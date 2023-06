Midori Watanabe in Butterfly e Fabritia D’Intino in Wannabe

history 5 minuti di lettura

Avevo deciso di non scrivere nulla dell'ultima serata della rassegna di danza moderna Quasi Solo che il Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinri (CLAPS) ha portato alla Fabbrica del Vapore di Milano, allo Spazio Vittadini. Ero reduce dal pride e volevo soltanto divertirmi a fotografare, senza nessun'altra preoccupazione. Ma come spesso accade la bellezza di quello che si è sviluppato sul palco mi ha costretto a spendere almeno qualche parola.

L'interpretazione della danzatrice Midori Watanabe in Butterfly è stata qualcosa di impeccabile. Ho visto il pieno controllo del corpo e della grammatica della danza, unite a pathos e capacità espressive. Questo è quello che ho trovato nella versione della Butterfly costruita dalla coreografa e regista Laura Corradi, in una versione capace di scostarsi, senza tradirla, dalla versione pucciniana originaria, per esplorare nuove possibilità espressive, musicali e nuovi significati.

Una parte dello spettacolo segue filologicamente la partitura originaria. Quindi abbiamo Cyo Cyo San (Butterfly) che piange il suo Pinkerton e si suicida. Ma improvvisamente siamo sorpresi. Spiazzati, sbalorditi? Direi ammirati da un rewind improvviso. Cosicché Midori Watanabe/Butterfly può vivere la sua condizione in modo moderno, accompagnata dalla musica che abbandona i toni lirici per diventare irruente, roboante, dei nostri giorni, al passo con la straordinaria gestualità della danzatrice di Tokyo, che sa essere innovativa e nello stesso tempo richiamare, insieme ai nuovi significati, l'atmosfera della danza Kabuki e del Butho, per un'interpretazione di alto livello.

Ancora una volta CLAPS ha portato in scena qualcosa in grado di riempire la pancia anche agli spiriti più raffinati. La conferma che questa danza fosse coinvolgente arriva anche dalla piccola spettatrice seduta a bordo del palco, che non ha perso un istante dell'interpretazione di Midori Watanabe.

Con Wannabe, il secondo spettacolo in scena la stessa sera allo Spazio Vittadini, ho trovato qualcosa di ben diverso dallo spettacolo precedente. C'erano musica ossessiva, movimenti ossessivi. È proprio il genere di spettacolo che detesto. Ma in questo caso devo dire che la reiterazione della musica e dei movimenti avevano un senso. Riuscivano a trasportare in un'atmosfera interessante, con cui confrontarsi, priva di gratuità. La danzatrice Fabritia D'Intino riusciva, con il suo esporsi in modo quasi pornografico agli occhi degli spettatori, a spogliare il suo corpo esposto da qualsivoglia eccitazione dei sensi, a svelare come nel nostro mondo attuale il corpo femminile venga ossessivamente, ripetutamente esposto ed esibito, fino a perdere rilevanza. Interessante la proposta musicale che accompagna la performance. Se di primo acchito lo spettacolo poteva sembrare pieno di cliché tanto cari a certa modernità, la musica, il movimento, le luci volutamente da boudoir di terza categoria, aiutano invece a entrare in un'atmosfera dissonante.

Ancora una volta a farmi da guida alla comprensione dello spettacolo è stata a piccola bimba color ambra, che a fine serata mi ha detto che dei due spettacoli ha preferito il secondo. Che dire? Se l'arte riesce a parlare anche al cuore dei bimbi allora ha fatto centro. Senza dubbio quello che mi rimane da dire è che la prova di Fabritia D'Intino è una prova sicuramente coraggiosa, che richiede una preparazione tecnico fisica non indifferente.

Ogni fine lascia un senso di lieve malinconia. È questa l'emozione che mi accompagna nel salutare per quest'anno la rassegna Quasi Solo, sicuro però di ritrovarla ancora l'anno prossimo, insieme alla brava fotografa Sara Meliti. Con lei ho discusso, io dilettante e lei professionista, di fotografia, di Canon, Fuji, e Nikon confrontandone caratteristiche e costi. Chissà, prima o poi riuscirò a regalarmi una nuova macchina fotografica per fissare ancora il prezioso lavoro di Midori Watanabe.



Gianfranco Falcone

Butterfly

Coreografie e regia Laura Corradi

Con Midori Watanabe

Compagnia Ersilia Danza

Musiche Giacomo Puccini

Musiche originali Enrico Terragnoli, Fabio Basile

Disegno luci e allestimento scenico Alberta Finocchiaro

Costumi Transit par-such

Wannabe

Concept e coreografia Fabritia D'Intino

Con Fabritia D'Intino, Giuseppe Vincent Giampino, Riccardo Guratti

Musiche Federico Scettri, AA.VV.

Produzione esecutiva Chiasma

Con il sostegno di Indisciplinarte, SpazioK.Kinkaleri, CALA Festival, Young Jazz Festival, Spazio ZUT!, Déjà Donnè

