La storia di Lotta Continua secondo Aldo Cazzullo

Nella prima metà degli anni Settanta ero poco più di un bambino. Pertanto, come quelli della mia generazione, non ho vissuto direttamente l'euforia e l'entusiasmo di quella precedente, fortemente convinta che si potesse essere felici soltanto tutti insieme, affidando alla politica la vita e la morte. E con curiosità e stupore ci chiedevamo come pochi anni prima si potesse anche solo pensare di fare la rivoluzione in Italia, andando incontro a una disillusione a volte violenta, sempre dolorosa.

Innegabilmente tutto accadde in una stagione di grandi speranze, di creatività, di slanci, ma con esiti spesso terribili, con fallimenti politici e, in particolar modo, esistenziali. La mia generazione, quella cresciuta negli anni Ottanta – come sostiene Aldo Cazzullo, mio coetaneo – «ha pensato – sbagliando – che si potesse essere felici soltanto ognuno per proprio conto», anche qui generando, in ogni modo, un'altra illusione.

Cazzullo, ottimo giornalista, animato dalla passione e dalla volontà di conoscere e di capire, nella seconda metà degli anni Novanta ha condotto una lunga inchiesta sulla storia dei “ragazzi che volevano fare la rivoluzione”, tirandone fuori un volume pregevole intitolato appunto I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, 1968-1978: storia di Lotta Continua (Milano, Mondadori, 2021 € 13,50). È un libro – giunto alla terza edizione, dopo la prima uscita nel '98, con l'aggiunta di considerazioni critiche da parte dei protagonisti sulla storia di Lotta continua – che aggiunge importanti pezzi alla storia della Nuova sinistra italiana, e in particolare di Lotta continua.

Il libro si sviluppa attraverso le testimonianze dei protagonisti, accompagnate dalle riflessioni dell'autore, che cerca di mettere in rilievo, nelle vicende personali e in quella collettiva, le fil rouge di una storia attraverso le fasi più rilevanti di una stagione politica assai movimentata che tanti segni – e ferite – ha lasciato nella società italiana: il 68 universitario, l'autunno caldo, Piazza Fontana, la strategia della tensione, il delitto Calabresi, le lotte per la casa, il terrorismo, il femminismo, la crisi della nuova sinistra e il movimento del '77. Una stagione attraversata da una nuova generazione politica di giovani, protagonista di lotte di massa che partendo dall'università hanno poi contagiato l'intera società. Una generazione che ha sinceramente sognato di fare la rivoluzione, consumando tutte le sue energie, con generosità ed entusiasmo, nel tentativo di cambiare il mondo, di costruire una società diversa, una società senza sfruttati e senza disuguaglianze.

Dunque, la loro è una storia scritta tutta all'interno del clima decisamente straordinario ed irripetibile dell'Italia degli anni Settanta. Un periodo che appare assai incomprensibile a chi vi guarda – soprattutto i più giovani – con gli occhi di oggi. Un decennio – com'è noto – iniziato dalla prima strage di Stato, «segnato dallo scontro fra organizzazioni eversive che progettano restaurazioni fasciste (come in Grecia) e rivoluzioni comuniste (come quella che per qualche mese pare profilarsi in Portogallo), in cui la politica scavalca istituzioni deboli e screditate, che Dc e Pci alleati tentano di puntellare, e diventa scontro di piazza, disegno eversivo, e alla fine agguato terroristico».

Il libro si apre con la testimonianza di Adriano Sofri, che a partire dal cuore degli anni Sessanta e dalla sua polemica del '64 con il segretario del PCI Palmiro Togliatti all'Università di Pisa (il quale si sentì dire dall'allora giovanissimo Sofri: «Perché non avete provato a fare la rivoluzione?». «Provaci tu, se sei capace» rispose irritato Togliatti; «Lo farò, lo farò», replicò Sofri), divenne il leader indiscusso e il capo di Lotta continua. La narrazione di Cazzullo è mossa da un forte senso di viva partecipazione e curiosità ma non è per nulla accondiscendente con i numerosi protagonisti – noti e meno noti – di quella storia. Del resto, sono le stesse figure di primo piano a denunciare gli errori e le degenerazioni di quelle vicende collettive. Permane – come per tante altre vicende storiche rilevanti – la convinzione che quella storia sia in gran parte da scrivere, soprattutto quella delle decine e decine di migliaia di militanti, molti dei quali mossi da un sincero desiderio di dare un nuovo senso alla loro vita e un volto nuovo al nostro paese. Lo storico Giovanni De Luna – che fece parte di LC – ha sostenuto quanto ci sia «troppa memoria e poca storia. Troppi ricordi e pochi documenti, troppi sentimenti e poca filologia». Si tratta di un richiamo a far attenzione al peso dei ricordi e dei sentimenti che a sua volta chiama in causa – come hanno osservato alcuni storici – la presenza preminente, nella ricostruzione di quegli eventi, della generazione dei protagonisti e dei testimoni, che si traduceva frequentemente in un «atteggiamento possessivo» nei confronti del passato.

Secondo Giovanni Moro siamo spesso di fronte a «ricordi senza memoria» e a «patologie del ricordo», date dal coesistere di tre atteggiamenti che ostacolavano un rapporto costruttivo con quel passato: «il silenzio, la vergogna e la nostalgia». In realtà, tanto si è scritto e dibattuto su quel periodo. Molti eventi e processi di quel decennio sono stati ricostruiti, con sufficiente chiarezza e adeguate chiavi di lettura e linee interpretative. Tanti di quel tempo si sono occupati dei famigerati anni Settanta, anche una nuova generazione di storici che, per ragioni anagrafiche, non ha vissuto quel tempo in presa diretta, contribuendo ad attenuare quel peso dell'atteggiamento possessivo.

Tuttavia, anche le recenti ricerche sugli anni Settanta – ha osservato lo storico Alessio Gagliardi – non appaiono sempre libere dall'ipoteca degli stereotipi interpretativi «che caratterizzano il discorso proposto dai media e la percezione maggiormente corrente nell'opinione pubblica». Infatti, di quel decennio ricorrono frequentemente due immagini (in parte anche nel volume di Cazzullo), poco conciliabili: la prima ­ che guarda soprattutto ai primi anni, quelli intorno al 1968 ­ «lo identifica con l'emergere di movimenti sociali festosi e largamente partecipati, che avrebbero stimolato il cambiamento, la laicizzazione e la modernizzazione della società italiana»; gli anni Settanta si identificano con gli «anni '68» e appaiono in questo senso automaticamente «formidabili», «resi fantastici precisamente perché mitizzati da una memoria che, nel renderli remoti, li ha resi non condivisi né condivisibili». Viceversa, la seconda immagine ­ concentrata sull'ultima parte del decennio ­ identifica quasi perennemente gli anni Settanta con il ricorso a pratiche violente (fino all'omicidio politico) che avrebbero progressivamente egemonizzato la narrazione di quella storia e delle sue forme di conflitto e d'azione collettiva. Sono due modi, spesso coesistenti, di raccontare il periodo, più volte sintetizzati nelle formule «stagione dei movimenti» e «anni di piombo». Tuttavia, si tratta di definizioni che, per ragioni speculari, e come appare nel libro di Cazzullo, sono entrambi insoddisfacenti. «Stagione dei movimenti» rischia – osserva Gagliardi – «di espellere o ridimensionare l'importanza che il ricorso a pratiche violente e la radicalizzazione delle forme del conflitto ebbero in quella vicenda». «Anni di piombo», al contrario, rischia di analizzare la radicalizzazione del conflitto «più per i fatti di sangue che non per la loro posta in gioco», di appiattire «sull'esplosione della violenza politica e sul grande impatto del fenomeno terroristico un'esperienza più complessa, che vide coesistere molteplici forme di partecipazione, intervento e militanza, spesso radicalmente distanti da quelle dei gruppi armati».

Gianpiero Mughini ha sostenuto che la violenza politica era il pane quotidiano di quegli anni e di quella gente. In tutto l'occidente gli anni Settanta si caratterizzarono per l'esplosione dei fenomeni di violenza politica, militarizzazione dei conflitti e terrorismo, variamente motivati. Il rischio concreto è quello di un potenziale rischio di cortocircuito del discorso storiografico, non solo con quello proposto dai mass media ma anche con quello giudiziario, «che conduce ad assumere acriticamente le “verità” accertate dalle autorità inquirenti o nelle sedi processuali e a concentrarsi sugli attori (sui «responsabili») a discapito dei contesti e dei processi». Non a caso due autorevoli personaggi del mondo accademico come Giuliano Amato e Andrea Graziosi hanno invitato a ridimensionare la rilevanza del terrorismo degli anni Settanta (ma anche quella della violenza politica nel suo insieme) di fronte ad altri fenomeni coevi, come i cambiamenti strutturali, economici e demografici vissuti allora dal Paese. Alla luce di queste considerazioni, risulta difficile giudicare Lotta Continua, soprattutto dopo tanti anni. Infatti, precisa più volte Cazzullo, certamente al suo interno hanno convissuto gente meravigliosa e persone orribili. Arduo dare un giudizio di massa di un movimento dove, tra l'altro, vi erano moltissimi giovani e tra essi molte donne. Molti di loro, dopo che Lotta Continua partito si è sciolta al Congresso di Rimini del 1976, in seguito alla crisi irreversibile della nuova sinistra e del suo progetto rivoluzionario, realizzarono cose pregevoli attraverso il volontariato. Altri con i loro malvissuti con una spregiudicatezza impressionante passarono da Mao a Berlusconi. Del resto – è sempre opportuno ricordarlo – le responsabilità sono sempre individuali.

In tanti sono passati per LC, vivendo ed affidando – alcuni per quasi un decennio, altri anche per pochi mesi – energie e speranze, comprese quelle di realizzazione personale, alla politica; a lungo hanno demandato – e creduto – alla militanza collettiva anche l'aspirazione alla felicità individuale. Questo resta un tratto importante sul quale varrebbe la pena ritornare. Ma la grande panacea della rivoluzione – spiega Cazzullo – «si stempera nella lontananza delle illusioni, molti di loro hanno maturato la consapevolezza che le lotte non hanno risolto e non risolveranno i loro problemi, che la questione esistenziale non potrà più essere delegata alla dimensione collettiva, al movimento, tanto meno a un partitino. Lc ha dato loro molto in termini di esperienze umane e relazioni sociali, ma ha imposto un ritardo nei percorsi di vita – lo studio, il lavoro, il matrimonio, i figli – che va colmato subito, qui e ora. Oltre che utopia e obiettivo, la rivoluzione era stata per qualcuno anche moratoria e alibi».

Com'è noto, dopo Rimini, alcuni militanti avvertono l'urgenza del presente, altri non ne sono consapevoli, convinti che Lotta Continua sarebbe vissuta ancora a lungo. La maggioranza la riterrà un'esperienza chiusa, continuando a leggere (o a scrivere) il quotidiano (che uscirà fino al 1982), seguendone le idee e i valori. Alcuni facendo politica (con i radicali di Pannella, con il Psi di Craxi, con i Verdi, ma anche con il sindacato e il Pci e poi con i Ds e la Margherita); qualcuno si ritirerà nel privato; qualcuno, soprattutto fra i più giovani, non si rassegnerà e si abbandonerà a derive personali che lo porteranno alla catastrofe del terrorismo o della droga.

Nel volume colpisce l'affermazione di Luigi Bobbio, leader di LC: «Noi volevamo fare la rivoluzione […] In realtà, un po' la stavamo facendo. È avvenuta una rivoluzione culturale […]. Ci piaceva molto una definizione di Marx del comunismo come movimento reale che distrugge lo stato di cose presente. La interpretavamo così: dovunque c'è movimento reale c'è comunismo, il comunismo non è un punto di arrivo velleitario, ma uno stato di fatto in cui la gente si trova, sta insieme, solidarizza, si batte: un corteo, un'occupazione. Non un'attesa messianica, ma lo svolgersi di un processo».

Rina Gagliardi ha scritto che Lotta Continua, più che un'organizzazione, era uno “stato d'animo”. Quella definizione è, per Bobbio, come «il riconoscimento della nostra ansia di non inventarci nulla, di star dentro ai problemi reali, e anche della nostra capacità di creare miti, compreso quello fondamentale, la spontaneità, il movimento».

In altri termini, occorre riconsiderare la grande carica di energia sociale emersa negli anni Settanta insieme alle vicende individuali dei numerosi protagonisti di quella stagione. Tutto ciò non si disperse nella riscoperta della vita privata, o peggio, nell'eroina o nell'ultima chiamata della lotta armata. Buona parte di tale energia favorì un impegno di tipo diverso, quello del «volontariato», rinunciando a praticare conflitti e a inseguire palingenesi e proiezioni universalizzanti. Si è parlato e scritto a lungo della stagione dei nuovi movimenti, come quelli per la pace, antinucleare o ambientalista e nelle nuove culture underground. Movimenti che innescarono e favorirono a velocizzare i processi di modernizzazione, culturale e civile, anche al di là delle loro reali intenzioni. Misero in moto la cosiddetta «spinta dal basso», un coacervo di pressioni, domande sociali, rivendicazioni che scossero l'azione del parlamento e dei governi che a un ritmo sempre più incessante si succedettero nel corso del decennio. In un periodo, in cui il parlamento dimostrò una capacità di iniziativa autonoma più elevata che in altri momenti. Attraverso quella che fu definita «dialettica positiva», «una forma alta di funzionamento della vita democratica», i movimenti sociali degli anni Sessanta e Settanta (con il loro intreccio di conflitti di sistema e di cittadinanza) avrebbero in tanti modi sollecitato ed integrato l'attività dei partiti, nonostante vi si ponessero in aperto antagonismo. Sicuramente i movimenti furono espressione di conflittualità. Nello stesso tempo condussero un ruolo decisivo per lo sviluppo di una cultura politica democratica e della cittadinanza in Italia. Indubbiamente gli anni Settanta furono il periodo della storia dell'Italia repubblicana nel quale si approvarono numerose riforme e cambiamenti negli apparati pubblici e nella legislazione. L'elenco è ampio e noto: l'attuazione delle Regioni, l'introduzione dell'istituto referendario, il divorzio, la riforma del diritto di famiglia, l'istituzione degli organi di governo collegiale della scuola (i decreti delegati), il riassetto della Rai e del sistema radiotelevisivo, la riforma del sistema carcerario, l'applicazione della cosiddetta «legge Basaglia» sugli istituti psichiatrici, l'obiezione di coscienza al servizio militare e l'istituzione del servizio civile, la riforma dei servizi segreti e delle forze armate, le norme sulla difesa del suolo e della qualità dell'acqua e dell'aria, la legge sull'equo canone per le case in affitto, l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, i consultori familiari, la legge sull'aborto.

Antonio Salvati

