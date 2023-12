Simone Zambelli in Misericordia, di Emma Dante - foto @Marie Gioanni

Simone Zambelli in Misericordia, di Emma Dante - foto @Marie Gioanni

Al centro di Misericordia (2023), il nuovo film di Emma Dante ispirato alla sua omonima opera teatrale, c'è il corpo da ovino di Arturo, secco, sghembo, incontinente, epilettico, incapace di movimenti coerenti e pronto sempre a roteare istericamente su sé stesso fino alla vertigine. Quando non rotea, saltella instabile, caotico, sporco, senza pudore, con il sorriso ebete di un bambino da sempre traumatizzato e impotente a crescere come a superare qualsiasi trauma. Arturo è il corpo orfano di madre e

padre, partorito da una dimensione di violenza belluina e disumana, la violenza maschilista di un pappone sulle “sue” donne a Contrada Tuono, un borgo siciliano di mare dove le puttane, come carcerate, sono costrette a convivere con l'immondizia e un'umidità tossica. Anche l'allegria puerile di Arturo riflette sempre i traumi da cui è stato generato e la degradazione senza speranza dove vive.

Come il Misericordia teatrale era teatro, il Misericordia film è sempre cinema: Emma Dante ha avuto la felice idea di sottolineare la presenza maestosa e luminosa del mare che si apre davanti a Contrada Tuono ma che sembra una crudele irrisione: perché la bellezza marina rimane irraggiungibile e l'ariosità è una beffa quotidianamente sbattuta in faccia a donne condannate. Il mondo di Misericordia è un carcere di sfruttamento continuo, dove la violenza può sempre divampare (se ne ha un anticipo nel prologo) e Arturo, infatti, inconsapevole di tutto, ne sente il fetore con terrore.

Se Arturo (grazie all'impressionante Simone Zambelli) è un personaggio indimenticabile, purtroppo le donne che lo attorniano e lo proteggono sono invece delle sagome artificiose e manierate, soprattutto la giovane e bella prostituta che non sa cucinare e si immerge nelle acque tutta agghindata in sequenze che vorrebbero essere liriche e diventano stucchevoli. Manierato e stucchevole è anche il pappone con l'occhio cieco e i capelli laidi, denominato, ahi, Polifemo e che Fabrizio Ferracane cerca di rendere minaccioso e vivo ma che rimane sempre e solo una fiacca macchietta. L'artificio manierista e “lirico” (che era già un limite di Le sorelle Macaluso ma là circoscritto, per fortuna, solo ai voli al ralenti dei piccioni…) qui dilaga. Con l'eccezione, appunto, della diversità di Arturo, emanazione del paesaggio.

Roberto Chiesi

Misericordia

Lingua originale: italiano

Paese di produzione: Italia

Anno: 2023

Durata: 95'

Regia: Emma Dante

Soggetto: Emma Dante

Sceneggiatura: Emma Dante, Elena Stancanelli, Giorgio Vasta

Produttore: Marica Stocchi

Casa di produzione: Rosamont, Rai Cinema, Ministero della Cultura (MiC), Fondo Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia

Distribuzione in italiano: Teodora Film

Fotografia: Clarissa Cappellani

Montaggio: Benni Atria

Musiche: Gianluca Porcu

Scenografia: Emita Frigato

Costumi: Vanessa Sannino

Interpreti e personaggi

Simone Zambelli: Arturo

Simona Malato: Betta

Tiziana Cuticchio: Nuccia

Milena Catalano: Anna

Fabrizio Ferracane: Polifemo

Carmine Maringola: Enzo

Sandro Maria Campagna: Uomo Montone

Marika Pugliatti: Daniela

Georgia Lorusso: Lucia

Rosaria Pandolfo: Rosaria

