Lavoro: il 2022 inizia con i licenziamenti all’Air Italy

Secondo i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori di Air Italy la politica non si è occupata seriamente della crisi, “della più grande vertenza in assoluto in era Covid” come ha detto Marco Bardini, responsabile regionale Anpav. Lo scorso 29 dicembre i rappresentanti di Air Italy non si erano presentati al tavolo con il Governo, Regioni e sindacati. E così era già chiaro che senza nessun intervento la situazione non poteva che precipitare. La cassa integrazione non è stata prorogata e l’azienda ha fatto recapitare ai dipendenti le prime lettere di licenziamento collettivo. A lavorarci nella compagnia aerea – di proprietà al 51% da Alisarda dell’Aga Khan e al 49% da Qatar Airways e nata nel 2018 dalle chiusura di Meridiana – erano in 1.322 di cui poco meno della metà in Sardegna, senza contare il resto delle attività che ruotano intorno. Un altro colpo al mondo del lavoro e all’economia della regione. Dopo il licenziamento c’è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspl) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la crisi Air Italy. Ma quale sarà il futuro senza una vera politica industriale?

