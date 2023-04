Meloni in Etiopia senza scuse

history 2 minuti di lettura

Si è conclusa la due giorni in Etiopia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dove ha incontrato il primo ministro etiope Abiy Ahmed e, in un trilaterale, il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud. Siglato un accordo a sostegno dell’economia etiope che, in tre anni, mette a disposizione 40 milioni di euro a fondo perduto e altri 100 in prestiti. L’inizio del famoso, ma sconosciuto nella sostanza, “Piano Mattei” per l’Africa. In Etiopia Meloni ci è andata perché è uno dei più importanti paesi del continente (secondo per popolazione) e potrebbe essere uno dei punti di contenimento occidentale (ci andranno anche Blinken, Scholz e Macron) dell’espansionismo della Cina in Africa. Ma soprattutto ci è andata perché è uno dei territori principali di passaggio di migranti subsahariani che dalla Libia attraversano il Mediterraneo. Del nostro passato coloniale e dei crimini di guerra durante la guerra e l’occupazione fascista in Etiopia (buona parte del nostro paese non ha fatto i conti) nessuna parola, salvo per ribattere alla domanda di Tommaso Ciriaco de la Repubblica: «Guardi, francamente qui non è emerso, forse qui non c’è Repubblica, non so, è un tema che non hanno considerato…».

