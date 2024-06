Morti sul lavoro: la strage continua nel 2024

Non si arrestano le morti sul lavoro, anzi i numeri di questa tragedia sono peggiori dello stesso periodo dello scorso anno. A dircelo è l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering il cui presidente Marco Rossato precisa che «da gennaio ad aprile 2024 si contano 268 vittime, 4 in più rispetto a fine aprile 2023. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso crescono le morti in itinere del +8,8%: va evidenziato che fino a marzo avevamo registrato una decrescita degli infortuni mortali nel tragitto casa lavoro, purtroppo questa tendenza non è stata confermata con i dati del mese di aprile». Le morti sono 206 in occasione di lavoro (1 in meno rispetto ad aprile 2023) e 62 in itinere (5 in più rispetto ad aprile 2023). La Lombardia è la regione che paga il tributo più alto per le vittime in occasione di lavoro (33), a seguire l'Emilia Romagna (28) e la Campania (20),.Alla fine del primo quadrimestre del 2024 è ancora il settore delle Costruzioni a far rilevare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 41.

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie