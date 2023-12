Da Sbilanciamoci! una Legge di Bilancio radicalmente alternativa

history 10 minuti di lettura

Il governo Meloni con gli ultimi passaggi parlamentari (brevi e con un ruolo dimezzato del legislativo) e nel mezzo di critiche specie sul fronte sindacale sta ultimando l'approvazione della Legge di Bilancio 2024. Una legge che, come quelle precedenti, non darà una svolta ad un equo sviluppo sociale ed economico in linea con la sostenibilità ambientale.

Spesso negli anni passati si è anche giustificata l'assenza di interventi risolutivi – con il ritornello risorse insufficienti o di vincoli di bilancio – sulla sanità pubblica, istruzione, difesa del territorio, transizione ecologica e via narrando. E a proposito delle risorse insufficienti un altro mantra che va avanti da decenni è quello di un sistema fiscale oppressivo che non consente ri ragionare sulle tasse. Come spiega Stefano De Fazi sul Il Fatto quotidiano, «in effetti, l'incidenza della tassazione sul Pil in Italia è al 43% e in poche nazioni al mondo è più elevata. […]. Tuttavia, questa visione non tiene conto di come la pressione fiscale è ripartita. Spinge la narrativa di cittadini italiani tutti ugualmente tartassati dal fisco che non possono essere spremuti ulteriormente. In realtà, la situazione è ben diversa e vede il lavoratore comune pagare ingenti somme al fisco, mentre chi gode di rendite di natura finanziaria o immobiliare pagare percentuali bassissime sui suoi guadagni. Per questo quando si parla di legge di bilancio, la domanda da cui partire sarebbe come reperire le risorse necessarie per finanziare i servizi che vogliamo lo stato garantisca e non come allocare le poche risorse che allo stato attuale sono disponibili» [1].

Un esteso gruppo di studiose e studiosi [2] hanno anche quest'anno elaborato – in maniera completamente autofinanziata – la legge di bilancio di Sbilanciamoci! «radicalmente alternativa a quella del Governo Meloni, senza nessun ulteriore peso sui conti pubblici. Una manovra a saldo zero». In totale si tratta di 84 «proposte specifiche e dettagliate per una manovra complessiva di oltre 46 miliardi di euro», senza nessun aggravamento sul debito italiano.

Nell'introduzione del Rapporto Sbilanciamoci! 2024 [3] si legge uno dei diversi commenti alla manovra del governo sia in generale che rispetto alle entrate e alle spese. Il commento, anche se redatto qualche giorno addietro – non muta la sostanza di una critica profonda fin dal quadro economico di riferimento come il PIL previsto a +1,2% sopra quello indicato da altre istituzioni e organismi. Si precisa che «dalla Legge di Bilancio emerge il taglio lineare della spesa dei ministeri e della pubblica amministrazione (10 mld entro il 2026); emerge l'assenza di una qualsiasi idea di riforma della previdenza pubblica da cui si attendono risparmi importanti; emerge l'idea di un mercato piegato solo e unicamente sulle piccole imprese che con il passare degli anni hanno indebolito il tessuto economico nazionale; emerge l'assenza di una qualsiasi strategia per affrontare il problema dei problemi: la demografia. Senza una adeguata crescita della popolazione, soprattutto in età lavorativa, il Paese e probabilmente tutta l'Europa sono condannate alla decadenza».

Sul contenuto del Rapporto Sbilanciamoci! ci fermeremo su alcuni punti che, a nostro avviso, rappresentano i cardini di una manovra di senso contrario a quella che si sta approvando e di quelle approvate negli anni passati. È sul fronte delle entrate la prima inversione di marcia da innescare chiudendo le stagioni di un appiattimento del sistema retributivo che non ha fato altro che sostenere le disuguaglianze favorendo la parte più ricca del paese. Si tratta di «potenziare la progressività aumentando il numero di scaglioni in modo da poter alleggerire il carico fiscale delle fasce di reddito più basse. Sul fronte della tassazione della ricchezza, risulta ormai improrogabile l'introduzione di una tassazione patrimoniale progressiva che vada a colpire i patrimoni milionari (superiori al milione di euro) e le successioni dei grandi patrimoni, andando a incidere sulla trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze. Infine, occorre delineare una vera tassazione delle rendite finanziarie per colpire le attività altamente speculative e rimettere al centro l'economia reale» [pag.9].

L'imposta sulle grandi ricchezze, a partire da un milione di euro, genererebbe 24 miliardi di euro di entrata aggiuntiva, mentre sulle rendite finanziarie (redditi da capitale e plusvalenze) che attualmente sono tassate al 26% dovrebbero, secondo gli estensori della contromanovra, essere inseriti nella dichiarazione IRPEF e genereranno maggiori entrate per 3,7 miliardi di euro. Ci sono poi, sempre sul fronte delle nuove entrate le imposte di successione che porterebbero 1,969 miliardi e una maggiore progressività dell'IRPEF sulle classi alte di reddito che genererebbe 2,8 miliardi aggiuntivi.

Altri 5,1 miliardi si possono recuperare da una serie di tagli connessi alle spese di Difesa, dando oltremodo una configurazione “pacifista” al bilancio dello Stato dove invece, con la Legge di Bilancio del Governo Meloni «nel 2024 per la prima volta l'Italia destinerà una cifra di circa 10 miliardi di euro agli investimenti sugli armamenti» [pag. 34]. I risparmi si possono ottenere grazie alla riduzione del personale della Difesa (600 milioni), al taglio dei programmi militari finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (1,250 miliardi), al taglio delle acquisizioni di nuovi sistemi d'arma (2,5 miliardi) e alla drastica riduzione delle missioni militari per 750 milioni. Risorse finanziarie destinate alla riconversione dell'industria a produzione militare, alla valorizzazione territoriale liberata dalle servitù militari, all'aumento dei fondi per il servizio civile per il quale sono in lista decine di migliaia di giovani e soprattutto all'aumento dei fondi alla cooperazione allo sviluppo per un valore di 1,5 miliardi.

In senso contrario a quanto stabilito dal governo che riduce del 7% i fondi alla cooperazione (ora allo 0,32% del PIL), il miliardo e mezzo ha «la finalità di avvicinarsi all'obiettivo – concordato in diverse sedi internazionali – di destinare almeno lo 0,7% del PIL agli interventi di cooperazione allo sviluppo e di lotta alla povertà e di rispettare gli impegni presi in sede Onu riguardo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)» [pag.37].

Una fetta importante delle risorse che si potrebbero destinare è quella della sanità. Infatti «di fronte alla carenza di risorse per il Servizio sanitario nazionale, all'insufficienza degli stanziamenti previsti dal governo e all'emergenza relativa alla carenza del personale, si prevede un'integrazione di ulteriori 6 miliardi di euro (per arrivare nel 2024 allo stanziamento di 140 miliardi) per il Servizio sanitario nazionale, al fine di provvedere urgentemente ad un piano assunzionale adeguato alle esigenze del servizio e a garantire l'ampliamento dei servizi attualmente insufficienti» [pag.30]. Gli esperti di Sbilanciamoci ritengono insufficiente quanto previsto dalla legge di Bilancio perché una fetta rilevante delle risorse va in fumo a causa dell'inflazione e un'altra per il giusto rinnovo dei contratti lasciando pochi margini per risorse effettivamente aggiuntive per le esigenze e i bisogni delle persone. Per quanto si parli di finanziamenti alla risoluzione del problema delle liste d'attesa poi, dalla Legge di Bilancio «emerge un Servizio sanitario nazionale che ha a cuore più i farmaci che il proprio personale. Si prevede una revisione dei tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica, il che può comportare maggiori costi per le aziende sanitarie, perché libera spazi attualmente sottoposti a payback, a favore dell'industria (art. 43). Anche la rideterminazione del sistema di remunerazione delle farmacie potrebbe generare maggiori oneri, tanto è vero che si prevede un tavolo tecnico per verificare periodicamente la sostenibilità economica dell'intervento (art. 44). In entrambi i casi, tuttavia, la relazione tecnica stima che non ci siano maggiori oneri. Sul personale del Servizio sanitario nazionale – la vera grande debolezza strutturale – la legge non interviene, se non in maniera risibile (art. 42): non allenta i tetti massimi di spesa, ma si limita a chiedere più prestazioni aggiuntive a chi è già in servizio, pur sapendo che spesso si tratta di personale stremato dalla carenza di organico e da pesanti condizioni di lavoro, soprattutto in alcuni settori. Purtroppo, non basta prevedere un aumento della tariffa oraria di medici e infermieri per risolvere il problema delle liste d'attesa e delle esternalizzazioni: gli operatori chiedono di poter lavorare meglio, di poter smaltire le ferie arretrate, non di fare più straordinario. […]. Quanto alle assunzioni di personale per l'assistenza territoriale, la legge interviene non nell'immediato, ma (solo) a partire dal 2025, come se prima non ci fosse necessità di un potenziamento (art. 50). Il Governo allenta però il tetto massimo di spesa per l'acquisto di prestazioni da privati accreditati (art. 45 e 46): se le liste di attesa sono lunghe le persone possono rivolgersi al privato, pagato con fondi sottratti al servizio pubblico. Un chiaro segno di come si intende favorire il privato accreditato piuttosto che chiedere alle regioni di ri-strutturare il servizio pubblico» [pag. 23].

Risorse consistenti anche per il settore “Cultura e Conoscenza” nella contro-manovra anche per dare concretezza e attuazione al mandato costituzionale di una scuola pubblica accessibile per tutte e tutti, indipendentemente dalla propria condizione economica e sociale. Infatti troviamo interventi sul Fondo integrativo statale, sul Fondo Finanziamento Ordinario, maggiori fondi per il diritto allo studio, per autonomia scolastica e progetti studenteschi, per l'edilizia scolastica ai quali si aggiungono quelli per gli studi universitari (manutenzione ordinaria e straordinaria delle università, residenze universitarie 750, abbattimento del numero programmato, …).

Il senso di questa contromanovra lo si legge anche alla grande attenzione all'emergenza abitativa, alle politiche sociali (reddito di cittadinanza incluso), alla difesa del territorio, alla transizione ecologica considerando la sostenibilità per i meno abbienti (sono previsti 5 miliardi di euro per il Fondo carbonio zero, promuovere lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e solidali, fondi per 1 maliardo per piani di contrasto alla mobility poverty …). E poi c'è un capitolo di proposte sulla politica industriale, la grrande assente nella Legge di Bilancio del Governo Meloni. Infatti, scrivono gli autori «si delega tutto al PNRR, ma nella legge di bilancio non c'è una idea, non c'è una strategia per una politica industriale capace di spingere il sistema delle imprese verso la transizione ecologica e un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità e la qualità» [pag. 13].

Idee e azioni concrete per una manovra equa, pacifica e sostenibile.

