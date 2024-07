Morti sul lavoro: sempre in crescita rispetto al 2023

Un altro mese che ci dice quanto il lavoro resti mortale e pericoloso con un andamento delle morti sul lavoro in Italia che non si attenua, anzi. A fine maggio si registrano

369 vittime sul lavoro e di queste 286 sul luogo dell'attività, 15 in più rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre sono 83 le vittime in itinere (4 in meno). Gli undici morti in più ci dicono quanto grave sia la situazione. Dall'analisi fatta dall' Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre risulta che sono quelli più anziani a correre più rischi mortali come gli stranieri che registrano 26,1 morti ogni milione di occupati, contro i 10,6 degli italiani. Ancora in Lombardia il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (48). Seguono: Emilia-Romagna (35), Campania (30), Sicilia (22). Il settore delle costruzioni resta quello con il maggior numero di vittime. E come se non bastasse, le denunce di infortunio totali crescono del 2,1% al 2023.

