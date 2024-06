L’educazione ai sentimenti: ce ne parla Mara Fortuna de La principessa azzurra

Da un po' di anni oramai si discute della necessità di introdurre l'educazione ai sentimenti nelle scuole e questa istanza assume la connotazione dell'urgenza quando si verificano fatti di cronaca violenti che vedono protagonisti i giovani e i giovanissimi, anche dell'età della scuola dell'obbligo. Negli ultimi tempi è stata proposta l'introduzione di una apposita sezione nella programmazione scolastica. Come sempre accade in Italia, soprattutto quando l'argomento è la scuola, ognuno si sente in diritto di dire la sua, senza troppo riguardo per la propria competenza nella materia.

Si è ritenuto perciò utile acquisire l'opinione di qualcuno che vanta un'esperienza di lungo corso sull'argomento, occupandosene da diversi anni, si tratta di Mara Fortuna, docente, scrittrice, pubblicista e attivista che viene qui intervistata nella veste di presidente dell'Associazione di Promozione Sociale La principessa azzurra.

La principessa azzurra nasce da un progetto scolastico che partendo dal Liceo Scientifico Mercalli, un'eccellenza didattica nel capoluogo campano, ha fatto rete tra le scuole, viaggiando attraverso quel tessuto connettivo che lega da sempre i docenti motivati, i quali, tra le mille difficoltà della scuola italiana, sembrano riconoscersi al primo sguardo.

Visitando il sito della principessa azzurra si coglie immediatamente una cosa: ci sono poche parole. Si fanno poche chiacchiere e questo a testimonianza del fatto che l'educazione ai sentimenti deve basarsi su contenuti esperienziali. I sentimenti devono essere sentiti, è inutile parlarci attorno. I prodotti di questo lavoro sono laboratori, giochi didattici, proposte di attività.

Il nome dell'associazione fa subito comprendere il rifiuto statutario della differenza di genere, la principessa azzurra è la donna che da sola si cava d'impiccio. A seguire questa istanza primigenia viene la lotta al bullismo, come elemento consequenziale perché il sessismo, come il bullismo, ha origine da una identica volontà di sopraffazione del debole.

Vogliamo raccontare questa realtà con le parole della Presidente, in primo luogo, mi viene da chiederle Presidente o Presidentessa e perché se c'è stata una scelta terminologica?

A me piace la presidente perché è termine corretto e pulito. Presidentessa anche va bene, quello che proprio non va è il presidente se si è donne.

Come nasce il progetto della Principessa Azzurra e come si è trasformato in un'APS.

È nato come un progetto su più scuole, ormai più di dieci anni fa. Aveva come scuola principale il liceo Mercalli e avevano aderito anche le scuole secondarie di primo grado del territorio, un paio di superiori ed eravamo collegati con la Municipalità, la ASL, la Pubblica Sicurezza. Insomma si era pensato di creare un laboratorio allargato che lavorasse sui temi della prevenzione della violenza di genere, avvalendoci anche del supporto delle altre istituzioni, in modo da dare agli studenti e alle studentesse una visione a tutto tondo del problema. Volevamo coniugare l'informazione (fornire tutti gli strumenti utili, dalle nozioni di base ai numeri di emergenza, ai riferimenti dei centri di ascolto e dei centri antiviolenza) con la formazione, cioè studio di materiali specifici collegati ai curriculi disciplinari, riflessione e rielaborazione della propria esperienza. Poi il progetto è cresciuto e fondare l'associazione è stata un'evoluzione naturale. Siamo sempre molto legate alle scuole dove è nata l'idea, ma ci rivolgiamo a tutta la città, a una platea virtualmente illimitata e non solo scolastica.

Ci parla del calendario della Principessa azzurra e di quali sono i criteri di selezione delle donne menzionate nei dodici mesi dell'anno?

Il calendario è un prodotto collettivo. Ogni anno un gruppo di docenti dà la propria disponibilità e propone una o più figure femminili sulle quali desidera lavorare. Si tratta di donne che appartengono a campi diversissimi, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla politica, per fare qualche esempio. Ciascuna docente fornisce poi la scheda che compare sul calendario: cenni biografici, suggerimenti per un eventuale lavoro interdisciplinare e soprattutto quello che è la nostra specificità: le attività di educazione ai sentimenti. La scheda è molto sintetica, ma il lavoro che fa l'insegnante che la produce è un lavoro di ricerca, spesso di lunghe letture, per selezionare poi i punti più adatti alle nostre proposte ed elaborare le relative attività di educazione ai sentimenti.

La tombola della Principessa Azzurra invece menziona ben 90 donne di ogni campo dello scibile umano. Quanto è importante mettere in evidenza la presenza di donne nel mondo STEM, considerato tradizionalmente maschile?

Importantissimo. Nonostante tutto le materie STEM sono ancora considerate un ambito “naturalmente” più adatto ai maschi, quindi fornire continuamente esempi di donne che hanno brillato in questi campi, sottolineare i tanti casi di “effetto Matilda”, cioè i casi in cui il lavoro di ricerca compiuto da una donna è stato sottovalutato, sottocitato o addirittura attribuito a un uomo, aiuta a modificare questo pregiudizio che ancora resiste (insieme a tanti altri).

Vuole raccontarci il collegamento tra bullismo e sessismo, anche considerando che purtroppo il primo è perpetrato anche da donne?

Il discorso è complesso, tenterò di spiegare in breve. Il bullismo è un comportamento aggressivo verso qualcuno o qualcuna che è individuato come “debole”. La forza del bullo deriva dal consenso/ammirazione che lo circonda, spesso dall'essere in gruppo. La vittima, chi diventa tale, è debole per molteplici motivi: caratteristiche fisiche e sociali, isolamento, genere e sessualità, “diversità”. La donna è vittima designata in una miriade di situazioni perché la cultura patriarcale in cui ancora siamo immersi la vede come “altra” (ricordiamo la lezione di Simon de Beauvoir), è tollerata solo se sottomessa, inscritta nei binari previsti per lei. È la diversa per definizione. La stessa cultura patriarcale alimenta la logica del branco, che non si esercita solo nei confronti delle donne, ma anche ad esempio nei confronti di immigrati, barboni, compagni “diversi”. Le donne (ragazze o bambine non importa l'età) possono, e spesso e in molti casi purtroppo accade, assumere la mentalità patriarcale. Infatti il nascere donna non significa necessariamente essere consapevoli delle discriminazioni di genere e contrastarle. Le baby gang al femminile sono formate da ragazze che assumono gli stessi identici disvalori dei bulli ed esercitano violenza nei confronti dei soggetti che identificano come deboli, ragazze come loro e non solo. Contrastare la discriminazione di genere significa contrastare la cultura patriarcale, quindi anche il mito della forza, della sopraffazione del diverso. Se si contrasta la discriminazione di genere è naturale contrastare anche il bullismo che ne è figlio.

Qual è il suo pensiero rispetto all'educazione ai sentimenti come materia scolastica?

L'educazione ai sentimenti non è una materia scolastica e non può esserlo, è una stupidaggine. Mi spiego. Educare ai sentimenti significa fondamentalmente favorire l'emergere delle emozioni, prenderne coscienza, imparare a raccontarle e a condividerle per diventare persone in grado di elaborare sentimenti e imparare allo stesso tempo la solidarietà, riconoscendo negli altri le stesse difficoltà e incertezze che ci abitano. Per fare questo c'è bisogno di creare un ambiente sereno, accogliente e privo di giudizio. Non si tratta di studiare qualcosa e tantomeno di essere valutati in alcun modo. Non si tratta di imparare dei contenuti o sviluppare competenze valutabili. Né esistono persone che possono “insegnare” l'educazione ai sentimenti, esistono solo persone che vedendone la necessità si adoperano per sviluppare pratiche adatte, si mettono in gioco in prima persona per prendere coscienza a loro volta delle proprie specificità emotive ed esperienziali.

Quali sono i rispettivi ruoli della scuola e della famiglia nell'educazione sentimentale?

Sono entrambe fondamentali e ovviamente, come lungo tutto il percorso formativo, dovrebbero collaborare. In famiglia si impara tutto: l'amore di solito si apprende dalla madre e poi come si sta in una relazione è cosa che si sviluppa tra le mura domestiche, le relazioni tra i generi si imparano vivendo quotidianamente con i genitori, con la famiglia, fratelli e sorelle se ci sono. La scuola rappresenta fin da subito il mondo con cui rapportarsi, gli amici da conquistare, l'amore, anche. Purtroppo né la famiglia né la scuola sono attrezzati per questo compito. In tante famiglie ancora ai figli maschi si permette di tutto e alle femmine si chiede di rifare i letti, né alla scuola, sempre più oberata da responsabilità e carichi burocratici, si è mai data l'opportunità di sviluppare competenze in questo campo. Anzi puntare ad una formazione di qualità, individuare standard alti di conoscenze e competenze (cosa giustissima) per alcuni si traduce nel negare l'importanza dell'educazione ai sentimenti e addirittura negare che questa cosa sia compito della scuola. Come se fossero in alternativa.

Stefania Squillante

per saperne di più

scrivere a laprincipessazzurra@gmail.com

o visitare

https://www.facebook.com/laprincipessazzurra/

https://www.instagram.com/la_principessa_azzurra/

www.laprincipessazzurra.com

