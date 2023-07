La vecchia e la nuova Santo Stefano di Sessanio recuperate

history 10 minuti di lettura

Il nome Sextantio è di origine latina, indicava le sei miglia romane di distanza di questo antico pagus – piccolo agglomerato fuori dai confini – dal centro di Peltuinum nei pressi di Prata D'ansidonia e San Pio delle Camere (L'Aquila). Si trattava di un antico centro direzionale dei Vestini, antico popolo di quelle zone, importante per i traffici dell'epoca. Sorgeva nei pressi del Tratturo Magno o Tratturo Regio, il percorso più lungo ed importante dei pastori transumanti verso il tavoliere delle Puglie. Una autostrada dell'erba che nei pressi della Chiesa di Santa Maria dei Centurelli, poco più avanti di Peltuinum, si divideva in due tronconi, uno diretto a confinare la costa, l'altro che tagliava nella parte interna dell'Abruzzo. Il percorso di questa rete di strade larghe 111 metri – corrispondenti a 60 passi napoletani- dedicati alla pastorizia, confluiva alla dogana di Foggia in cui ancora oggi si conservano testi che riportano i numeri dei capi coinvolti in questa antica pratica. Era una forma di migrazione di greggi e pastori, ed aspiranti tali, attiva fin dalla preistoria che diffondeva sui percorsi beni ma anche commerci, narrazioni ed usanze del tempo.

Su quei ruderi si edificò Santo Stefano di Sessanio, intorno al 1200, un gioiello tutto in pietra calcarea che resiste malgrado tutto. La teoria sul nome Sextantio non è condivisa da tutti gli studiosi, alcuni attribuiscono ad altro insediamento l'origine. Sarebbe utile riuscire a recuperare per avere altre informazioni probanti, non è in ristampa ed è introvabile ma consultabile in qualche copia gelosamente custodita, un testo su Santo Stefano di Sessanio, il Borgo meraviglioso e la sua gente, di Don Giovanni Giallonardo, Sala editore. In questa pubblicazione l'autore fa chiarezza sul luogo d'origine di Sextantio che non è Peltuinum. Secondo quanto riportato nello stesso testo dallo storico aquilano e vescovo, Ludovico Antonio Antinori «[la] ricostruzione dell'antica rete viaria evidenzia che la distanza tra Sextantio e il piano di San Marco è di circa 8,6 chilometri pari a sei miglia romane. Dunque Sessanta ha riferimento al pagus di San Marco, il pagus che aveva maggior rilievo nel territorio che ci interessa».

Che l'influsso romano fosse disseminato in numerose vestigia non è certo una eccezione nel circondario di questa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e non solo per Peltuinum. La teoria sulle origini è rafforzata anche ad esempio dalla pianta ovoidale del borgo fortificato confinante di analoga origine di Castelvecchio Calvisio. Luoghi di cui la narrazione è anche necessaria per conservarne la memoria o per divulgare le attuali particolarissime iniziative che lo riguardano e che hanno segnato una direzione chiaramente turistica. Siamo nei pressi della bellissima Rocca di Calascio che deve anche la sua notorietà per aver ospitato riprese cinematografiche di un certo successo. Luoghi di evidente origine medioevale, martirizzate nel tempo da una economia difficile, direi eroica, legate ad un prodotto molto utile in quell'epoca, la lana carfagna, che ne definì il destino. La resistenza di quella lana, utilizzata per confezionare gli abiti dell'epoca, compreso i sai dei monaci e quelli dei militari, indusse Francesco de' Medici a mettere in piedi un florido commercio tra queste zone a ridosso del Tratturo Magno e Firenze dove la lana grezza veniva lavorata. Di quel periodo nel centro del borgo di Santo Stefano resta a simboleggiarlo come un emblema il nome della Torre di avvistamento detta appunto Medicea, restaurata dopo le vicende del sisma del 2009 che l'avevano distrutta quasi totalmente. Quel tipo di economia, che aveva conosciuto nel tempo periodi ad alterne fortune, aveva resistito malgrado le problematiche cui andavano incontro i pastori transumanti. Ad essa però era succeduto un periodo difficile che segnò la fine quasi totale della pastorizia di un tempo. Subentrò pesantemente in queste zone il fenomeno dell'emigrazione che generò l'abbandono di quei luoghi da tanti abitanti che scelsero di tentare nuovi percorsi in cerca di lavoro e condizioni di vita migliori. Viaggi verso il Canada soprattutto, eletto come meta per gli abitanti in fuga da Santo Stefano e dalla fame, mentre altri paesini del centro Abruzzo avevano rivolto il loro interesse verso gli Stati Uniti, in primis, Venezuela, Svizzera e Germania e finanche Australia e, sia pure in tono minore, in Argentina.

Dopo l'esodo degli emigranti, aveva pensato il terremoto a dare la connotazione a questi agglomerati di borghi bellissimi ma quasi disabitati, riducendo gli abitanti ad una sparuta minoranza che, malgrado tutto, resiste e si perpetua tenendo vive tradizioni e cultura, nel tentativo prezioso di ostacolare la perdita di memoria. A questa sparuta minoranza, ben oltre gli aspetti imprenditoriali senza i quali non si sopravviverebbe, ha pensato Daniel Elow Kihlgren a dare visibilità attuale ed un futuro già ben definito dando, con risorse proprie, concretezza ad un progetto turistico [1] che, anticipato anche dalla mente florida degli amministratori locali, non si era mai concretizzato.

Si tratta di una iniziativa che è anche storia e documento sperimentale per chi volesse fruirne per comprendere cosa è stata la vita per chi ci ha preceduto, seppur con piccolissime concessioni alla attuale sostenibilità economica che altrimenti non esisterebbe. Economia difficile si diceva in queste zone, legata ad una pastorizia molto florida un tempo ed oggi affidata al turismo grazie al recupero apportato da Daniel Elow Kilgren, un imprenditore dai sogni fervidi e sfidanti che, partendo da quanto realizzato a Santo Stefano, ha proseguito la sua impostazione con altre esperienze simili. Inoltre, viene riportato in un documento di presentazione consegnato all'ospite che la società, per statuto, ha deciso di devolvere all'Associazione Sextantio parte degli utili aziendali e dei ricavi derivati da iniziative culturali ed artistiche realizzate a S. Stefano di Sessanio. L'Associazione Sexstantio ha l'obiettivo di identificare il progetto più efficiente per combattere malattie ad alta mortalità e curabili a basso costo (sussistono malattie endemiche dall'esito infausto curabili con antibiotici al costo di qualche euro). Nel 2008 a tal fine si è dato il via ad un progetto pilota che ha garantito l'assicurazione sanitaria di base ad oltre 10.000 indigenti del Rwanda. Donando solo 3,5 euro si può assicurare accesso alle cure mediche di base ad una persona..

L'obiettivo raggiunto a Santo Stefano è stato sfidante. Il recupero dell'esistente senza che si sia concesso un solo metro cubo a nuove costruzioni, l'utilizzo degli stessi materiali riproposti nelle costruzioni dell'epoca, con materiali moderni evitati e la plastica bandita; solo qualche piccola concessione nelle finiture tipo le vasche di design o la rubinetteria per dotare i locali dei servizi igienici necessari all'ospite visto che al tempo non erano disponibili. Anche gli arredi sono tutti d'epoca, magari qualcuno di provenienza da altre zone come ad esempio un soffitto a cassettoni non proprio tipico della zona, come si racconta, ma influenza minima tollerabilissima. L'impatto è comunque da immersione o tuffo nelle atmosfere di almeno 200 anni addietro. Le chiavi di ingresso nelle abitazioni diffuse sono sempre le stesse, enormi, di un tempo. Mura, camini, fornacelle e pavimenti, lo scalandrone cigolante per accedere alla zona notte soppalcata ripidissima, della quale non potresti fruire senza l'aiuto di un robusto mancorrente in ferro battuto. Tutto come una volta e di una volta. Letto rialzato rigorosamente, con durissimo materasso in lana grezza su tavolaccio sul quale per accedervi occorre aiutarsi attraverso l'uso di una pedana rialzata. Arredi ed utensili nelle stanze come i tricicli o le culle per bimbi di un tempo. Le coperte di lana, realizzate per dotarne i letti, provengono dalla realizzazione utilizzante un vecchio telaio che è in bella mostra in un locale attiguo alla reception. E lo spazzolino da denti offerto agli ospiti è a manico di legno, il sapone per gli ospiti nella dotazione del lavandino proviene dalle stesse antiche tecniche di preparazione. Insomma una realizzazione che ha il sapore di una attività museale che ha solo la necessità di essere vissuta per essere compresa appieno.

Durante la nostra visita ne abbiamo parlato con un residente, innamorato della sua Santo Stefano, rimasto insieme ad un altro centinaio di persone, ad abitare e vivere le loro origini. Lo abbiamo incontrato durante l'abituale passeggiata insieme al suo cane bianco, preceduto dalla sua fama di persona competente che si era guadagnato fin dai tempi dell'Istituto Tecnico. Giudizi positivi sulla sua persona che da studente non lo hanno più abbandonato e che si sono rafforzati negli anni in cui i suoi concittadini lo hanno voluto e confermato apprezzato sindaco, ancora adesso molto stimato con i mandati amministrativi conclusi da tempo. È conoscitore nei dettagli della storia del centro, ne ha condiviso le idee da amministratore illuminato che aveva intuito insieme ad altri che il futuro poteva essere rappresentato dal turismo sostenibile. Ha vissuto direttamente l'evolversi di Sextantio del quale è favorevolmente impressionato sia qualitativamente che per l'indotto e la vita rinnovata che ha raggiunto il borgo ben oltre all'albergo diffuso. Ha potuto confermare l'iniziativa come goduta di soli fondi privati se si eccettua, probabilmente, qualche somma che dovrà ancora riguardare la ricostruzione post sisma 2009. Investimenti provenienti dal patrimonio familiare dell'imprenditore che ha dovuto coinvolgere qualche istituto bancario e ha dovuto far ricorso alle risorse provenienti dalle vendite di beni di famiglia. Confermato insomma anche quanto Jessica e Matteo, nell'illustrare l'albergo diffuso, la sua storia e le attività con le loro particolarità, ci dicono, non nascondendo l'entusiasmo per fare parte di un progetto così particolare e dalle finalità etiche così lontane dalle ricerche esasperate di profitti. Ed anche raro in Abruzzo, da sempre in lotta contro la disoccupazione, la sua emancipazione e la divulgazione delle sue bellezze. Si vedrà se Sextantio significherà aver trovato l'equilibrio tra l'impresa ed i profitti senza i quali però non esisterebbe neanche la generosità attiva di cui abbiamo saputo.

Il progetto di Sextantio e di Daniel Kihlgren ha indubbiamente raccolto consensi internazionali che lo ha identificato come una innovazione nel settore della ospitalità [2].

Ha un reale merito storico, quello di far provare, a chi non le ha conosciute direttamente le comodità di un tempo. Ha il pregio di ricordare da dove veniamo e, la “scomodità” sperimentata nell'essere ospiti di Sextantio, ha finalità didattiche come difficilmente un testo potrebbe meglio illustrare. Come quando si sperimenta, appunto!

Emidio Maria Di Loreto

-----------------------------

-----------------------------

