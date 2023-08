Massimo Fini. L’uso pubblico (e distorto) della Storia

history 9 minuti di lettura

Ieri 14 agosto, sul Fatto Quotidiano, Massimo Fini ha risposto a un lettore che gli aveva chiesto il motivo per il quale aveva definito «imbarazzanti» le lettere di Aldo Moro, scritte nel 1978 durante i drammatici 55 giorni di permanenza nel cosiddetto carcere del popolo allestito dalle Brigate Rosse. La risposta di Fini è apparsa a dir poco surreale e, per molti aspetti, urticante. Moro, «pur di salvare la pelle», avrebbe addirittura rinnegato «le leggi, le Istituzioni, il proprio partito (la Democrazia Cristiana) cui aveva chiesto agli italiani di credere. Esiste un diritto alla paura, ma allora non si può pretendere di guidare un popolo di più di 50 milioni di abitanti». E perché? La paura, secondo questa logica, non dovrebbe appartenere non soltanto al presidente di un partito politico (che in quel momento non era a capo di alcun governo e neppure era il segretario della DC), ma a nessuna persona che ricopra importanti responsabilità nella società civile, non meno centrale di quella politica. Magistrati, insegnanti, chirurghi, avvocati, sindacalisti, attivisti che combattono le infinite forme d'ingiustizia, sindaci, imprenditori, poliziotti, operatori economici, giornalisti, vigili del fuoco… Tutti dovrebbero, sempre e comunque, essere in grado di annullare la propria finitezza umana e divenire eroi, come i giovani condannati a morte della Resistenza «o anche i giovani di Salò», ha scritto Fini. Si potrebbe dedurre, se si fosse distratti o a corto di memoria, che le ragioni e gli atteggiamenti degli antifascisti e dei fascisti avessero la stessa dignità…

Tuttavia il peggio risiede in altri passaggi dell'articolo: dall'accostamento tra Moro e Mussolini (fuggito in Svizzera travestito da tedesco, dunque vigliacco come Moro, si legge tra le righe) e dalla perla dedicata ai vertici del nazismo. Eccola in tutto il suo abbagliante splendore: «più coerenti sono stati Hitler, Goebbels, Himmler e quasi tutta la classe dirigente nazista che si tolse la vita. Commisero efferatezze ripugnanti, ma alla fine bisogna almeno essere all'altezza delle proprie cattive azioni. Ma quelli, si sa, sono tedeschi, nel bene e nel male. Aggiungo che con quell'alleato non bisognava allearsi, ma pugnalarlo alle spalle in una lotta per la vita e per la morte passando dalla parte dei vincitori, mi è sembrata una pagina disonorevole per il popolo italiano [la tesi dei fascisti e dei neofascisti, ndr], scontando naturalmente la lotta partigiana che però fu alle origini dell'equivoco per il quale, secondo la retorica abituale, siamo stati noi italiani a rivendicarci in libertà con le nostre mani, mentre furono gli Alleati». Avrebbe detto Totò: «ma questo dove vuole arrivare?».

E i giovani partigiani che andarono incontro alla tortura e alla morte, giovani da Fini stesso evocati come esempi nello stesso articolo, nel 1945 arrivati a circa 200.000, non ebbero alcun peso ridando dignità all'Italia? Molte città si liberarono da sole, prima dell'arrivo dei pur fondamentali Alleati. Una dimenticanza? E i circa 650.000 Internati Militari Italiani (IMI), tra cui il futuro segretario del PCI, Alessandro Natta, che finirono nei campi di concentramento perché si rifiutarono, dopo l'8 settembre 1943, di combattere al fianco dei nazisti ma scelsero una ricerca della libertà tutt'altro che opportunistica, talvolta al prezzo della vita? Anch'essi si comportarono in modo poco dignitoso? E ancora, non importa a Fini che Goebbels, prima di uccidere sua moglie e suicidarsi, evidentemente nel nome della «coerenza», abbia assassinato in accordo con la sua gentile signora (che materialmente li avvelenò) i suoi sei bambini; che Himmler, prima di darsi la morte per disperazione (e perché destinato al processo di Norimberga) e non per coerenza, fosse stato destituito da Hitler perché voleva trattare con gli inglesi; che buona parte della classe dirigente nazista sia in realtà sopravvissuta alla guerra e abbia vissuto serenamente in Sud America e in Europa? Basti ricordare Josef Mengele, il “medico” del campo di sterminio di Auschwitz, autore di atroci esperimenti sui prigionieri, bambini compresi, rifugiatosi in Argentina e mai catturato. O centinaia di ufficiali del III Reich che vissero tranquilli, anche in Germania, talvolta collaborando con i servizi segreti dei due blocchi per le perverse logiche della Guerra fredda, partecipando alla guerra non ortodossa combattuta in Occidente, in nome della salvaguardia delle libertà democratiche, attraverso omicidi politici mirati e attentati terroristici compiuti da nazisti e fascisti, vecchi e nuovi, nei vari continenti. Non solo in Europa e in Italia, dove la strategia della tensione (e i golpe veri o presunti che fossero) fu sostanzialmente gestita dai servizi segreti, deviati rispetto ai compiti che erano stati affidati loro dalle leggi. Tra i combattenti della guerra non ortodossa un solo nome, Otto Skorzeny, colui che “liberò” Mussolini dalla prigione del Gran Sasso, quella sì quasi una sorta di villeggiatura prima della nascita della Repubblica di Salò. Uno Stato che, pur controllato dai nazisti che ne permisero la costituzione nell'Italia centro-settentrionale occupata, mentre prendeva forma la Resistenza, brillò di luce propria collaborando alla Shoah e alle terrificanti stragi di civili.

Non ricorda Fini che i processi ai criminali di guerra nazisti che operarono in Italia furono insabbiati dopo un accordo, benedetto dagli Stati Uniti, tra Italia e Germania Occidentale provato dalla scoperta nel 1994 del cosiddetto armadio della vergogna, che conteneva quasi 700 dossier e un registro generale sui crimini di guerra commessi in Italia dai nazisti, crimini occultati per la “ragion di Stato” e per opportunità politica determinata, appunto, dalle dinamiche insite nella Guerra fredda. Questa scelta fu coerente con qualcosa? Quale nobile principio la ispirò? Fu mossa dal senso di responsabilità delle classi dirigenti oppure da altro? Fu dignitosa? Come va inquadrata, secondo l'improvvisato e improvvido storico? E perché non pronunciarsi anche sulla mancata Norimberga italiana, già che si era in tema di cesure storiche e salvaguardia (o recupero) della dignità?

L'8 settembre 1943 (uno dei perni della raffinata analisi di Fini), giorno in cui fu reso noto l'armistizio firmato cinque giorni prima a Cassibile (in Sicilia) con gli Alleati e annunciato per radio da Badoglio (disse tra l'altro «la guerra continua»), che sostituì Mussolini alla guida del governo dopo la seduta del Gran consiglio del fascismo del 25 luglio 1943 che lo aveva messo in minoranza, fu sì un modo drammaticamente discutibile per rompere il sodalizio con i nazisti, ma non esattamente per le ragioni esposte da Fini. Bensì perché l'esercito rimase senza ordini precisi, perché Roma non fu difesa adeguatamente e perché le truppe impegnate all'estero si trovarono in un vicolo cieco. L'armistizio, infatti, mise in moto un processo storico che consentì, oltre le intenzioni degli stessi Vittorio Emanuele III e Badoglio (complici del fascismo e incapaci di rappresentare e difendere l'evocato «popolo italiano»), che proprio i partigiani declinassero in modo nuovo il concetto di patria e che l'Italia, pur tra molte contraddizioni, divenisse cobelligerante (mai alleata, come afferma Fini) il 13 ottobre 1943. Ciò avvenne quando Badoglio dichiarò guerra alla Germania dopo che il re (rimasto sempre a capo delle forze armate), lasciata Roma per Brindisi sotto la protezione degli Alleati all'alba del 4 settembre, aveva costituito il Regno del Sud. Se con il 25 aprile 1945, giorno della proclamazione dell'insurrezione generale da Milano e divenuta per iniziativa di De Gasperi festa nazionale (la festa della Liberazione dal nazifascismo), gli italiani poterono essere rappresentati nell'Assemblea Costituente e guidati al governo dagli antifascisti (che scrissero la Costituzione della Repubblica dopo le libere elezioni del 2 giugno 1946), lo si deve proprio al fatto che l'Italia non finì la guerra al fianco dei nazisti. Così fu accettata nel consesso internazionale e, nelle difficili trattative per la pace, non andò incontro alla sorte riservata alla Germania e al Giappone, rimanendo attivo al suo interno il più forte partito comunista dell'Europa occidentale.

E torniamo, in conclusione, ai brigatisti rossi. I terroristi, secondo il parere di Fini, inizialmente «si richiamarono a quell'equivoco» [proprio l'8 settembre, ma chi l'ha detto e dove l'ha letto?] e, «almeno nella prima parte della loro storia, furono rispettabili anche se cavalcavano un'ideologia, il marxismo leninismo, che sarebbe morta definitivamente una ventina di anni dopo col collasso dell'Unione Sovietica». Parole davvero equilibrate e responsabili quelle sulle BR, che sprizzano conoscenza storica, coraggio ed equilibrio, senso delle istituzioni. Avrebbe detto sempre Totò: «ma mi faccia il piacere!». Ripensando al contenuto delle lettere di Moro, egli, pur facendo diretto riferimento al «dominio pieno e incontrollato» al quale era sottoposto da prigioniero, non chiese soltanto aiuto, che fu dato nel 1981 a Ciro Cirillo, ex presidente DC della regione Campania, liberato dalle BR dopo una trattativa fra Stato, terroristi e camorra in barba ai principi ai quali ci si era solennemente richiamati tre anni prima. Moro scrisse molte verità e fu fatto passare per pazzo da vari esponenti del mondo politico, per il quale il suo ritorno a casa avrebbe rappresentato un serio problema politico e non un successo dello Stato democratico. Basti pensare all'inquietante ruolo che nella vicenda svolse Steve Pieczenik, inviato dal Dipartimento di Stato americano, componente di un'unità di crisi allestita dall'allora Ministro dell'Interno Cossiga e protagonista di quei 55 giorni che, tornando a più riprese proprio sull'esito del rapimento di Moro, mai nascose i propri obiettivi, cioè far fallire ogni possibile trattativa con le BR.

L'uso pubblico e distorto della Storia è molto diffuso in questo periodo, a quanto pare non solo tra i post fascisti. Questo sì che è imbarazzante e nocivo per quel che poco di coscienza che rimane del passato. E senza coscienza si fa sempre più fatica a guardare al futuro in modo costruttivo avendo presente quanto sia importante salvaguardare la dignità, anche di chi non c'è più.

Andrea Ricciardi

