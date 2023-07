La difesa dell’ambiente passa anche per la lotta alle mafie

history 1 minuti di lettura

Il Rapporto Ecomafia 2023 di Legambiente continua a segnalarci, in tutta la sua gravità ed estensione, il fenomeno della criminalità ambientale. Sono 97.716 le violazioni delle norme a tutela dell'ambiente includendo reati e illeciti amministrativi. Si tratta di numeri che dimostrano come sia ancora in corsa un vero è proprio assalto che vede Campania, Puglia e Sicilia le regioni con più reati ambientali e Roma in cima alle città. I reati contri l'ambiente sono 30.686, in lieve crescita rispetto al 2021 (+0,3%).È il ciclo illegale del cemento – dall'abusivismo edilizio agli appalti – cresce addirittura del 28,7% rispetto al 2021, in crescita del 4,83% quelli contro la fauna (6.481, più 4,3%). Nel dettaglio si stima in crescita, da 1,8 a 2 miliardi di euro, il business dell'abusivismo edilizio nonostante la crescita di valore dei sequestri e delle sanzioni amministrative. Dieci le proposte di modifica normativa presentate da Legambiente e oltre all'approvazione di alcune riforme va rivisto il meccanismo del cosiddetto subappalto “a cascata”, quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti e garantire il costante monitoraggio degli investimenti previsti per il PNRR.

