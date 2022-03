history 4 minuti di lettura

Esordiamo con il dire che per coerenza al teatro dell’ assurdo dovrebbe corrispondere la recensione dell’assurdo, ma nel raccontare un classico come “Le sedie” di Eugéne Ionesco interpretato da due professionisti del palcoscenico del calibro di Federica Fracassi e Michele Di Mauro sarebbe meglio evitare di definire questa pièce teatrale come “beckettiana” termine abusato , equivocato e ingiusto nel confronti di un drammaturgo di razza quale è stato il franco-rumeno Eugéne Ionesco.

Colpisce subito la scenografia di Nicolas Bovery che accoglie lo spettatore a sipario aperto, nessun dubbio di cosa si stia per vedere. Se non avessimo la drammaturgia di Ionesco a farci da guida e dovessimo indovinare la provenienza dei due vecchi coniugi sembrerebbero due clown di un circo naufragato sull’isola mezzo secolo prima che nessuno è mai andato a salvare. Il contesto è una grande vecchia stanza, che richiama in egual modo il deposito di un rigattiere o un’area industriale post apocalittica che accoglie un cumulo di sedie di fogge e stili diversi su un pavimento inclinato verso la platea, un’ unica finestra guarda su un cielo il cui cambio di colore suggerisce quale sia il momento del giorno in cui ci troviamo. La coppia di anziani con un’andatura caracollante si muove in quest’ambiente che fa da cornice al proprio mondo immaginario. I due vecchi sono una coppia di marinai di lungo corso nel mare del loro amore che, con i volti resi simili a maschere dalla biacca, interagendo svelano quale sia la natura profonda del sentimento che li unisce; una tenerezza molto lontana dall’ideale di amore romantico della letteratura, nulla di glamour nella vita di questa coppia, ma un tempo trascorso che porta ad avere maturato una serie di rimpianti per ciò che professionalmente e socialmente non si è raggiunto: “saresti potuto diventare maresciallo scelto con le tue capacità invece sei rimasto maresciallo di alloggio cioè portinaio“, piccoli autoinganni che li aiutano ad abbellire la loro vuota e silenziosa esistenza, deliri figli della solitudine che li portano ad avere ricordi differenti sugli eventi passati. Essi sono vite solitarie che non hanno costruito con altri individui legami sociali, eppure di quei legami i due sentono un disperato bisogno per poter disegnare le coordinate del loro esistere in questo mondo senza dissolversi. Le loro menti proiettano e materializzano ciò di cui hanno bisogno: una serie di ospiti immaginari che giungono alla loro porta per prendere parte ad una riunione dove finalmente i due acquisiscono il ruolo di re e regina della festa, una festa che si rivela essere per lo spettatore solo un farsa tragica. Un oratore pare atteso per rivelare qualcosa in questo consesso, ma che cosa dovrebbe mai rivelare rimane un interrogativo senza risposta, quello che viene invece rivelato è il grande vuoto e l’angoscia della solitudine che accompagna la vita dei due vecchi coniugi.

Il cuore della rappresentazione di Le sedie è il legame che giustifica l’esistenza di queste due tenere anime, sono come gemelli siamesi dove l’uno non potrebbe sopravvivere alla morte dell’altro e infatti i due si gettano insieme dall’unica finestra.

Federica Fracassi riesce ad essere come sempre sontuosa nelle sue interpretazione e “la vecchia” di Ionesco non fa eccezione , Michele Di Mauro interpreta in scena un marito di pari livello, i due danno vita ad un registro interpretativo armonico ed efficace. C’è qualcosa di felliniano nell’impronta che Valerio Binasco dona a questa farsa tragica, un modo di rappresentare l’innocenza degli ultimi senza che al loro rimpianto e desolazione venga associata l’altra faccia della medaglia del risentimento e dall’invidia.

Adelaide Cacace

Teatro Carcano – Milano

fino al 20 marzo 2022

Le Sedie

di Eugène Ionesco

traduzione Gian Renzo Morteo

durata 80 minuti

con Michele Di Mauro e Federica Fracassi

regia Valerio Binasco

scene e luci Nicolas Bovey

costumi Alessio Rosati

musiche Paolo Spaccamonti

assistente regia Giordana Faggiano

assistente scene Nathalie Deana

