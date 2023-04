La Nave. Soccorso ai migranti con Medici Senza Frontiere

history 9 minuti di lettura

Anche un podcast può aiutarci a comprendere cosa significhi il soccorso in mare di chi fugge da guerre, catastrofi, regimi dittatoriali, violenze, torture e cerca di trovare una migliore condizione di vita: si tratta de La Nave e racconta la vita sulla Geo Barents [1].

Luca Misculin de Il Post, imbarcato assieme ad un altro giornalista della Reuters, riferisce giornalmente dell’attività della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che ha ripreso le attività nel mare di Sicilia. La nave si era dovuta fermare per le disposizioni dell’attuale Governo, che le avevano impedito di prendere il mare a causa della mancata consegna della scatola nera. MSF si era rifiutata di assecondare questa inusuale richiesta, che deve essere inquadrata – insieme ad altre – tra i tentativi governativi di ostacolare il soccorso di persone in mare da parte delle organizzazioni umanitarie.

La prima impressione avuta dai racconti ascoltati è che conoscere ed approfondire è una necessità alla quale non ci si deve sottrarre, altrimenti si resta vittime della disinformazione propinata giornalmente per mettere in cattiva luce la realtà del soccorso in mare. Il racconto di Luca Misculin è davvero assai efficace: con un linguaggio essenziale – dal quale traspare tutta l’emozione per le attività vissute, anche quelle di routine – egli ci trasmette lo spirito che anima questo gruppo multinazionale a comando norvegese (un capitano e altre 40 persone, divise tra chi deve occuparsi materialmente del funzionamento della nave e chi invece si occupa della vita dei survivors, il termine utilizzato per indicare i naufraghi). Tutte queste persone svolgono attività rigorosamente governate da linee guida al rispetto delle quali si sono formate e si allenano durante le pause, mentre il gruppo dei medici è comunque pronto a scambiare il proprio ruolo professionale con quello degli altri, in caso di necessità. Del resto, chiunque di noi abbia almeno una volta messo piede su uno scafo, anche in acque calme, come in un porto, con un briciolo di immaginazione può intuire quanto sia complessa la gestione di un mezzo di soccorso, con in ballo vite umane, specie quando il mare è in condizioni avverse, nelle tempeste. Bisognerebbe avere tutti contezza di quel che significhi il salvataggio in certe condizioni, o che perizia bisogna avere per mettere a disposizione un gommone di soccorso per recuperare naufraghi stipati all’inverosimile su una imbarcazione in avaria con il mare avverso. Tutto questo è minuziosamente previsto dalle linee guida ed oggetto di allenamento e miglioramento dalle esperienze di tutti quelli che operano sulla Geo Barents come anche sulle altre unità di soccorso: nel soccorso si devono poi valutare le possibilità di salvezza, affrontando scelte a volte assai dolorose. Ci si deve confrontare anche con l’evenienza della morte, ospitando quanti non ce l’hanno fatta nel container morgue, pure presente a bordo.

Le attività sulla Geo Barents sono sempre numerose, anche quando non si sta operando materialmente ma si è alla ricerca di persone, nel costante tentativo, con ogni condizione, di individuare chi ha necessità di soccorso, magari su un barchino stracolmo di gente, un mezzo inadeguato che da un momento all’altro potrebbe entrare in avaria. Sia sul barchino in difficoltà che sulla Geo Barents si scruta l’orizzonte. Chi è sulla nave cerca di individuare chi ha necessità di soccorso, mentre i bisognosi sperano di intercettare un mezzo di salvataggio.

Quando iniziano le operazioni di soccorso, sono due i gommoni di MSF – Mike ed Orca i loro nomi – che approcciano l’imbarcazione. Si procede in modo alternato ed ogni gommone, affidato a personale collaudato in svariate operazioni, può accogliere circa 35 naufraghi, da trasferire sulla nave attraverso una procedura che prevede il delicato trasbordo attraverso una scaletta, la cui difficoltà d’uso dipende dalle condizioni del mare ma è comunque impegnativa anche per chi goda di buona salute. Una volta raggiunta l’unità madre, si procede all’esame di ogni individuo, le cui condizioni di salute debbono essere classificate velocemente, in modo che si possa valutare chi ha necessità di cure urgenti e poi intervenire per recare conforto e assicurare la pulizia personale, secondo codici contrassegnati dai colori verde giallo, rosso e blu.

Il miglioramento delle condizioni atmosferiche e del mare comporta di solito l’intensificazione dell’arrivo di esseri umani dalla Libia e dalla Tunisia verso le coste italiane; si dovrà poi fare i conti con la designazione obbligatoria del porto di sbarco rilasciata dalle autorità italiane, magari lontana da raggiungere, dove trasferire i migranti. È evidente che questo potrebbe significare lasciare per lungo tempo scoperto il tratto di mare abitualmente vigilato, a causa dei lunghi tempi di trasferimento. L’impossibilità di dare aiuto ad altri naufraghi, una volta definito il tragitto della nave, spesso lontano dalle aree di soccorso, parrebbe essere l’obiettivo assurdo e incomprensibile posto dalle regole emanate dal governo Meloni sotto le indicazioni del ministro Piantedosi.

Quando però arriva la segnalazione della necessità di un intervento di soccorso, per l’equipaggio della Geo Barents prevale la scelta di essere soccorritori. Questa volta ci sono da portare in salvo 190 persone. Non è una semplice operazione routinaria: grazie al racconto di Luca Misculin, a bordo del gommone Orca, se ne percepisce tutto l’impatto e il pericolo, in questo caso fortunatamente ridotto grazie al mare favorevole. Nella notte l’odore degli occupanti ricorda le condizioni disumane di quei poveri naufraghi, come inevitabilmente accade ad ogni individuo costretto in quelle condizioni. Il peschereccio intercettato con le 190 persone si presentava con una linea di galleggiamento messa a dura prova dal peso dei passeggeri che, se presi dalla necessità di muoversi a bordo, lo avrebbero fatto capovolgere. I naufraghi riferiscono di non avere donne e bimbi a bordo ma solo uomini. Orca attracca per primo, la propria prua agganciata alla poppa del peschereccio. Uno alla volta, i naufraghi vengono trasferiti, seduti in file da 4, sul gommone. Lo scambio di veloci battute tra soccorritori e survivors è tutto un “thank you”, oppure uno “you safe” di risposta a queste persone stravolte, alcune al limite della sopportazione, con gli occhi stralunati. Altri perdono i sensi. Affrontare la scaletta per salire sulla Geo Barents non è sempre una facile impresa per i migranti, anche se questo significa porre fine alle condizioni di pericolo. Salgono tutti, comunque, tranne un giovane svenuto: occorrerà imbragarlo e tirarlo a bordo. Sono necessari 3 viaggi ai due gommoni per portare tutti in salvo, affidandoli alle mani sapienti dei soccorritori di MSF: registrati, rifocillati e con indosso abiti asciutti, coperte e asciugamani per lavarsi e cambiarsi. Solo allora queste persone incominciano a realizzare di essere salvi davvero, quando si rendono conto che altri umani si stanno occupando di loro. Solo allora essi lasciano percepire davvero la loro felicità. Ma la felicità dei survivors non è l’unica cosa che ci viene raccontata da Luca Misculin: c’è anche quella dei soccorritori, impegnati a non voler più vedere le scene a cui hanno dovuto assistere altre volte in mare. Essa è vissuta e metabolizzata per tutto il periodo dell’operazione di salvataggio, dall’avvistamento alla messa in sicurezza.

Nel mentre continuano le operazioni di salvataggio, tra gli ostacoli posti in essere dal governo Meloni – che reputa obbligatorio poter eseguire un solo soccorso per volta e obbligatorio indirizzare le navi con a bordo i migranti in un posto indicato dalle autorità anziché in quello più vicino – altre storie si consumano. Sono storie di grande impatto emotivo per chi soccorre e per chi è soccorso: non sempre significano salvezza, spesso – purtroppo – anche naufragio o morte. Secondo stime ufficiose, probabilmente per difetto, dal 2015 almeno 16.000 sono le persone decedute in mare nel tentativo di raggiungere l’Italia e di guadagnare una migliore condizione di vita.

Nel mentre la Geo Barents conclude la sua missione di salvataggio, arriva la notizia che la nave di un’altra ONG, gemella della Geo Barents, la Louise Michel finanziata dall’artista Banksy, è stata fermata nel porto di Lampedusa dopo il salvataggio di 178 naufraghi, come era capitato ad Agrigento alla Geo Barents [2]. Due navi con indosso la medesima “colpa”: aver disatteso le disposizioni governative ed avere invece compiuto salvataggi multipli; secondo alcuni, questo renderebbe difficoltose le attività dei centri di accoglienza già troppo pieni. Ma spostare l’accento su questioni operative, legate all’affollamento dei centri di soccorso, non affronta né risolve la necessità umanitaria di salvare dalla morte le persone in pericolo. L’attività del governo è davvero orientata a salvare i naufraghi? Le autorità libiche recuperano altri 29 corpi in mare, mentre alcune milizie libiche indirizzano colpi d’arma da fuoco verso la Ocean Viking, la Guardia Costiera italiana dibatte con le ONG sulle modalità dei soccorsi. Il Mediterraneo si mostra così come un luogo che – se non fosse per la presenza di volontari e pescatori – ha abbandonato completamente i principi umanitari del soccorso in mare (ma anche il buon senso).

Ascoltando queste storie di salvataggio sulla Geo Barents, scopriamo come ogni riunione del personale – durante le fasi del soccorso – si concluda con un “one, two ed un clap (un solo applauso)” all’unisono, da parte di tutti i partecipanti. Quando a quell’applauso si unirà quello di tutti coloro che condividono e supportano l’operato delle ONG impegnate nei soccorsi, dei volontari e dei pescatori, vorrà dire che il buon senso ha avuto il sopravvento. Vorrà dire che si è compresa la necessità del soccorso civile. Vorrà dire che è finita una politica ottusa e disumana che sposa unicamente la propaganda. Allora, probabilmente, sarà terminata l’attività di logoramento ed ostacolo da parte della politica governativa verso chi si adopera nei soccorsi.

Emidio Maria Di Loreto

[1] Il podcast La Nave: https://www.ilpost.it/episodes/podcasts/la-nave/.

[2] I.Sol., Mediterraneo. Soccorsi in mare. Bloccata la nave di Banksy. A Lampedusa ancora arrivi, https://www.avvenire.it/attualita/pagine/soccorsi-in-mare-fermata-la-nave-di-banksy 27 marzo 2023.

