La verità secondo Maureen K. di Jean-Paul Salomé

history 4 minuti di lettura

La vicenda di La Syndicaliste, tradotta nel kafkiano La verità secondo Maureen K. (2022), ossia la storia di Maureen Kearney, di origine irlandese, è realmente accaduta, proprio come nel cinema “civile” dei bei tempi andati: rappresentante sindacale della CFDT e segretaria del comitato aziendale europeo di Areva, una multinazionale francese del nucleare, apprende da un informatore l'esistenza di trattative segrete tra EDF, Areva e la cinese CGNPC che, tramite intermediari commerciali, consentirebbero trasferimenti di tecnologia nucleare. Questo traffico occulto comporterebbe la perdita del lavoro per 50 000 operai di Areva, quindi Maureen decide di denunciarlo. Iniziano le inquietanti minacce telefoniche ma la donna tiene duro e riesce ad essere ascoltata dal ministro dell'economia Montebourg. Proprio il 17 dicembre 2012, però, giorno dell'incontro col presidente François Hollande, Maureen subisce un'aggressione brutale in casa sua, dove uno sconosciuto la lega, le nasconde la testa con un cappuccio, le incide sul ventre una “A” col coltello e le infila nella vagina il manico di un coltello. Dopo averla messa sotto protezione, la polizia comincia via via a credere sempre meno alla sua versione dei fatti…

Forte e fragile, sola e determinata, Maureen Kearney è un ruolo in oro per Isabelle Huppert, l'unica attrice al mondo che a 70 anni può interpretare senza alcun problema personaggi con trent'anni di meno e soprattutto infonde loro un mélange complesso di connotati contrastanti, un'energia non univoca, che ha i suoi cedimenti ma che la sprona a tirare dritto. A differenza de La Padrina (2020), il precedente film dove Jean-Paul Salomé dirigeva la grande attrice francese, qui non siamo in una commedia ma in una tragedia di ordinaria amministrazione. L'ordinaria amministrazione del cinismo criminale delle multinazionali, dei loro traffici siglati sulla pelle dei dipendenti e delle reazioni tentacolari e mafiose contro chi può rappresentare un ostacolo se non un pericolo.

Il clima plumbeo, minaccioso che avvolge un personaggio solo contro un potere più grande di lui, è evocato con grande efficacia dal film, evitando qualsiasi trionfalismo e manicheismo (l'avversario diretto di Maureen, l'amministratore delegato Luc Oursel/Yvan Attal è anche più fragile di lei, esposto a nevrosi e a frustrazioni, che lo fanno esplodere talvolta in modo inconsulto).

Noir “politico”, La verità secondo Maureen K. è affilato e teso fino alla fine e riesce a fare sentire la pressione che sta schiacciando la protagonista, rendendo aleatoria e dubbia persino la veridicità della sua aggressione, proprio nei momenti in cui perfino lei sembra dubitarne. Il fulcro del film, dall'inizio alla fine, è l'elemento umano che resiste e lotta in un quadro degradato e corrotto.

Roberto Chiesi

La verità secondo Maureen K.

Titolo originale: La Syndicaliste

Lingua originale: francese, inglese, ungherese

Paese di produzione: Francia, Germania

Anno: 2022

Durata: 122'

Rapporto: 1:2,35

Suomo: 5.1

Regia: Jean-Paul Salomé

Soggetto: Caroline Michel-Aguirre, La Syndacaliste, Paris, Stock, 2019

Sceneggiatura: Jean-Paul Salomé, Fadette Drouard

Produttore: Bertrand Faivre

Casa di produzione: Le Bureau, Heimatfilm, France 2 Cinéma, Les Films du Camélia, Restons Groupés Productions

Distribuzione in italiano: I Wonder Pictures

Fotografia: Julien Hirsch

Montaggio: Valérie Deseine, Aïn Varet

Musiche: Bruno Coulais

Scenografia: Françoise Dupertuis

Costumi: Marité Coutard

Interpreti e personaggi

Isabelle Huppert: Maureen Kearney

Grégory Gadebois: Gilles Hugo

François-Xavier Demaison: Jean-Pierre Bachmann

Pierre Deladonchamps: sergente Brémont

Alexandra Maria Lara: Julie

Gilles Cohen: Hervé Temime

Marina Foïs: Anne Lauvergeon

Yvan Attal: Luc Oursel

Christophe Paou: Arnaud Montebourg

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie