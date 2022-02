Lucia Mascino e il suo Smarrimento

history 9 minuti di lettura

Due occhi penetranti è una presenza solida. Lucia Mascino è ben diversa dal personaggio che porta in scena, una scrittrice in crisi di ispirazione, un po’ nevrotica e spiritata. L’attrice, consapevole dei propri strumenti recitativi dà corpo e vita, con una raffinata interpretazione, al bel personaggio cucitole addosso dalla regista Lucia Calamaro.

Sembra proprio che nei nomi ci sia un destino. Lucia la regista scrive per Lucia l’attrice, e quello che viene fuori è una commedia graffiante, che oltre a farci ridere, provoca e fa pensare.

Lucia Mascino ha il merito di far sembrare tutto semplice. Ma così non è. Non lo è perché la sua recitazione è un continuo dialogare con il pubblico, usando anche refrain che suonano più o meno così: Vi secca? Se vi secca… No, non vi secca? È un tormentone che strappa risate. Provocate d’altronde anche dalle citazioni colte disseminate qua e là, e di cui poi si chiede conto al pubblico, Ma voi come siete messi con Deleuze. Ma no forse era Derrida? Non arrivando risposta Mascino ci sottrae alla nostra ben riposta ignoranza assolvendoci, sostenendo che tanto si vive bene anche senza.

Lucia Mascino passa con stile da un personaggio all’altro, dalla scrittrice nevrotica ad Anna, la protagonista di uno dei suoi romanzi iniziati e non conclusi. Anna sembra avere uno spessore esistenziale ben più profondo dell’autrice in crisi di creatività.

I passaggi tra i vari personaggi sono sottolineati da semplici gesti, da poche parole. Ma è proprio qui l’abilità dell’attrice, che salta da un’esistenza all’altra quasi attuando un rapido ping pong. Si tratta di personaggi sempre ben caratterizzati dalla scrittura ironica della Calamaro e da una recitazione accurata.

Quello che a cui assistiamo non è semplicemente un gioco leggero. La coppia Calamaro – Mascino si interroga anche sul dolore, ricordando che ognuno di noi ha una quantità di dolore inesauribile, che da qualche parte questo dolore deve essere messo.

Sul dolore siamo interpellati dalla voce spiritata e ispirata dell’attrice, che da sola sul palco ci chiede di prendere posizione. Dove si mette quel dolore? Che cosa ci fa vivere? Che cosa ci fa tollerare quel dolore che non possiamo tenere tutto insieme?

È sempre un piacere assistere a spettacoli in cui scrittura e interpretazione sono così ben bilanciati. Ed è un piacere che abbiamo protratto dialogando con Lucia Mascino a sipario chiuso.

Come è stato lavorare con Lucia Calamaro?

È stato sorprendente perché non avevo idea di come procedesse. Il suo processo creativo è autentico. Un giorno è possibile che provi quattro ore, un altro giorno magari dopo mezz’ora pensa che ci sia bisogno di andare a scrivere e interrompe. Si vede che è una passionale, che è una che sente il bisogno come autrice di scrivere quello che le sta davvero a cuore. Quindi, da una parte è stato curiosissimo. Ero come all’interno dei suoi pensieri. Lei scriveva delle cose di pomeriggio, poi le provavamo la mattina dopo, poi le cancellava, le toglieva. È stato sorprendente. Anche perché c’è stato tantissimo materiale che è entrato e uscito.

Quindi è stato un work in progress?

Lo è tutt’ora. Adesso si sono aggiunti altri pezzi da Roma. È continuamente in fieri anche se la struttura di base è la stessa. Poi, si inseriscono dei pezzi e altri ne vanno via. Lei è molto istintiva, veloce nel dire “Questo non c’entra più via, questo lo mettiamo”.

Devo dire che ho la fortuna di avere una memoria molto rapida. Per cui anche i cambiamenti che abbiamo fatto il giorno prima del debutto a Roma non hanno dato scossoni. Anzi, tutto sommato questa cosa mi piace, porta una freschezza continua.

Devi avere un’agilità non indifferente.

Lo spettacolo lo consente. Io posso anche dire cose che mi vengono in mente lì per lì. Perché parlo direttamente al pubblico, il testo lo permette.

È stato curiosissimo per me “spiare”, o essere manipolata da Lucia Calamaro nel suo processo creativo. Alle volte è stato anche faticoso, perché poi un processo creativo non è così lineare. A volte può essere fatto anche di tappe sofferenti. Infatti, non direi “Quanto ci siamo divertite”.

L’incontro con Lucia Calamaro è stato un’esplosione, e il lavoro è stato una lunga maratona. Però ha portato il frutto che avevamo previsto. Non è un progetto a tavolino, è nato dagli impulsi che sgorgavano strada facendo.

Lei è molto rapida, io a parte la memoria sono un diesel.

Hai toccato un tasto interessante, la sofferenza della creatività. Qual è la sofferenza della recitazione?

Tantissime. La prima è capire il senso del perché ci si espone. Questa è la prima difficoltà, la prima sofferenza. Perché uno dice “Mi espongo per quale ragione?”. La difficoltà è che tu ti esponi non perché ti vuoi esporre. È come se uno ti prende dall’angolo, ti tira fuori e ti mette al centro. È chiaro che tu puoi non avere sempre quel piacere. Ci sono anche delle timidezze. Poi ci può essere invece il piacere incredibile di avere la risposta del pubblico e di viaggiare insieme con lui. Questa è una cosa ovviamente molto, molto, molto bella da sentire.

Un’altra sofferenza può essere che magari non ti trovi.

Io ad esempio inizialmente non mi trovavo in una certa zona dello spettacolo. Non ero molto affine a una parte del testo mentre ero molto affine ad un’altra parte. Poi chiaramente non scegli tu. È il regista che decide.

Come hai superato questa difficoltà?

La difficoltà è fidarsi e dire “Ok. Io sento che è sbagliato, però forse l’altra persona ha ragione”.

Forse una sofferenza è provare a fidarsi, a mollare, a lasciarsi andare. Poi io sono una che si fida, tendenzialmente.

Ad esempio, in questo spettacolo quando non funziona io accumulo un’ora di sofferenza. Quindi, poi sono io che la vivo. Quindi, deve funzionare, per me.

Ho apprezzato particolarmente la tua capacità di passare da un ruolo all’altro, dalla parte della scrittrice un po’ isterica e svampita, al personaggio Anna, che è un personaggio più solido più strutturato.

Anche a me piace molto.

Quali difficoltà tecniche ci sono in questo passaggio?

Quella non è una difficoltà. Anzi, per me quello è un piacere incredibile. Perché è come passare a un substrato profondo, sotteso alla vita, a quella zona che è sempre dentro di noi, a quello Schubert che suona nel cuore. Quello per me non è particolarmente difficile, è un piacere poterlo fare. Invece è difficile il passaggio inverso. Il difficile non è arrivarci, difficile è risalire.

Intendi il passaggio da Anna alla scrittrice?

Sì. Quando faccio la scrittrice e il pubblico risponde è una vera goduria, uno scrosciare di risate. Quando faccio quella sterzata introducendo Anna, semplicemente con le parole “Anna dice” e precipito nel nuovo personaggio, cercando di essere onesta anche lì, con quel sentimento, per me è facile. È più facile.

È più facile passare dal leggero al profondo piuttosto che tornare su dal profondo. Perché nel profondo ti impigli proprio, non riesci più a tornare su. Ti avvinghia di più. È più denso.

Lucia Calamaro poi come regista è bravissima. Mi ha detto “Non devi risalire velocemente. Non devi fare questa cosa. Dichiaralo”.

Tutti noi la consideriamo come drammaturga. Però come regista è molto precisa nel toglierti da certe recitazioni, da certe finzioni. Lei è allergica a certe cose. Quindi, ti porta a stare in una zona molto concreta, molto autoironica, alla fine molto vera.

Cinema o teatro?

Se finisse il mondo e dovessi scegliere una delle due cose?

In questi anni sono più attratta dal cinema perché resta, perché puoi guardare più nel piccolo.

Che cosa intendi per guardare più nel piccolo?

Puoi guardare i dettagli, puoi stare negli occhi di una persona. Il cinema ti dà la possibilità di vedere. Nel teatro devi far vedere. Invece nel cinema ti lasci guardare.

Questo spettacolo mi piace perché c’è un pizzichino di cinema. Cioè, io mi lascio un po’ guardare. Ad esempio io Anna non la spingo fuori, la acchiappò dentro di me. Quindi, è un pochettino cinematografico. Forse, se dovessi assolutamente rinunciare, alla lunga rinuncerei al cinema.

Il cinema è una scommessa che conosco meno. Io vengo dal teatro, ho fatto dieci anni teatro, e mi rendo conto che mi muovo in maniera più agile dentro il teatro.

Progetti?

Dopo il Parenti vado a fare uno spettacolo al Teatro Stabile di Torino con Filippo Dini, con un testo di drammaturgia contemporanea inglese. E poi il 28 aprile esce la serie Amazon che ho fatto l’anno scorso. È una serie molto lunga, molto importante, intitolata Bang, bang baby. Io faccio un’operaia veneta negli anni Ottanta, tutta ricciolona, la mamma della protagonista. L’anno scorso ho fatto quello per otto mesi. Adesso finalmente esce.

