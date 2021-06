L’informazione e la biologia molecolare

history 4 minuti di lettura

La pandemia ha sicuramente una responsabilità in più oltre le ovvie derive sanitarie messe a nudo. L’informazione amplificata grazie alla opportunità data dai social network ha favorito anche una maggiore diffusione di notizie alla ricerca di consensi e propaganda. Questi ultimi, a volte, sono stati cercati facendo ricorso al sensazionalismo quando addirittura non si è ricorso a notizie false, fake-news.

In questo articolo ci occupiamo di notizie vere ma introdotte da titoli sensazionalistici, spesso lontani dal contenuto dell’informazione stessa. Un rapporto flebile tra titolo e notizia è quello riscontrato leggendo alcuni articoli pubblicati anche da media quotati.

È il caso della “demolizione” (13 giugno, il Mattino; Le cellule convertono Rna in Dna: la scoperta che demolisce il dogma della biologia) del dogma della biologia) oppure del “vacillare” (14 giugno 2021, Sky Tg 24; Cellule umane possono convertire Rna in Dna: vacilla il “dogma della biologia“). Lo studio sotto i colpi di una scoperta

che, invece, dovrà percorrere ancora una lunghissima strada sia nelle finalità che si prefigge, cioè di dare nuove soluzioni terapeutiche, sia in quella che è più difficile ipotizzare e cioè il dover riscrivere i principi sui quali la biologia ha fondato il suo sapere attuale.

La notizia riproposta nasce da un lavoro pubblicato su Science Advances ed eseguito nella Thomas Jefferson University da Gurushankar Chandramouly. Nel lavoro viene illustrata l’attività di un enzima, la polimerasi teta, in grado di trasformare RNA in DNA all’interno delle nostre cellule secondo meccanismi che appaiono simili a quelli utilizzati nella retro trascrizione virale ben nota per le attività dell’HIV nelle nostre cellule ad esempio.

Quanto supposto, comunque enormemente interessante, è stato visto come un meccanismo di riparazione delle sequenze di DNA utilizzato nella cellula per ovviare a quegli errori dei nucleotidi in cui si incorre inevitabilmente per le continue replicazioni.

Nelle supposizioni che ne sono derivate è stata ipotizzata una strada di ulteriori studi sulle azioni delle polimerasi, deputate appunto a ripristinare le sequenze nucleotidiche corrette, eventualmente modificate dagli errori di replicazione, quando queste agiscono nelle cellule tumorali. Almeno questa è l’aspettativa degli studiosi che ipotizzano anche un’attività simile a quanto accade nelle cellule infette da HIV che subiscono modifiche dall’agente infettante.

Da questo, però, arrivare ad affermare che è stato demolito il dogma della biologia, vi è un lunghissimo percorso ancora da esplorare, dimostrare compiutamente e concludere. Ricapitolando dagli anni ‘50 è affermazione abbastanza consolidata, e lo è ancora, che il cosiddetto dogma della biologia si esplichi attraverso una molecola di DNA depositaria dell’informazione che viene ceduta ad un RNA che la trasporta nel citoplasma cellulare dove vengono predisposte le proteine secondo appunto quanto l’informazione nel DNA di partenza prevedesse. Questa è l’informazione alla quale si fa riferimento da allora e che ancora oggi è da considerare lo schema unidirezionale al quale continuare a credere fino a che la Scienza, senza strattonate o rincorse sensazionaliste, non dia prove del contrario. In riferimento allo schema del quale abbiamo parlato, per riferire circa la progressione dell’informazione genetica, erano già note attività di enzimi di tipo polimerasico dette RNA dipendenti in grado di sintetizzare DNA a partire da molecole di RNA. Si trattava di una capacità di trascrivere l’informazione partendo da nucleotidi diversi dal Dna e per questo chiamata anche trascrittasi inversa; sistema proprio dei retrovirus, i virus ad RNA. Questi grazie a questi sistemi possono inserirsi nel genoma delle cellule degli ospiti infettati e su di essi replicare sia le proteine codificate dal loro genoma sia rimanere silenti fino a nuove espressioni quando l’organismo infettato magari ha abbassato le difese per una qualche ragione.

Quindi al momento non bisogna riscrivere nessun trattato di biologia molecolare, se mai si è avuta una ulteriore prova di quanto sia ancora profonda la possibilità di acquisire informazioni e studi su questi aspetti senza che però al momento, la “Biologia molecolare del gene” di James Watson che tra i primissimi testi negli anni ‘70 ha iniziato a diffondere i principi della genetica e della biologia in continua frenetica evoluzione, debba essere riscritta. Se mai dovrà essere tenuta in costante riferimento per l’evoluzione storica e come base per tutti coloro che l’hanno utilizzata, come in prefazione asseriva negli anni ‘70 il prof. Luigi Luca Cavalli Sforza, per “ …coprire le necessità di diversi corsi biologici in Facoltà di Medicina ed in Facoltà di Scienze”.

