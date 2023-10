La tragedia del Vajont, un monito anche per i nostri giorni

history 11 minuti di lettura

Il ricordo-testimonianza della sciagura del Vajont – avvenuta il 9 Ottobre 1963 – rende ancor più chiara la trasformazione che gli insediamenti umani hanno imposto al pianeta.

Infatti, è possibile riferirsi al crollo della diga del Vajont come ad uno dei primi effetti, in Italia, della deriva del cosiddetto “antropocene”, termine utilizzato agli inizi degli anni Ottanta dal biologo Eugene Filmore Stoermer, e diffuso nel 2000 dal premio Nobel per la chimica, Paul Jozef Crutzen, per descrivere la fase geologica successiva all'olocene, iniziata presumibilmente già nel 18° secolo con la la rivoluzione industriale e caratterizzata dai sostanziali e permanenti mutamenti ecosistemici e geologici prodotti da fattori antropogenici, la cui incidenza configura Homo sapiens come forza geologica in grado di interferire irreversibilmente nelle dinamiche ecosistemiche del pianeta, sospingendolo oltre i suoi limiti naturali.

Ricordare la tragedia, dunque, vuol dire anche prendere atto della deriva antropocenica che va arrestata quanto prima.

Il Vajont è un affluente di sinistra del Piave (14 km), nel quale si getta presso Logarone, comune della provincia di Belluno, al confine fra le due regioni del Nordest, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dopo aver scavato una profonda gola, forse la più bella delle Alpi, nei calcari. Le sue acque, alla fine degli anni 1950, furono sbarrate da una diga alta 262 metri dal fondo della forra, che creò un serbatoio di quasi 170 milioni di m3.

Il 9 Ottobre 1963 una frana, di alcuni milioni di metri cubi, si staccò improvvisamente dal sovrastante Monte Toc, precipitando nell'invaso; la diga resse all'urto, ma l'onda che così si generò – alle 22.39 – distrusse Longarone e diversi altri abitati dei comuni di Longarone, Erto e Casso, Castello Lavazzo, decine di paesi e borghi del fondovalle. Nella sciagura persero la vita circa 2000 persone, 1.500 i cadaveri recuperati), tra loro ben 487 di età inferiore a quindici anni.

É ormai accertato che dopo la costruzione della diga emerse che i versanti avevano caratteristiche morfologiche (incoerenza e fragilità) tali da non renderli adatti ad essere lambiti da un serbatoio idroelettrico, inoltre che, pur essendo a conoscenza della pericolosità, i Dirigenti dell'ente gestore coprirono con dolo i dati a disposizione, senza opposizione di vari Enti pubblici a carattere locale e nazionale in pieno periodo di nazionalizzazione elettrica, e infine che nella fase del collaudo dell'impianto vi furono altre colpevoli disattenzioni e negligenze [1].

Lunedì 9 Ottobre 2023, nel sessantesimo anniversario della tragedia, si è svolta in tutt'Italia VajontS 23 – una sorta di canovaccio gestita a piacere da comunità sociali e collettivi di spettacolo -, un'azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in almeno 150 teatri dalla Val d'Aosta e dall'Alto Adige alla Sicilia e al Salento, anche all'estero: quel che è accaduto, quel che potrebbe accadere.

Grandi attori e allievi delle scuole di teatro, teatri stabili e compagnie di teatro di ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale dei teatri e spettatori arruolati come lettori si sono riuniti nei posti più diversi, dai mitici noti grandi teatri metropolitani di Milano ai più piccoli teatri di provincia e in altri luoghi non specificamente deputati come scuole, chiese, centri civici, biblioteche, piazze di quartiere, dighe e centri parrocchiali. Ciascuno ha realizzato un proprio allestimento sulla base delle peculiarità del proprio territorio.

Questa iniziativa prende le mossa dall'attore Marco Paolini, che dello straziante racconto della tragedia, quasi trent'anni fa ne ha tratto l'orazione civica [2] che ha toccato l'Italia, e adesso vede coinvolgere giovani studenti e, a macchia d'olio, tanti gruppi di recitazione provare il “loro” Vajont, evitando l'oblio.

A sessant'anni dalla tragedia del Vajont, il 6 Ottobre 2023 è stato pubblicato da Fuoriscena (RCS MediaGroup S.p.A., Milano) «Mai più Vajont 1963/2023. Una storia che ci parla ancora», di Paolo Di Stefano e Riccardo Iacona, del quale è possibile riferire delle prime pagine dello scritto di Paolo Di Stefano.

«Sono passati sessant'anni di cronache, inchieste, interviste, servizi televisivi, documentari, rievocazioni, libri, film, rappresentazioni teatrali, eppure del disastro del Vajont, avvenuto la notte del 9 ottobre 1963, si continua ad avere un ricordo parziale e sbiadito. Si ricorda poco degli antefatti, di quel che accadde quella notte, delle conseguenze di quella catastrofe. La percezione del disastro da parte della comunità locale fu ovviamente (ed è) ben diversa dalla percezione che, attraverso la stampa e i media, ne ebbe (e ne ha ancora oggi) il Paese. È ciò che succede quasi sempre, specie in Italia, dopo le grandi tragedie collettive, nella fase del confronto su fatalità e colpe. Alla lunga la memoria interna delle vittime finisce per restare distante dalla «memoria degli altri», quella esterna: toccherà alla giustizia e poi semmai agli storici il compito di colmare il divario, cercando di stabilire (o almeno di avvicinarsi a) una verità. Ma non è raro che la prima, la giustizia, produca delusione, risentimento, rabbia, aggiungendo al dolore dei sopravvissuti un senso amaro di incomprensione e in definitiva di tradimento delle promesse di riparazione penale, morale (ed economica) del danno. Penso ad esempio alla catastrofe di Marcinelle dell'8 Agosto 1956, prima colossale tragedia della Repubblica italiana (anche se avvenuta fuori dai suoi confini), dove questi elementi continuano tutt'oggi a intrecciarsi, irrisolti, al punto da perpetuarsi nelle seconde e nelle terze generazioni.

Il disastro del Vajont, così come si è sviluppato transitando dalla cronaca alla storia, si presenta come un caso esemplare nei suoi vari passaggi: presagi di strage > strage > denunce e accuse di corresponsabilità alle autorità pubbliche > richiesta di giustizia da parte delle vittime > promessa di riparazione ai sopravvissuti e garanzia che un simile fatto non si ripeterà > iter lento e più o meno nebuloso dei processi > senso collettivo di ingiustizia e di impunità a futura memoria. Una catena di passaggi che si ripeteranno con implacabile regolarità per tante stragi e catastrofi « naturali» a venire. Si può affermare che il Vajont rappresenta insieme il capostipite e il più clamoroso degli eventi quasi-fotocopia che per tante ragioni hanno assunto dimensioni politiche. Con molteplici tratti peculiari che riguardano la messa in scena decisiva da parte dell'informazione, tra cronaca e commento, tra referto, partecipazione al dolore della gente e interpretazione, compresi i relativi rapporti, espliciti o impliciti, con il potere politico. Oltretutto, come si vedrà, la calamità bellunese dell'ottobre 1963 presenta un macroscopico e resistente esempio di oblio, di oscuramento o di rimozione che ha una evidente matrice sessista.

Dunque, poiché si continua a ricordare poco e male, conviene cominciare dai crudi fatti. Erano le 22.39 quando una frana mostruosa, 270 milioni di metri cubi di roccia e terra, precipitò dal Monte Toc nel bacino alpino formato dalla diga del Vajont, tra le più alte del mondo: nel cadere dentro l'invaso artificiale, la frana sollevò un'onda che scavalcò la diga e precipitando nel fondovalle cancellò cinque paesi, tra cui Longarone, e uccise 1917 persone. Con la gola secca e il cuore spezzato, lo scrittore bellunese Dino Buzzati, Venerdì 11 sul «Corriere della Sera», avrebbe illustrato la dinamica della catastrofe con un'immagine icastica destinata a diventare famosa: «Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi».

Giustizia senza rissa

Tre giorni dopo, il 13 ottobre, un editoriale in prima pagina sul «Corriere della Sera» , non firmato e perciò attribuibile al direttore Alfio Russo, sotto il titolo Giustizia senza rissa poneva diversi quesiti alla commissione d'inchiesta appena nominata dal governo. 1. Se l'esame idrogeologico durante la progettazione e la costruzione della diga « avvenne con sufficiente approfondimento». 2. Come e perché il collaudo dell'opera, disposto nel 1958, era ancora in corso. 3. Se erano stati disposti adeguati provvedimenti in seguito ai « movimenti franosi» che si erano palesati prima del crollo. 4. Se, nei giorni antecedenti al disastro, il regime del bacino rispettasse le garanzie di sicurezza richieste dai collaudatori. 5. Se le frane che pochi giorni prima avevano consigliato lo sgombero del comune di Erto, a monte della diga, « non fossero tali da imporre una eguale precauzione per il territorio a valle della diga ». Quest'ultimo quesito ne conteneva un altro: «Se i tecnici dell'esercizio abbiano informato le autorità dei fatti sottoposti al loro controllo e se le autorità, una volta avvertite, siano tempestivamente intervenute».

C'era tutto, in quelle domande così nette: in sintesi, l'esigenza di chiarire responsabilità pubbliche e responsabilità priva te, passate e recenti. Salvo poi precisare: « La legge e l'onestà, e l'amore della giustizia, vorrebbero che fino a quando l'inchiesta non sia stata conclusa, le accuse tacessero e si pensasse e si provvedesse a consolare i vivi, a comporre nelle tombe i morti, a riparare i danni tremendi della catastrofe. Uno Stato e una società civili s'inchinano dinanzi ai morti e si affratellano coi vivi. Poi viene la giustizia a riconoscere le eventuali responsabilità, i possibili errori, le colpe, e a punire». Russo esortava quindi a evitare il pregiudizio, se la prendeva con il «grido d'odio» contro lo Stato « inetto, corrotto, delinquente» lanciato dal Partito comunista all'indomani della sciagura, e inseriva quella condanna preventiva nell'antico costume italiano di leggere i disastri nazionali in chiave di speculazione politica ancora prima che le colpe eventuali venissero accertate.

Inequivocabile l'impronta politica dell'invocazione alla pietà, alla speranza e alla giustizia nel giorno in cui il capo dello Stato, Antonio Segni, in visita a Longarone con alcuni ministri, avrebbe reso omaggio ai morti e conforto ai vivi. Il timore era che si ripetesse ciò che era accaduto il giorno prima a Erto, dove il presidente del Consiglio Giovanni Leone, appena atterrato, era stato accolto al grido di «Assassini!» . I corpi già recuperati erano 1464, ma molti altri se ne sarebbero aggiunti nel tragico conteggio finale. Il « Corriere della Sera» aveva mandato tempestivamente sul posto della strage due inviati di punta come Egisto Corradi e Alberto Cavallari. E aveva chiesto a Buzzati un immediato commento, il cui titolo, Natura crudele, anticipava il suo punto di vista, del resto magnificamente inciso nella citata metafora del bicchiere: «Non è che si sia rotto il bicchiere, quindi non si può, come nel caso del Gleno, dare della bestia a chi l'ha costruito. Il bicchiere era fattto a regola d'arte, testimoniava della tenacia, del talento e del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro perfino dal lato estetico».

Lo scrittore ci metteva la commozione di chi apparteneva per nascita a quei luoghi, evocando nientemeno che Arp e Brancusi per esaltare la qualità artistica della diga, che aveva retto, a differenza di quella di Gleno che nel 1923 aveva ceduto miseramente. Soprattutto, Buzzati non esitava a scagionare a priori i progettisti e gli ingegneri [. . .]».

Giovanni Dursi

[1] Rif. a A 60 anni dalla tragedia del Vajont un'azione corale di teatro civile, V. Calzolaio, IL BO LIVE, Università di Padova, 4 Ottobre 2023.

[2] Marco Paolini, Il racconto del Vajont – Vajont 9 Ottobre '63. Link: Orazione civile [SPETTACOLO COMPLETO].

-----------------------------

-----------------------------

