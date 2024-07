Lombardia: tagli alle spese per il sostegno alle disabilità

A Milano in piazza Duca d'Aosta il 16 aprile si è svolta una manifestazione patrocinata dalla Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (FAND) e la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), due delle maggiori organizzazioni a tutela delle persone con disabilità. FAND e FISH hanno indetto questa manifestazione, anche se nei giorni precedenti erano state in silenzio a fronte delle iniziative dell'associazionismo di base contro i tagli.

FAND e FISH contestano i tagli operati dalla Regione Lombardia ai Titoli Sociali. Per Titoli Sociali si intendono le misure B1 e B2, rivolte alle persone con disabilità gravissima e grave. Con tali misure le persone con disabilità riescono seppur con fatica a pagare i caregiver e cioè le persone che assistono i soggetti con disabilità.

Va detto per inciso che non c'è alcuna normativa statale che stabilisca questa distinzione assunta dalla Regione tra disabilità gravissima e disabilità grave e che, del resto, è una distinzione che non ha base scientifica, ma è soltanto un'invenzione amministrativa.

Le autorità regionali si sono ben guardate dall'essere presenti, si sono sottratte al dialogo. Però hanno stanziato dieci milioni di euro per la comunicazione istituzionale, che comprende anche un canale TikTok, e non è una barzelletta.

Intanto Alessandra Locatelli (Lega), ministra senza portafoglio per le disabilità, ha ribadito orgogliosamente la sua rivoluzione: negli atti pubblici non verrà più utilizzata la parola handicappato.

La Regione Lombardia ha deciso che i finanziamenti a supporto della disabilità saranno ridotti del 90%, giustificando questa riduzione con un riferimento al Piano nazionale sulle disabilità, i cui fondi nel 2024 non verranno erogati.

La Regione Lombardia con le sue delibere ha indicato che la riduzione sarà compensata da un aumento dei servizi pubblici dedicati. Questa posizione solleva almeno due quesiti.

Quando mai basta una promessa per aumentare e migliorare i servizi pubblici, di cui non appare nessuna definizione, e che sono già carenti se non assenti? E poi c'è uno scambio proposto: certo vs incerto.

Perché le persone con disabilità devono essere private della possibilità di scegliere di vivere una vita indipendente, con caregiver di loro scelta, e devono essere costrette a prendere la via di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)? Tra l'altro è un dato ormai accertato che una persona con disabilità a casa sua costa allo Stato meno di una persona disabile ricoverata.

Per concludere e senza essere esaustivi, quello della qualità dei servizi pubblici è un problema che non riguarda solo il mondo della disabilità. Sempre ieri ho provato a prenotare una visita urologica attraverso il sistema Sanitario Nazionale. Mi hanno dato un appuntamento al 27 di agosto. Spinto dall'urgenza ho provato a prenotare privatamente. Ebbene privatamente potevo farmi visitare a distanza di sole 24 ore dal momento della mia richiesta di prenotazione. Sarebbero bastatati semplicemente 140 euro. Devo ancora decidere se andarmi a fare visitare presto aprendo il portafoglio. E non sono il solo a trovarmi in questa situazione. Handicappato o non.

Gianfranco Falcone

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie