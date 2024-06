Pablo Picasso disse che «la pittura non è fatta per decorare appartamenti. È uno strumento di guerra offensiva e difensiva contro il nemico». Nel caso della straordinaria mostra di dipinti e sculture, La Crociata dei Bambini. Artisti per il disarmo, il nemico, anzi i nemici sono la guerra e le armi. A difendere la pace e a chiedere il disarmo alla mostra, c'erano due dei tanti artisti che hanno donato le loro opere: gli scultori Ernesto Lamagna e Paolo Di Nozzi. «Non ho capito perché in Italia non si parla più di pace», si è chiesto con forza Lamagna denunciando, insieme a Di Nozzi e a Ginevra Amadio responsabile ufficio stampa, la sostanziale assenza su questo tema dell'informazione main stream concentrata, sia per la guerra in Ucraina che in Palestina, su una narrazione a sostegno di posizioni politiche guerrafondaie poco o nulla attente ai messaggi e alle richieste per la cessazione dei conflitti.

Mi dicono che l'esposizione potrebbe trovare un seguito in altre città come Milano e Genova e che il gruppo che ha lavorato alla mostra stessa – ha spiegato Di Nozzi – si è affiliato al gruppo Il Coraggio della pace. Di questa come di altre iniziative per la pace i media tacciono andando dietro, anche ossessivamente, a fatti di cronaca sia pur rilevanti in alcuni casi. Di Nozzi sottolinea che l'urgenza è il cessate il fuoco e che l'obiettivo finale è il disarmo. Amodio ci ricorda di uno dei brani letti scelti per l'evento, è quello di Natalia Ginzburg, che in una lettera del 1984 redatta in occasione dell'8 Marzo scrive che “la vera pace è disarmata.”

La Crociata dei Bambini. Artisti per il disarmo ha in Roberto Gramiccia, scrittore, critico d'arte, giornalista e medico, – la sua anima. È lui ad averla pensata in seguito alla la guerra in Ucraina e poi con il conflitto in Palestina è divenuta un'urgenza. Organizzata e curata con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è supportata e sostenuta dal VII Municipio di Roma che ha dato gli spazi a Villa Lazzaroni.

Evidentemente una mostra che si è potuta realizzare anche grazie ai trentacinque grandi autori che espongono e si espongono per la pace e per il disarmo e – come scrive lo stesso Gramiccia – «condividono la piattaforma morale e politica di una mostra che non ha paura di prendere posizione. A maggior ragione, dopo che alle ferite sanguinanti della guerra in Ucraina si è aggiunto, come detto, il dolore per un'altra guerra che rischia di cancellare definitivamente dalla faccia della terra un intero popolo, oppresso e vilipeso ormai da decine di anni».

Ennio Alfani, Andrea Aquilanti, Gianfranco Basso, Valeria Cademartori, Ennio Calabria, Caterina Ciuffetelli, Angelo Colagrossi, Gianni Dessì, Paolo Di Nozzi, Stefano Di Stasio, Davide Dormino, Mariano Filippetta, Alessandra Giovannoni, Pierluigi Isola, Ernesto Lamagna, Felice Levini, H.H. Lim, Adele Lotito, Federica Luzzi, Mauro Magni, Giuseppe Modica, Luca Padroni, Roberto Pietrosanti, Salvatore Pulvirenti, Nicola Rotiroti, Pietro Ruffo, Massimo Ruiu, Giuseppe Salvatori, Stefano Salvi, Sandro Sanna, Maurizio Savini, Vincenzo Scolamiero, Normanno Soscia, Silvia Stucky, Alberto Timossi

Le trentacinque opere, alcune create per l'occasione, diverse per tecnica, realizzate con materiali di svariata origine e linguaggi espressivi provenienti da estetiche differenti, sono in un unico ambiente. La ristrettezza dello spazio se da una parte non consente di dedicare a tutti i lavori l'osservazione che meriterebbero dall'altra fa sì che le opere “invadano” la coscienza spingendo alla riflessione e, perché no, all'azione.

Uno dei momenti che mi sono rimasti impressi è quello in cui Lamagna guida con leggerezza due bambini fermi davanti alla sua scultura e ai quali rende suggestiva la visione di un clown con una tromba vera tra le mani. Per la fantasia dei bambini – suggerisce loro Lamagna – quello diventa lo strumento per l'avvio della magia circense ricca di tutti i suoi protagonisti. Per noi adulti, quella scultura dal titolo Kairos, quel clown con lo sguardo abbassato e un'espressione malinconicamente addolorata evidenziata dal bianco del suo volto, è – mi spiega Lamagna – «l'attimo, il momento in cui c'è lo squillo e in quel momento tu devi coglierlo, cambia tutto … sperando che squilli e che possa cambiare la situazione». Arte povera, una scultura fatta di iuta, resina, stucco che diventa materia «rotta» e che per questo ancora di più «mette in evidenza solo il volto». Siamo lontani dalle grandi opere realizzate nei suoi cinquantacinque anni di arte in giro per il mondo, dall'Italia, agli USA, al Giappone, all'Argentina. Lo scultore degli angeli, così è definito Lamagna, è passato nel corso della sua carriera dal Battistero e la dalla Madonna di Notre Dame du Liban collocata sulla sommità della cupola della Chiesa Maronita di Sydney all'Angelo della pace per l'atrio della sede centrale del CNR a Roma, solo per citare alcuni dei suoi lavori.

Quella con l'artista è stata una chiacchierata che è diventata una lezione di tecnica, e si è poi estesa ai ricordi dei suoi lavori come le immense vetrate che sono nella Chiesa dello Spirito Santo a Torremaggiore, e a quelli della Basilica di San Pietro Apostolo a Cerignola in Puglia, una regione alla quale resta legato anche perché lo vedeva giovane artista.

La commozione nelle parole dette con un filo di voce e a tratti spezzate di Paolo Di Nozzi commentano la sua scultura Dove vanno a finire i palloncini? Parla di un massacro in atto. «Se uccidi un bambino hai tolto una vita, se uccidi uno della mia età hai anticipato la sua morte. Sono due condizioni molto diverse. La mia opera è ispirata dalla distruzione, armi terribili e bambini che non ci sono più, scomparsi e che magari portavano dei palloncini. Quei bambini sono vestiti a lutto e mentre parliamo continuano a sparire».

Ho indugiato nell'osservare quei palloncini neri, simbolo di piccole vite che quei proiettili color oro hanno infranto.

Ho lasciato la mostra quando la sala è stata chiusa riattraversando il giardino. Oltre a scorrermi davanti molte opere a cominciare da Questa Lunga notte, fino ad arrivare a Il Branco di Ennio Calabria, continuando con Anna e Bomba di Luca Padroni e Seduti davanti alla catastrofe di Silvia Stucky… mi tornavano in mente le note dolci, tristi del pianoforte e le dolorose aperture degli archi della canzone di Vinicio Capossela La Crociata dei Bambini e mi chiedevo perché per questa mostra a cui partecipano artiste e artisti importanti sia difficile trovare evidenza nei network maggiori. Perché in una Roma dalle disponibilità immense negli edifici pubblici non si sia potuto dare l'accoglienza meritata e dovuta a queste opere e alle loro creatrici e creatori?

Pasquale Esposito

Villa Lazzaroni – Roma

La Crociata dei Bambini. Artisti per il disarmo

13 dicembre 2023 – 21 gennaio 2024

da un'idea e per la cura di Roberto Gramiccia

Trentacinque artisti visivi espongono opere selezionate per manifestare contro la guerra, a favore del disarmo e per una rapida soluzione diplomatica dei conflitti in corso.

Un'iniziativa dell'ANPI Nazionale con il patrocinio e il sostegno del VII Municipio di Roma

