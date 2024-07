L’estate di Cléo, di Marie Amachoukeli

«Nella nostra società, dove il ruolo della madre è sacro, credo sia tabù dire che non sono solo i genitori a poter avere un amore traboccante per i propri figli, ma che, al contrario, un bambino può provare questo amore, assoluto, per una persona che non è un genitore. […] È un amore segreto, quasi clandestino, che non si esprime mai. E proprio perché è segreto ho voluto raccontarlo».

La regista francese Marie Amachoukeli (classe 1979), di origini georgiane e portoghesi, così descrive il sentimento all'origine del suo terzo lungometraggio, Àma Gloria (L'estate di Cléo, 2023), che il caso o la necessità ha voluto sia il terzo film dell'anno diretto da una donna, sull'infanzia vista dall'angolazione soggettiva di una bambina. Nasce da un'esperienza autobiografica perché anche l'autrice, come la protagonista Cléo, era stata cresciuta da una tata che, quando aveva sei anni, le ha detto che doveva lasciarla per ritornare nel suo paese e iniziare un'altra attività lavorativa con il marito.

Louise Mauroy-Panzani

«È stata la prima grande deflagrazione della mia vita», ricorda Amachoukeli, che infatti nel film ha reso più drammatico il frangente: Gloria deve ritornare a Capo Verde perché è morta sua madre e Cléo entra in crisi perché legatissima alla sua tata di colore. Tanto da indurre il padre a permetterle di raggiungere la donna e la sua famiglia in quell'altrove lontano. Il viaggio diviene quindi il pretesto per un confronto culturale non indolore: Cléo passa dal mondo urbano ad una realtà completamente diversa, l'universo marino e solare di Capo Verde. Un'esperienza che corrisponde ad una precoce iniziazione alla vita, dove la bambina deve affrontare un difficile inserimento e qualche

Marie Amachoukeli

ostilità che sono suggerite anche dalla conformazione della natura, in particolare dalle rocce a picco sul mare, spazio di giochi che potrebbero essere pericolosi.

Amachoukeli ha scelto di girare queste scene a Tarrafal, a nord di Santiago, una zona vulcanica di Capo Verde, dove l'instabilità è connaturata al terreno, all'aria, alla luce e all'atmosfera. La soggettività di Cléo, la sua interiorità, viene espressa grazie a sequenze d'animazione disegnate dall'illustratore per ragazzi Pierre-Emmanuel Lyet, che traduce bene le fantasie di forme e colori che possono vivere negli occhi e nella mente di una bambina. Inoltre Amachoukeli ha avuto un'altra idea felice: ricordarci come l'infanzia non sia affatto soltanto l'età dei buoni sentimenti e che in realtà i bambini pensano, dicono e fanno anche cose crudeli e cattive. Senza la coscienza di farle ma le fanno: lo stesso accade a Cléo quando si sente trascurata nel suo amore esclusivo per Gloria. Dall'amore come desiderio di possesso esclusivo può spontaneamente nascere l'odio. Anche in una bambina innocente.

Roberto Chiesi

