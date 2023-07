L’Esame di Stato e una scuola che sta implodendo

history 11 minuti di lettura

Oltre 500mila studenti stanno per concludere, in questi giorni, la sessione 2023 degli Esami di Stato.

Come in un romanzo distopìco di opinabile stile, è possibile fare una previsione descrittiva o una rappresentazione di uno stato di cose prossimo del sistema d'istruzione, educazione e formazione, per lo più in aperta lucida polemica con tendenze avvertite nel presente di glorificazione dello status quo, ove prefigurare situazioni, sviluppi, assetti organizzativo-sociali e tecnologici altamente negativi. L'ISTAT [1] , infatti, segnala che nel 2021, in Italia, la spesa pubblica per istruzione rappresenta il 4,1% del PIL, a fronte di una media UE [2] del 4,9%.

Altri dati strutturali del settore rilevano che nel 2022, la quota di adulti con, al più, la licenza media, è stimata al 37,4%; la quota è maggiore nella componente maschile (40,1%), rispetto a quella femminile (34,8%). Nel 2022, la percentuale di giovani d'età tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato precocemente gli studi è dell'11,5% e nel Mezzogiorno, l'incidenza raggiunge il 15,1%.

Nel 2022, in Italia, i giovani tra i 30 e i 34 anni con un titolo di studio terziario sono il 27,4%; quelli tra i 25 e i 34 anni sono il 29,2%; in entrambe le classi di età, il divario di genere è molto ampio e a favore delle donne; nel 2022, i NEET (i giovani che non lavorano e non studiano) sono stimati al 19,0% della popolazione d'età tra i 15 e i 29 anni; nel Mezzogiorno, l'incidenza è doppia rispetto al Centro-Nord.

Lo scorso anno, la partecipazione degli adulti alle attività formative interessa il 9,6% della popolazione d'età tra i 25 e i 64 anni; la quota resta stabile, rispetto al 2021, anno nel quale si è registrato un importante aumento dopo il significativo calo del 2020, dovuto certamente alle limitazioni governative agli spostamenti e alle attività imposte per arginare la pandemia COVID-19.

Oltre allo storico disimpegno politico-governativo italiano nell'obiettiva ed adeguata considerazione dell'istruzione, traducibile in investimenti mirati, rispetto alle maggiori economie europee (5,2% in Francia, il 4,6% in Spagna e il 4,5% in Germania, in rapporto al PIL nazionale), da tenere presente anche il livello quanti-qualitativo territoriale distinto per Regione che conferma gli ampi divari nell'offerta educativa e che le recenti spinte modificative dell'assetto ordinamentale dello Stato [3] non garantisco affatto l'ampliamento uniforme e la perequazione dei servizi d'istruzione, educazione e formazione, ovunque le generazioni in età scolare risiedano.

Contemplando, inoltre, l'European Skills Index (ESI) elaborato da Cedefop [4]che permette un confronto tra 31 Paesi europei in merito allo sviluppo delle competenze – come mette bene in evidenza il CENSIS [5] -, negli ultimi tre anni l'Italia si è costantemente posizionata all'ultimo posto con un valore pari al 15,1%, percentuale che esprime la parte del percorso fatta rispetto al raggiungimento della performance ideale.

Il Paese si distingue per la totale difficoltà ad attivare le competenze di cui pure dispone (punteggio 1,7%), vista l'alta percentuale di giovani 18-24enni che hanno abbandonato precocemente gli studi e sono nella condizione di NEET. L'indicatore relativo all'incontro tra domanda e offerta di competenze (punteggio 31,0%) è condizionato dall'elevata quota di disoccupati di lunga durata, dall'elevata incidenza di occupati laureati con bassi salari e dalle quote di occupati sotto o sovraqualificati rispetto alla posizione occupazionale.

Sul versante dello sviluppo di competenze (punteggio 39,0%) i punti di forza sono la scuola pre-primaria (il rapporto bambini/docenti ci colloca al 13° posto) e la significativa quota di studenti che dopo la scuola secondaria di I grado frequentano percorsi tecnici e professionali (12° posto). In Italia si è, invece, molto in basso per la quota di 15-64enne con almeno un titolo di scuola secondaria superiore (29° posto) e sulla diffusione di competenze digitali multiple, utili per l'occupabilità e per la partecipazione attiva dei cittadini (28° posto).

La ricerca CENSIS, fedele alla realtà dei fatti, non è impietosa, bensì rappresenta una doverosa segnalazione del record negativo detenuto dell'Italia, un rigoroso avvertimento circa le competenze insufficienti, poco e male utilizzate.

Volendo migliorare il bilancio critico, proprio in ragione della sessione degli Esami di Stato, conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'Anno scolastico 2022/2023, il frangente induce – in primo luogo – a mettere in rilievo che la partecipazione alle prove INVALSI, dopo anni (dal 2008 è iniziata la lunga marcia all'interno del sistema scolastico italiano) di ambiguità e di aperta contrarietà da ampi settori della professionalità docente, scolastica e universitaria, è subdolamente diventata requisito d'ammissione alle prove d'esame, passando, tra l'altro, alla versione computer based con problemi correlati di indebita profilazione.

Rispetto allo svolgimento delle prove INVALSI (art. 13, comma 2, lettera b), del D. lgs 62/2017), nessuna deroga è stata prevista, risultando quindi obbligatorie per essere ammessi all'esame, secondo quanto previsto dalla Nota informativa del Ministero dell'istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (N° prot. 2860 del 30.12.2022), benché ricordi che «la normativa non prevede connessioni fra risultati delle prove INVALSI ed esiti dell'esame di Stato». Perché allora cospicui investimenti nell'organizzazione delle suddette prove (ricordiamo che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione riceve attualmente circa cinque milioni di euro all'anno), perché indurre notevole stress a docenti e studenti che deviano dalla programmazione inter-transdisciplinare calcolata per concedere tempo alla preparazione dei test INVALSI, perché generare veri rischi di burnout (stress da lavoro correlato) e, soprattutto, perché la tipologia d'apprendimento che l'INVALSI sostiene, attraverso i test somministrati, privilegiano, in una deficitaria ed irrazionale “graduatoria” nella rilevanza cognitiva di alcuni ambiti disciplinari rispetto ad altri, solo alcune tra le materie – lingua madre, lingua inglese e matematica – dentro una vastissima, ricca ed articolata gamma di “saperi”, con caratteristiche epistemologiche e dimensioni educative integrabili, presenti nel curriculum studiorum ?

L'idea balzana di voler indagare solo alcune competenze basilari è un'idea pedagogica deteriore poiché non tiene conto della ricerca più avveduta nel campo neuroscientifico che ha portato ulteriori dimostrazioni alle teorie di Howard Gardner sulla pluralità delle intelligenze [6], sull'esistenza di altre diverse forme di intelligenza oltre a quelle logico-matematica e linguistica.

La deriva è già evidente nella performance studentesca; dare tale rilievo ai test delle tre materie indicate porta, ormai da anni, molti docenti – anche di altre discipline – ad impostare la didattica in termini di teaching to test, addirittura in insegnamenti quali quello filosofico, ma anche i testi e manuali scolastici ad ampliare parti per l'addestramento mnemonico-prestazionale, lasciando viepiù deserta la via maestra degli “apprendimenti per comprensione”.

Questo sta accadendo – in sede d'Esame è facilmente constatabile – in modo tale da impoverire il bagaglio culturale degli studenti, riducendolo ad un ricettacolo di nozioni giustapposte, ed inaridire la struttura identitaria, nella dimensione metodologico-formativa, di personalità in transizione verso l'età adulta che dovrebbe essere foriera di “autonomia” nel pensiero critico e nei comportamenti responsabili.

In realtà il costume ministeriale e le prassi scolastiche che ad esso si adeguano paiono realizzare una triste versione della teoria dell'eterno ritorno dell'uguale formulata per la prima volta da Friedrich Nietzsche nel 1882 nella Gaia Scienza (si veda l'aforisma 341), mentre in seguito nelle pagine di Ecce Homo (1888), narra d'essere stato sopraffatto da questa idea sul lago di Silvaplana, in Engadina. Corrobora questa tesi lo ïato sussistente tra le modalità auspicate di preparazione annuale inter-transdisciplinare, d'accertamento della stessa ossia di valutazione “formativa” continua che è personale e non comparativa, di valutazione “sommativa” cioè in grado di misurare le prestazioni dello studente adoperando un benchmark standardizzato e l'impianto attuale dell'Esame di Stato, esemplificato – in modo particolare – dal colloquio finale.

Il colloquio, atto conclusivo del secondo ciclo di istruzione, è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del D. lgs. 62/2017, ed ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Ai fini di cui al comma 1, il candidato deve dimostrare:

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel Curricolo d'istituto e previste dalle attività declinate dal Documento del consiglio di classe (cosiddetto “del 15 Maggio”).

Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei (Decreto interministeriale MIUR-MEF, 7 Ottobre 2010, n°211) e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali (concorrono varie norme, che si avvalgono di recentissimi aggiornamenti). Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla Commissione, ai sensi del comma 5, a ciascun studente esaminato.

La Commissione – composta da Docenti pariteticamente “interni” ed “esterni” – cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I Commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, cui va riservato un apposito spazio nell'ambito dello svolgimento del colloquio.

Il materiale somministrato ai candidati è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

L'esperienza segnale che la scuola italiana, nel segmento d'istruzione conclusivo del secondo ciclo, è lontana dall'armonizzazione degli annuali insegnamenti con il dispositivo dell'Esame di Stato, dimostrando la mancanza di fedeltà professionale e di validità degli esami‛ stessi. Le strategie didattiche in sede di colloquio, non sempre sono conosciute esaustivamente da parte dei docenti, membri di Commissione, certamente portatori d'elevate competenze disciplinari, ma non avvezzi alla inter-trandisciplinarietà.

A ciò s'aggiunge una precaria formazione docimologica, una tendenza a mal interpretare le capacità studentesche e porre domande inappropriate, a non sondare il conseguimento di obiettivi formativi, insistendo, viceversa, su stantie scale di padronanza dei contenuti, spesso, nel corso degli anni scolastici, effettivamente ritenute marginali nelle pratiche educative, a non saper “vedere”, infine, i traguardi raggiunti con l'insegnamento e con gli apprendimenti corrispondenti o meno ai reali bisogni dei ragazzi, in uno specifico ambiente formativo, in termini di coscienza e gratificazione del Sé.

C'è, dunque, una sana riflessione culturale da fare sulla scuola italiana, c'è da fornire una risposta scientifica per contrastare la personalizzazione nella valutazione scolastica, in modo urgente nel suo momento cruciale finale dell'Esame di Stato, sradicando soggettività/soggettivismo ed incentivando una rigorosa giustizia valutativa che possa alimentarsi di osservazioni non più introspettive, ma allospettive e continue nel tempo-scuola.

Giovanni Dursi

[1] Fonte: “Noi Italia 2023”, un quadro d'insieme dei diversi aspetti, economici, sociali e ambientali dell'Italia – ISTAT.

[2] Per una comparazione, consultare il link con i dati ISTAT “Spesa per istruzione”.

[3] Per approfondimenti: “Autonomia differenziata. La revisione dell'ordinamento statale”, G. Dursi, mentinfuga.com, 27 Aprile 2023.

[4] Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, una delle agenzie decentrate dell'UE. Costituito nel 1975 e con sede in Grecia dal 1995, svolge un'attività funzionale alla definizione delle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) e contribuisce alla loro attuazione. L'agenzia coadiuva la Commissione europea, gli Stati membri dell'UE e le parti sociali nell'elaborazione di politiche europee nel campo dell'IFP.[5] Fonte: Capitolo «Processi formativi» del 56° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese, 2022.

[6] Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 (trad. it, “Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza”, Feltrinelli, Milano, 1987, 2002).

