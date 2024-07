L’editing genetico da Crispr a bridge editing

Quando nel 2020 scrivemmo che Crispr stava già cambiando la vita per molti, non pensavamo lo avrebbe fatto in modo così veloce e diffuso ed in modo da sconvolgere il mondo dell'ingegneria genetica. Figuriamoci poi il dover supporre che tecniche più evolute, come la nuova cosiddetta bridge editing, si ponga come possibilità futura di modificare sequenze geniche più grandi di quelle aggredibili grazie a Crispr.

La sofisticata tecnica della cosiddetta, forbice molecolare, seppur considerata di facile comprensione per le riparazioni/modifiche che avrebbe potuto garantire sul materiale genetico, avrebbe dovuto riguardare anche un rigoroso approccio etico. E tale è stato quando nel 2018, dopo l'avvenuto annuncio nel 2012 della metodica su Science, si scatenò l'inevitabile presa di posizione etica della Scienza sull'avvenuta modifica, grazie all'editing genetico, per le nuove nascite come fu per le gemelline cinesi Lulu e Nana. Nel 2018 si dette notizie di modifiche grazie a Crispr utilizzato da He Jiankui nelle strutture della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, che annunciò la nascita di gemelle cinesi a cui era stato disattivato un gene per renderle immuni dall'infezione da HIV [1]. L'anno successivo, nel 2019, su Victoria Gray, all'interno di uno studio clinico per l'anemia falciforme, fu la volta del primo trattamento su essere umano grazie a Crispr. A strettissimo giro, pure come testimonianza di un percorso velocissimo di una tecnica rivoluzionaria ed in sviluppo non solo in sanità, è giunta la notizia dell'avvenuta prima approvazione al mondo per una terapia basata sull'editing genomico. È accaduto nel Regno Unito dove la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), ha approvato Casgevy, una terapia sviluppata da Vertex Pharmaceutical e Crispr Therapeutics per contrastare anemia falciforme e beta talassemia. Immediatamente dopo anche Stati Uniti ed Europa hanno adottato un analogo provvedimento seppur come autorizzazione condizionata, cioè quella che viene riservata a farmaci con dati clinici ancora da completare ma in grado di garantire terapie necessarie per aiutare quando si è di fronte a esigenze di medicina altrimenti insoddisfatte. Sulle autorizzazioni, inoltre, incombe anche la spada di Damocle della sostenibilità economica che indirizza gli iter quando i costi risultano eccessivi e comunque giudicati insostenibili dal sistema attuale. Certamente su questi aspetti andrebbe cercato un compromesso che permetta, a chi sfortunatamente fosse nella condizione di doverne fruire, di poterlo fare ugualmente senza che si subisca l'insulto del prezzo da sostenere. Crispr é adesso utilizzato in studi su malattie rare, oncologia, vaccini, farmacologia, ma anche in agricoltura e comunque dove con la ricerca ci sia la necessità di modificare una sequenza nucleotidica. Inoltre il prezzo delle terapie non risulta ancora noto mentre sono ancora in corso altre valutazioni e sperimentazioni. Certamente il percorso della tecnica, detta banalmente di taglia e cuci, oppure di nano cesoia molecolare, cioè di una forbice molecolare in grado di tagliare grazie ad una endonucleasi la sequenza sulla quale voler intervenire, è stato velocissimo ed ha conseguito in questi anni sviluppi inimmaginabili ma è anche vero che il processo non è mica giunto al punto finale. Si sono sviluppate anche ulteriori aggiornamenti che aprono il campo a successivi miglioramenti o presunti tali. Marta Russo su Wired scrive di una nuova tecnica di editing ancora più potente di Crispr [2].

Il lavoro sul sistema di bridge editing è stato pubblicato da Nature [3] e significa dal nome una prospettiva che evita tagli come Crispr ma ha una funzione di collegamento proprio come un ponte che consentirebbe di operare cambiamenti sul genoma molto più grandi di quelli consentiti da Crispr. Lo annuncia Patrick Hsu, dell'Arc institute della California. L'ipotesi formulata però è tuttora in dubbio sulla possibilità che funzioni sulle cellule umane poiché attualmente vi sono solo prove eseguite con successo su cellule batteriche ed in provetta. Gli autori hanno spiegato di aver fatto uso invece che di una endonucleasi guidata da RNA, di due anelli di cui uno inserito nella sequenza di DNA da inserire e l'altro nella sequenza dove deve avvenire l'inserzione. Una inserzione ponte cioè, e definita come la prima ad essere attivata a molecola guida bi specifica. Gli anelli di RNA sono gestiti indipendentemente, la qualcosa consente di legare qualsiasi coppia di sequenze nucleotidiche. Insomma una metodica che potrebbe rendere prezioso il suo utilizzo teorico attraverso il quale si possa pensare di invertire, aggiungere o eliminare pezzi di sequenze geniche di qualsiasi dimensione. Quel che comunque desta eticamente perplessità e sicuramente la necessita di accorgimenti adatti a garantire un uso corretto delle finalità metodologiche. Come asserisce l'autore, se fosse realizzabile attraverso il bridge editing, l'inserire geni, sostituirli, potrebbe essere possibile quindi rimodellare genomi di animali e piante. Un qualche spavento, o almeno situazione di inquietudine per un uso pericoloso, questo lo arreca soprattutto se venisse a mancare un approccio etico ancora più rigoroso che dovrà essere applicato più fedelmente per le caratteristiche del bridge editing.

Emidio Maria Di Loreto

