Yile Yara Vianello: Beniamina

Giuliano Mantovani: Gerry

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie