La scuola riapre ma a quale prezzo?

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha detto che «il governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola in presenza e in sicurezza». E così lunedì le scuole dovrebbero riaprire salvo forse quelle della Campania, dove il Presidente della Regione De Luca si è opposto alla decisione del Governo, e quelle di altri comuni sparsi in Italia. Il rischio è che la variante Omicron espanda ulteriormente il contagio finendo con bloccare non solo la scuola ma altre attività. Il Governo Draghi non ha accettato la proposta di oltre 2.500 presidi di posticipare di 15 giorni la riapertura delle scuole. Stessa richiesta con apposte 26.000 firme di docenti. Stessa richiesta anche da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I 15 giorni di mancate lezioni si recupererebbero a giugno. Una questione di principio? Una decisione tutta politica nello scontro con i sindacati di settore? Per non ammettere errori anche nella gestione di queste ultime settimane sul fronte della lotta alla pandemia?

