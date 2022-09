L’aborto in Liguria e Fratelli d’Italia

history 1 minuti di lettura

Consiglio regionale della Liguria: si vota un ordine del giorno proposto dal Partito democratico che impegna la Giunta ad assicurare il pieno diritto all’aborto. Fratelli d’Italia non lo vota. L’ordine del giorno passa con 21 voti favorevoli incluso quello del presidente della Regione, Giovanni Toti. Oltre ai voti dei consiglieri di Fratelli d’Italia sono mancati quelli di un consigliere assente della Lega e del capogruppo della lista Toti uscito dall’aula al momento della votazione. Nel 2020 in Liguria – nei reparti di ostetricia e di ginecologia – il 52% dei medici (64,6% in Italia), il 32,8% degli anestesisti e il 21,8& del personale non medico sono obiettori di coscienza. Il diritto all’aborto in Italia continua a non essere assicurato come dovuto. Il documento approvato impegna l’esecutivo ligure a consolidare le garanzie previste dalla legge 194 alle donne e di “sostenere nelle sedi più opportune la richiesta del Parlamento europeo di inserire il diritto all’aborto legale e sicuro nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.

