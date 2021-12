La crescita delle disuguaglianze nel mondo dal 1980 in poi

history 1 minuti di lettura

Uno studio del studio preparato dal World Inequality Lab ci consegna un quadro delle disuguaglianze drammatico. Come diverse analisi da tempo anche qui si evidenzia “come la crescita del reddito globale dal 1980 sia stata distribuita sulla totalità della popolazione mondiale. L’1% che guadagna di più a livello mondiale ha incamerato il doppio di quella crescita rispetto al 50% degli individui più poveri”. C’è anche una relazione con lo sfaldamento del settore pubblico e così viene dimostrato come “dal 1980 in poi, in quasi tutti i paesi, ricchi o emergenti, si sono verificati ingenti trasferimenti di ricchezza pubblica verso quella privata. Mentre la ricchezza nazionale è sostanzialmente aumentata, la ricchezza pubblica è ora negativa o vicina allo zero nei paesi ricchi”.

Dal 1980 al 2016, in tutti i paesi, la crescita del reddito è molto più elevata tra i ricchi che tra i poveri: in Europa il reddito è cresciuto mediamente del 40% mentre quello dello 0,001% della popolazione più ricca del 120%: in Cina 831% vs 3.752%; in India 223% vs 3.083%; USA e Canada 63% vs 629%; Russia 34% vs 25.269%.

