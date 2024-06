Libri nel futuro. Una conversazione con Giovanni Solimine

Giovanni Solimine è nato in Campania nel 1951. La sua è una vita professionale incentrata per intero intorno ai libri, alle biblioteche e a quella materia affascinante e misteriosa che si chiama bilioteconomia, fin dagli anni '70. All'inizio degli anni '90 è passato dai panni del bibliotecario a quelli del docente – Management delle biblioteche e Biblioteconomia – con una produzione scientifica ricchissima: decine di volumi al suo attivo, tra cui – recentemente – Cervelli anfibi, orecchie e digitale [1]. Ha partecipato attivamente anche alla ristrutturazione e progettazione di nuove biblioteche, nonché alla soluzione di questioni legate all'architettura e agli spazi funzionali delle biblioteche, coordinando il progetto biblioteconomico della nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano. Soprattutto, Solimine mostra una attenzione davvero particolare alla transizione che stiamo vivendo sul fronte della lettura, tra digitale e nuovi media, come i podcast. Da vetero-lettore accanito e da neo-lettore digitale, ho pensato che potesse essere lui l'uomo giusto da interrogare per discutere tanti temi che mi stanno a cuore.

La biblioteca è un luogo appartenente al mito: a parte la madre di tutte le biblioteche, quella perduta di Alessandria, ve ne sono alcune fantastiche entrate nell'immaginario di molti grazie agli autori (tutti nati nel Novecento) che le hanno descritte: penso alla Biblioteca di Babele di Borges, a quella labirintica di Eco ne Il nome della rosa o al luogo evocato da Zafon, il “cimitero dei libri dimenticati”. Che risposta darebbe a questa tensione così singolare dell'umanità verso l'universo dei libri?

La biblioteca de Il nome della rosa, di Umberto Eco

Il sogno dell'umanità è sempre stato quello di poter accedere a tutto il sapere prodotto nel tempo, senza limitazioni. Questa tensione alla conoscenza si indirizza naturalmente verso i luoghi in cui il sapere si è andato sedimentando nel tempo, registrato nei documenti scritti.

Mi piace ricordare un'espressione usata da Italo Calvino, di cui abbiamo appena celebrato il centenario della nascita: «I libri sono fatti per essere in tanti, un libro singolo ha senso solo in quanto s'affianca ad altri libri, in quanto segue e precede altri libri. […] La nostra civiltà si basa sulla molteplicità dei libri; la verità si trova solo inseguendola dalle pagine d'un volume a quelle d'un altro volume» [2]. Questa idea delle ricerca che insegue i libri ci dimostra anche che le biblioteche non sono statiche e a questo proposito voglio ricordare un'altra frase di Calvino: «Un libro – aveva scritto nel 1967 su Rinascita – viene scritto perché possa essere affiancato ad altri libri, perché entri in uno scaffale ipotetico e, entrandovi, in qualche modo lo modifichi, scacci dal loro posto altri volumi o li faccia retrocedere in seconda fila, reclami l'avanzamento in prima fila di certi altri» [3].

La biblioteca, infatti, è un luogo dialettico, un crocevia che separa e congiunge, mette in relazione e allontana, isola e unisce i diversi approcci e linguaggi, che vi convergono e che da esso si diramano.

Ho frequentato diverse biblioteche nella mia vita, dapprima da studente e poi da studioso: a Roma l'assortimento non manca. La prima in assoluto che ricordi è stata una biblioteca comunale al Quadraro, dove mi iscrissi a 12 anni e chiesi in prestito Cristo si è fermato a Eboli. Poi la Nazionale di Roma, dove – l'anno dopo – andai per cercare un testo di Primo Levi: non vi fui ammesso perché troppo piccolo. Ci tornai da studente universitario e poi per depositarvi la mia tesi dottorale; infine ora, per le alcune ore settimanali di piacevole lettura e scrittura. E poi la meravigliosa biblioteca della Camera dei deputati in via del Seminario, o quella (riservata) del Consiglio di Stato a Palazzo Spada… Ogni luogo con la sua magia (e le sue fragilità). Tanto che – se riesco – cerco sempre di visitare una biblioteca quando sono in una città per la prima volta. Quali sono le biblioteche della sua vita?

Biblioteca Universitaria di Napoli

I miei anni giovanili sono legati alla Biblioteca Nazionale di Napoli, che frequentavo da studente universitario e poi alla prima biblioteca in cui ho lavorato, a partire dal 1978: sempre a Napoli, la Biblioteca Universitaria, che stata la mia “maestra”, una biblioteca in cui il servizio veniva prima di ogni altra cosa, la soddisfazione dell'utente era sempre al primo posto. Era la nostra religione.

E poi ci sono le biblioteche che ho contribuito a progettare, collaborando con architetti importanti – Gae Aulenti, per citarne una – e dialogando con amministratori e bibliotecari. In questo momento sono impegnato nella realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che è in costruzione a Milano, un unicum in Italia per le sue dimensioni (3 milioni di volumi; 2.000 postazioni complessive distribuite in tre corpi di fabbrica) e che sarà la più grande public library mai costruita sul nostro territorio; una biblioteca caratterizzata però non da ciò che possiede e da ciò che offre, ma da ciò che è possibile fare e da come è possibile farlo, che punterà sull'esperienza e sulle emozioni che intende suscitare nei frequentatori.

Nel 2024 che si è appena aperto si compie il decennale della rivista – che lei dirige – intitolata Bilioteche oggi trends. È un itinerario ancora breve ma all'interno del quale probabilmente si sono verificati accadimenti decisivi per il mondo di cui la rivista si occupa (penso ai cambiamenti introdotti dalla digitalizzazione ma anche alla pandemia e a quel che ne è seguito). Quale trend vorrebbe sottolineare?

Biblioteche oggi trends – copertina

La rivista nacque proprio per sviluppare una riflessione sui trends, sulle tendenze che attraversavano il mondo delle biblioteche all'inizio del terzo millennio, immersi come siamo nel contesto digitale. Tutto indurrebbe a pensare che le biblioteche siano un residuo del passato, incamminate verso un declino inesorabile, eppure c'è da essere convinti che il libro e la conoscenza possano e debbano essere i pilastri su cui costruire un'idea di futuro. Vogliamo analizzare le trasformazioni in atto, le ragioni profonde di una crisi che non è solo economica e di congiuntura. Il termine trends sta a rappresentare la volontà di comprendere le tendenze di medio e di lungo periodo, la volontà di studiare il nostro piccolo mondo all'interno di un movimento più ampio, che vorremmo capire dove sta andando, la volontà di indagare la realtà italiana mettendola a confronto con gli orientamenti che si manifestano in un panorama sovranazionale. Per dare respiro a questa riflessione abbiamo scelto la formula dei numeri monografici e da un paio d'anni abbiamo aggiunto una versione online differente da quella analogica, realizzando una piattaforma digitale che contiene documentazione di corredo agli articoli e varie forme di arricchimento attraverso cui approfondire i temi trattati nella versione cartacea, offrendo spunti ai nostri abbonati, che possono disporre così di uno strumento di riflessione critica e aggiornamento culturale e professionale che ci auguriamo risulti utile.

Lo tsunami che ha investito tutti noi – altro che trend – è stato ovviamente quello della pandemia, che ha reso evidente un fenomeno che era già in corso: il trasferimento sulla rete delle nostre esistenze. Sono radicalmente cambiati i comportamenti umani, gli stili di vita e gli atteggiamenti di consumo, compresi i consumi culturali. Dentro questa trasformazione va individuato il senso da dare al libro, alla lettura, alla produzione e circolazione delle conoscenze e, quindi, anche alle biblioteche.

Nel suo recente volume Cervelli anfibi, orecchie e digitale, lei osserva tra l'altro che i motivi del mancato successo degli e-book – che negli ultimi trent'anni, malgrado le previsioni, non hanno sostituito i libri di carta – sono legati soprattutto al fatto che essi «somigliano troppo ai libri di carta e quindi non hanno conquistato nuovi pubblici e non sono sufficientemente attraenti per chi è già lettore e ha una consuetudine, anche di tipo posturale, con l'oggetto libro. Gli e-book utilizzano solo in minima parte il potenziale innovativo delle tecnologie e, per farsi accettare, si presentano di fatto come un'imitazione o un adattamento dei libri analogici. Dove hanno fallito è nella capacità di provocare esperienze che potessero rappresentare un superamento delle tradizionali pratiche di lettura» (p. 42). Ora, però, questo suo libro (che io ho acquistato in formato elettronico!) è proprio (e ancora) una versione in *.pdf di quella cartacea. Immagino abbia pensato a quale forma potrebbe avere un medium veramente nuovo. Lo può raccontare?

Un e-book quasi del tutto identico al libro di carta, a cui manca solo la carta per essere uguale ai libri come li conosciamo da alcuni secoli non è particolarmente attraente. In fin dei conti si tratta di leggere una riga alla volta, una pagina alla volta, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso. Per fare questo, il libro cartaceo è imbattibile. Il paradosso è che oggi tutto il processo produttivo del libro avviene in ambiente digitale (l'autore scrive il suo libro al pc, invia il testo all'editore per e-mail, il file viene lavorato e impaginato attraverso alcuni software applicativi, fino ad arrivare alla versione pronta per la stampa) e alla fine può avere due output: la stampa su carta (che è l'interfaccia cartacea per accedere a un prodotto digitale) o la versione e-book. Tutto il processo è digitale, ma concepito avendo in mente un libro di carta. E l'e-book, che è l'alter ego digitale del libro di carta, soffre la concorrenza dei media digitali nella stessa misura in cui la soffrono i libri stampati su carta.

Il digitale ci ha abituato a ben altro. Da tempo esistono gli ipertesti con la possibilità di navigare da un punto all'altro di un testo, di passare dalla parola scritta alle immagini o ai suoni. Ma abbiamo altre forme di narrazione, che a volte non colleghiamo al libro, ma che somigliano molto ai libri-gioco rivolti alla prima infanzia, e che consentono al fruitore di vivere un'esperienza immersiva e scegliere un percorso non lineare: sto parlando dei videogiochi.

Sono stati immaginati alcuni prodotti editoriali affascinanti – difficili però da realizzare e commercializzare – come la monografia navigabile a più livelli, articolata per strati, di cui parla lo storico Robert Darnton e che cito nel mio libro: «Lo strato superficiale potrebbe essere un'esposizione sintetica del soggetto, da rendere magari disponibile in paperback. Lo strato successivo potrebbe contenere versioni ampliate di diversi aspetti dell'argomentazione, disposti non sequenzialmente, come in una narrazione, bensì come unità autonome che vanno a inserirsi nello strato superficiale. Il terzo strato sarà composto dalla documentazione, possibilmente di diversi tipi, ciascuno introdotto da un saggio interpretativo. Un quarto strato potrebbe avere un carattere teorico o storiografico, con una scelta di saggi e di analisi preesistenti sull'argomento. Ci potrebbe essere un quinto strato a carattere didattico, con suggerimenti per discussioni in classe, con un modello di corso di studi e pacchetti di materiali didattici. E un sesto strato potrebbe contenere le recensioni, la corrispondenza tra autore e editore e le lettere dei lettori; questo materiale potrebbe diventare un corpus di commenti che si accresce man mano che il libro raggiunge categorie di pubblico diverse» (p. 47).

Questi sono solo alcuni esempi. Non credo che ci siano difficoltà a progettare un medium nuovo – e devo dire che non mi appassiona molto la discussione se dovremmo continuare a chiamarlo libro o battezzarlo con un altro nome – ma ritengo che ciò verrà realizzato quando il mercato sarà in grado di assorbire questi strumenti, perché i costi di produzione saranno abbattuti e ci sarà un pubblico a cui offrirlo.

Passiamo ad un'altra grande questione che mi interroga – come lettore – e che riguarda i quotidiani, che io ancora leggo nella versione cartacea (o in quella *.pdf offerta agli iscritti delle biblioteche di Roma Capitale). Lei osserva – che accanto alla fine delle edicole e del quotidiano su carta– in internet «[l]a politica tariffaria applicata dalle testate giornalistiche, che spesso dopo la lettura di poche righe di un articolo ci chiedono di abbonarci, in molti casi ci spinge a spostarci verso altri siti che non pongono queste limitazioni, piuttosto che convincerci a versare pochi euro per remunerare il lavoro giornalistico», senza che «la presenza dei giornali sulla rete riesca a garantire entrate sufficienti per rendere sostenibili queste attività editoriali» (p. 65). D'altra parte, alcuni opinionisti sono “reclutati” sulle reti televisive. È la fine del nostro modello di informazione?

Temo di sì. Ormai le star del giornalismo sono più seguite nei talk show che sulla carta stampata. Il quotidiano cartaceo, impresso di notte per arrivare in edicola alle 7 di mattina, è troppo “lento” e poco competitivo rispetto a un modello di circolazione dell'informazione che è caratterizzata dalla istantaneità e dalla potenza delle immagini. I siti web dei quotidiani, più ancora della versione digitale dei giornali, sono un compromesso tra il vecchio giornale stampato e la televisione. Il vero problema è la sostenibilità, perché il pubblico non è disposto a pagare per la qualità e l'approfondimento, e si accontenta di un flash informativo, che ci raggiunge tramite una notifica, e cioè senza che scegliamo né la fonte da cui informarci né l'argomento su cui informarci. Qui si aprirebbe una discussione sulla libertà e sulla democrazia, sulla cittadinanza critica, sul consenso informato, che a me paiono i punti nodali della questione.

Mi hanno molto suggestionato i suoi richiami agli studi di Maryanne Wolf sulla lettura come invenzione recente. «È passato solo qualche migliaio di anni dall'invenzione della lettura. L'invenzione ha portato con sé una parziale riorganizzazione del nostro cervello, che, a sua volta, ha allargato i confini del nostro modo di pensare mutando l'evoluzione intellettuale della nostra specie. La lettura è una delle invenzioni più straordinarie della storia; la possibilità di documentare fatti storici è una delle sue conseguenze. Ma questa invenzione dei nostri antenati è stata possibile solo grazie alla straordinaria capacità del cervello umano di stabilire nuovi collegamenti tra le sue strutture preesistenti; un procedimento reso possibile dalla sua capacità di essere modellato dall'esperienza. Questa plasticità che sta al cuore della struttura del cervello è la base di gran parte di ciò che siamo e di ciò che possiamo diventare» (p. 69). Perciò le chiedo: che cosa possiamo diventare?

Gli studiosi di scienze cognitive ci dicono che non siamo “nati per leggere”, e che solo col tempo abbiamo imparato a decodificare i segni scritti, acquisendo capacità di lettura. Oggi, ciascuno di noi acquisisce queste capacità nei primi cinque o sei anni di vita, ma l'umanità nel suo insieme ha impiegato qualche millennio. Un po' meno del tempo che le giraffe hanno impiegato ad allungare il collo per raggiungere le foglie degli alberi, o altre specie animali a perdere gli artigli o le zanne, se non più necessari alla loro sopravvivenza. Lei mi chiede cosa possiamo diventare: forse non saremo noi e neppure i nostri figli e i nostri nipoti a vedere certi cambiamenti epocali. Voglio dire che le trasformazioni non avvengono nell'arco di tempo percettibile da un individuo o una generazione, ma gli effetti di alcuni cambiamenti facciamo in tempo a vederli: sono abbastanza anziano da ricordare le abitazioni senza impianti di riscaldamento, cosa che oggi ci sembrerebbe inconcepibile, oppure il mondo senza televisione o senza acqua corrente, di cui ho un vago ricordo quando da bambino andavamo a trovare i nostri parenti in un piccolissimo paese ai confini tra Campania e Basilicata. Ovviamente, i cambiamenti che si stanno verificando sono più rapidi e più potenti, per cui producono effetti molto profondi e in un periodo di tempo limitato: nel 2004 nasce Facebook e l'anno successivo YouTube, il primo smartphone è del 2007, il Kindle del 2009, stesso anno in cui nasce WhatsApp, l'iPad arriva nel 2010, per non parlare dell'intelligenza artificiale, che fino a pochi mesi esisteva solo nei libri di fantascienza o poco più. Queste sì che sono cose che cambiano in concreto la vita quotidiana delle persone.

Un'altra delle novità maggiori dei nostri anni è costituita dai podcast. Essi – insieme agli audiolibri – «non sono un semplice adattamento di mezzi analogici alla dimensione digitale, ma prodotti editoriali “nativamente” digitali, concepiti per l'ambiente digitale, intrinsecamente diversi da testi scritti letti a voce alta in modalità live. Anche gli utilizzatori – che li si voglia chiamare lettori o ascoltatori – non hanno la percezione di trovarsi di fronte a un surrogato dei tradizionali contributi scritti, bensì a un genere editoriale totalmente nuovo» (p. 110). È questa una delle nuove realtà che sostituirà nel prossimo futuro l'esperienza della lettura?

Non si tratta di aderire o rifiutare questi strumenti, ma di osservare con laicità la realtà oggettiva che abbiamo di fronte. Credo che l'ascolto dei testi scritti, perché di questo si tratta, abbia una prospettiva di grande successo, come dimostrano i dati di questi ultimi anni. Il podcast è innanzi tutto una nuova forma di giornalismo, che può salvare il desiderio di approfondimento laddove gli strumenti di informazione non arrivano. Questa nuova forma di oralità sta sfondando, perché racchiude in sé un difetto e un pregio che la rende connaturata al modo in cui tendiamo a vivere le esperienze culturali. Sono convinto che i motivi per i quali podcast e audiolibri sono destinati ad avere successo siano gli stessi che devono preoccuparci di più. L'ascolto di un testo ci allontana dalla lettura profonda e dalla concentrazione richiesta dalla complessità del libro: è una lettura “semplificata” e “leggera”, il cui ritmo è deciso non da noi ma dallo speaker, che possiamo ascoltare in modalità multitasking, mentre guidiamo un'automobile o mentre cuciniamo, mentre corriamo in un parco, praticabile con una “attenzione distratta” e non esclusiva, che assimila la lettura all'intrattenimento, e che quindi va nella direzione di quei cambiamenti nei comportamenti umani di cui si diceva già prima.

Per questo motivo ritengo che sempre più spesso leggeremo con le orecchie, anche se non bisogna trascurare la possibilità di un doppio canale, scritto e orale, che favorisce la ricezione non solo in chi ha difficoltà di lettura.

Le clausole del mio account per la lettura con il Kindle specificano – non so se tutti lo sappiano – che non ho acquistato effettivamente quello che sto leggendo, ma è come se lo avessi noleggiato, seppure per un lunghissimo periodo. Così avviene con lo streaming dei film. Lei dice in proposito una frase che mi ha colpito: «È finita l'era dei collezionisti: l'esperienza vale più del possesso» (p. 121). Che ne faranno i nostri figli delle nostre collezioni domestiche?

Oggi, quando entriamo per la prima volta in un appartamento, vediamo che è connotato da oggetti che rivelano i gusti del padrone di casa, e notiamo la differenza tra chi possiede tanti libri, chi tanti dischi o CD musicali, e così via. Faccio una previsione facile facile: nel giro di pochissimi anni non sarà più così. Vinceranno le piattaforme e spariranno le “collezioni”: lo streaming non occupa spazio, costa abbastanza poco, consente un accesso praticamente illimitato a oggetti che non si deteriorano con l'uso, ci libera da qualsiasi vincolo di orario e dai palinsesti di offerta. Questa modalità di fruizione va incontro anche alla rapidità con cui mutano i nostri interessi, per cui non abbiamo voglia di appesantire le nostre case con le nostre passioni pregresse e conservare oggetti che fra pochi mesi o pochi anni non ci attireranno più. I nostri figli abiteranno in case sempre più piccole e temo che gli oggetti accumulati dai genitori siano destinati a fare una brutta fine.

«Il digitale è nuovo e non sappiamo cosa ci riserva. Non dobbiamo mai dimenticare che nel mondo occidentale la stampa è ormai nel suo sesto secolo di vita, mentre la produzione e lettura di testi digitali e l'audiolettura, per quanto si evolvano molto rapidamente, hanno alle spalle solo qualche anno o decennio. Siamo ancora all'inizio» (p. 126). D'altra parte, lei ricorda le parole celeberrime di Umberto Eco: «il libro è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici: una volta che li avete inventati, non potete fare di meglio» [4]. Però intanto molti giovani non leggono altro che i libri di scuola e non sempre così volentieri. A volte, penso che siamo alla fine…

Siamo alla fine di un'epoca e all'inizio di un'altra. Non sarei pessimista. Tocca a noi costruire una cerniera per un passaggio non doloroso e per un processo di crescita individuale e collettivo. Credo sia importante calarsi nella dimensione della collettività e della condivisione, così come la vivono i giovani. I giovani vivono in rete: la rete telematica, ma anche la rete dei rapporti tra amici, in luoghi di ritrovo fisici e virtuali. Il libro, strumento di comunicazione da uno a molti, risulta estraneo a tanti giovani perché percepito come veicolo di un sapere consolidato, frutto del lavoro di un Autore, con la A maiuscola, e non come prodotto di esperienze alla nostra portata. Ma cos'è la cultura, se non il prodotto di «pratiche e conoscenze collettive di una società o di un gruppo sociale», come diceva Tullio De Mauro? Ecco, se dovessi esprimere un desiderio, mi piacerebbe che il libro del futuro assorbisse un po' questa dimensione corale della produzione culturale, che può non essere incompatibile col principio di autorialità e con l'espressione della creatività individuale. Ci può essere spazio per tutto e per tutti.

Il suo amico e (quasi) coetaneo Massimo Belotti, in un ritratto tra il serio e il faceto di qualche anno fa [5], sottolinea la sua personalissima devozione per Maradona e per Totò. Sul primo non sono tanto in grado di argomentare, ma sul secondo mi muovo meglio. In questo caso, però, oltre ai libri – che pur esistono numerosi in argomento – si dovrebbe necessariamente allargare l'orizzonte organizzando una videoteca o mediateca. Come immagina debba essere organizzato un luogo di culto per i devoti ad Antonio De Curtis?

Tocca un tasto doloroso, anzi due. Perché la squadra di calcio del Napoli quest'anno non sta andando bene e perché la mia devozione per Antonio De Curtis ha cambiato forma. Avevo una collezione di VHS di tutti i film di Totò, perfino di uno che non era mai stato trasmesso in televisione. L'ho dovuta eliminare in occasione di un trasloco, anche perché non ero riuscito a trasferirla su DVD. Anch'io mi sono convertito allo streaming. I libri su Totò, ne ho tanti, li ho conservati, ma temo che al prossimo trasloco dovrò liberarmene. Immagino il “pianeta Totò” come un'enciclopedia o un indice analitico sconfinato, perché per ogni circostanza esiste una citazione da Totò che potrebbe essere appropriata, o come un ipertesto, perché in alcune occasioni può bastare un'espressione del volto del Principe o una sua smorfia.

Mi perdoni, ma non riesco a descrivere cosa rappresentano per me queste passioni. Non sono nostalgico, non ne ho bisogno, perché Maradona e Totò – e Napoli tutta con i suoi scorci, la sua gente, la sua musica, la sua cucina e tutto il resto – sono il mio alimento, l'aria che respiro, anche da esule.

Paolo Sassi

[1] Giovanni Solimine, Cervelli anfibi, orecchie e digitale. Esercizi di lettura futura, Fano, Aras, 2023. Le indicazioni delle pagine tra parentesi nell'intervista si riferiscono a questo testo.

[2] Così I. Calvino nel suo intervento alla decima edizione della Feria Internacional del libro del 1984 a Buenos Aires, dal titolo «Il libro, i libri», in Mondo scritto e mondo non scritto, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 2002.

[3] Cfr. I. Calvino, «Per chi si scrive? Lo scaffale ipotetico», in Rinascita, n. 46, 24 novembre 1967, ora in Una pietra sopra, Milano, Mondadori, 1995.

[4] Jean-Claude Carrière e Umberto Eco, Non sperate di liberarvi dei libri, La Nave di Teseo, Milano, 2017, p. 16.

[5] Giovanni Di Domenico, Giovanni Paoloni e Alberto Petrucciani, Percorsi e luoghi della conoscenza. Dialogando con Giovanni Solimine su biblioteche, lettura e società, Milano, Editrice Bibliografica, 2016, p. 299.

