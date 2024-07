La conferenza stampa di Giorgia Meloni e le opposizioni

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha tenuto la conferenza stampa che, causa indisposizione, avrebbe dovuto tenere a fine anno. Postura, linguaggio e contenuti soliti. Niente di nuovo. Commenti tutti negativi dalle opposizioni, ovviamente verrebbe da dire. Quelle opposizioni che avrebbero potuto inchiodare a maggiori responsabilità e infastidire seriamente il governo di destra non accettando compromessi e mandando il governo all’esercizio provvisorio. Troppo facile ora, a cose fatte, replicare sugli aumenti dell’IVA su assorbenti e pannolini, l’assenza di un ragionamento serio sulla sanità, sulla mancata legge sul salario minimo, l’assenza di una politica industriale … Non serve a molto ora, come ha fatto il senatore Antonio Misiani ricordando alla Meloni che: «non è vero che l’Italia cresce più del resto d’Europa: tutte le organizzazioni internazionali (Ue, Fondo Monetario, Ocse) purtroppo dicono esattamente il contrario». E questo costerà caro in termini di risorse nel prossimo anno. La Meloni di questa opposizione non ha di preoccuparsi anche se parla di oscure minacce ricatti che non chiarisce. Ma noi si che siamo molto preoccupati del suo governo e della sua classe dirigente.

